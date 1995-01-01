Вставки BYOB - одна из самых популярных коллекций в портфолио Tenba. Основная идея вставок BYOB Backpack – предоставить возможность фотографам использовать не специальные, а обычные, свои любимые рюкзаки (или высокие сумки) для удобного и безопасного ношения камеры со всеми необходимыми аксессуарами. Вставка Tenba Tools BYOB 9 DSLR Backpack Insert предназначена для размещения зеркальной (или крупной беззеркальной) камеры с 2-4 объективами (вплоть до 24-70/2.8 на камере) и мелкими аксессуарами. Ее также можно использовать как отдельную сумку для транспортировки и хранения оборудования (без упаковки в рюкзак или сумку).

Вставка BYOB DSLR Backpack Insert изготовлена из прочного 300D полиэстера с двусторонним полиуретановым покрытием и водоотталкивающей DWR пропиткой, что обеспечивает надежную защиту от плохой погоды: ПУ покрытие придает материалу водонепроницаемые свойства, повышает его износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах, а пропитка DWR заставляет капли скатываться с поверхности ткани.

Закрывается вставка на прочную японскую молнию YKK с двойным бегунком, который позволяет расстегивать и застегивать вставку в двух направлениях: вы можете полностью открыть вставку или приоткрыть только её верхнюю часть. Полное открытие предназначено для удобного размещения всего оборудования или смены объективов на камере, а второй вариант доступа рекомендуется использовать, когда вставка находится в рюкзаке и вам нужно быстро достать камеру с установленным объективом. В верхней части расположена удобная ручка для переноски.

Интерьер вставки выполнен из темно-серого мягкого трикотажа, который предохранит оборудование от царапин и потертостей. Съемные разделители позволяют настроить пространство точно под размер оборудования и обеспечивают дополнительную защиту. Также предусмотрена прочная нейлоновая стропа на липучке для фиксации объектива, установленного на камере. Наружные эластичные сетчатые боковые карманы подойдут для бутылки с водой, настольного штатива и тому подобных аксессуаров.

На внутренней стороне крышки расположен карман с полупрозрачным окном на молнии для аккуратного размещения мелких аксессуаров – карт памяти, светофильтров, кабелей, аккумуляторов и т.п.