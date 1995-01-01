Описание

Вставки Tenba BYOB (Build Your Own Bag) позволят вам не расставаться со своей любимым рюкзаком или дизайнерской сумкой и совмещать стиль с безопасностью. BYOB 10 DSLR Backpack Insert предназначена для установки в рюкзак, сумку тоут (tote), шоппер и другие виды вертикальных сумок. Вставка вмещает полнокадровую зеркальную или беззеркальную камеру с объективом до 70-200/2.8, плюс еще 2-3 объектива (в зависимости от их размера). и аксессуарами.

Внутреннее пространство разбивается на ячейки с помощью 1 большого и 5 маленьких разделителей. Сумка выполнена из прочного водоотталкивающего материала (полиэстер 300D) и закрывается на надежную молнию YKK. Стенки с мягким уплотнителем защищают камеру и объективы от случайных ударов при ношении.