Вставки Tenba BYOB позволят вам не расставаться со своей любимым рюкзаком или дизайнерской сумкой и переносить в них набор необходимого фотооборудования. Продолжайте пользоваться вещами, которые вам так нравятся, просто обеспечьте защиту вашей камеры с помощью вставок Tenba BYOB. Они выпускаются в разных размерах и подходят к различным системам камер.

BYOB Camera Insert 9 предназначена для полнокадровой беззеркальной камеры или зеркальной камеры формата APS-C с 2-3 объективами и аксессуарами.

Внутренний делитель обеспечивает дополнительную защиту содержимому и позволяет точно настроить пространство под размер оборудования. Внутренняя мягкая трикотажная ткань не повредит ваше оборудование.

Большое количество карманов позволят аккуратно разместить документы, карты памяти, аккумуляторы и другие мелкие аксессуары.

Эластичные сетчатые боковые карманы обеспечивают место для хранения мобильных телефонов, аксессуаров для фотоаппаратов и объективов или других предметов, а внутренний карман на молнии позволяет хранить более ценные предметы меньшего размера.

Кроме того, есть передний и задний карманы для дополнительных аксессуаров и D-образное кольцо для крепления ключей, карабина или кошелька.

Верхнюю крышку на молнии можно сложить и убрать в задний карман, чтобы обеспечить легкий доступ к оборудованию.

За верхнюю ручку удобно переносить вставку и быстро достать ее из сумки.

Если вставка не используется, ее можно сложить и она займет минимум места в вашей сумке.