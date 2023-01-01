Вставка Tenba Tools BYOB 7 Camera Insert, черная
Код товара : УТ-00047554
Артикул : 636-626
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Вес
0.1 кг
Вес (брутто), г
0.100
Вместимость
компактная беззеркальная камера (Olympus PEN, Sony a6000-й серии, Canon EOS M) с 2-3 объективами и мелкими аксессуарами
Материал
водоотталкивающий полиэстер 300D, молнии YKK, нейлоновое D-образное кольцо
Размеры внутренние
18 х 13 х 8 см
Описание
Вставки Tenba BYOB позволят вам не расставаться со своей любимым рюкзаком или дизайнерской сумкой и переносить в них набор необходимого фотооборудования. Продолжайте пользоваться вещами, которые вам так нравятся, просто обеспечьте защиту вашей камеры с помощью вставок Tenba BYOB. Они выпускаются в разных размерах и подходят к различным системам камер.
Вставка Tenba Tools BYOB Camera Insert 7 предназначена для размещения компактной беззеркальной камеры с 2-3 объективами и аксессуарами.
Внутренний делитель обеспечивает дополнительную защиту содержимому и позволяет точно настроить пространство под размер оборудования. Внутренняя мягкая трикотажная ткань не повредит ваше оборудование.
Большое количество карманов позволят аккуратно разместить документы, карты памяти, аккумуляторы и другие мелкие аксессуары.
Эластичные сетчатые боковые карманы обеспечивают место для хранения мобильных телефонов, аксессуаров для фотоаппаратов и объективов или других предметов, а внутренний карман на молнии позволяет хранить более ценные предметы меньшего размера.
Кроме того, есть передний и задний карманы для дополнительных аксессуаров и D-образное кольцо для крепления ключей, карабина или кошелька.
Верхнюю крышку на молнии можно сложить и убрать в задний карман, чтобы обеспечить легкий доступ к оборудованию.
За верхнюю ручку удобно переносить вставку и быстро достать ее из сумки.
Если вставка не используется, ее можно сложить и она займет минимум места в вашей сумке.