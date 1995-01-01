Вставка Tenba Tools BYOB 10 DSLR Backpack Insert, синяя
Код товара : УТ-00057023
Артикул : 636-625
Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Вес
390 г
Вместимость
зеркальная или беззеркальная камера (без батарейной ручки) с объективом до 70-200/2.8 + 2-3 объектива поменьше
Материал
водоотталкивающий полиэстер 300D, молнии YKK
Размеры внутренние
29 х 22 х 11 см
Описание
Вставки Tenba BYOB (Build Your Own Bag) позволят вам не расставаться со своей любимым рюкзаком или дизайнерской сумкой и совмещать стиль с безопасностью. BYOB 10 DSLR Backpack Insert предназначена для установки в рюкзак, сумку тоут (tote), шоппер и другие виды вертикальных сумок. Вставка вмещает полнокадровую зеркальную или беззеркальную камеру с объективом до 70-200/2.8, плюс еще 2-3 объектива (в зависимости от их размера). и аксессуарами.
Внутреннее пространство разбивается на ячейки с помощью 1 большого и 5 маленьких разделителей. Сумка выполнена из прочного водоотталкивающего материала (полиэстер 300D) и закрывается на надежную молнию YKK. Стенки с мягким уплотнителем защищают камеру и объективы от случайных ударов при ношении.