Стильный минималистичный дизайн, обеспечивающий моментальный доступ к камере и объективами и высокую степень защиты от ударов и осадков. Облегченный вес: превосходный комфорт при ношении в течение всего дня. Вы удивитесь узнав, как много оборудования или личных вещей поместится в таком компактном рюкзаке-слинге: беззеркальная или зеркальная камера, 3-5 объективов, в том числе камера с установленным объективом общей длиной до 39 см (например Tamron/Sigma 150-600mm). Также подходит для DJI Mavic и других компактных дронов. Предусмотрена возможность крепления внешнего обвеса на стропе MOLLE, карман для штатива или стабилизатора.

Ключевые особенности:

Гарантия производителя 5 лет

Вмещает большое количества оборудования (в том числе длиннофокусные объективы)

Быстрый доступ через боковой люк

Сохраняет форму даже при полной загрузке тяжелым оборудованием

Защитное уплотнение по всему корпусу

Компрессионная пена EVA на лямке и спинке рюкзака

Воздушный канал для циркуляции воздуха между спиной и рюкзаком

Моментальная регулировка длины плечевой лямки

Боковой ремень для дополнительной фиксации рюкзака

Дополнительные карманы

Усиленный боковой карман для штатива или стабилизатора

Крепления для внешнего обвеса

Карман для Bluetooth-трекера

Молнии YKK

Дополнительная прошивка в точках крепления

Двусторонний чехол от дождя и солнца

Соответствует габаритам ручной клади

Быстрый доступ к оборудованию

Боковой доступ удобен и прост, не нужно снимать рюкзак со спины и класть на грязный грунт, достаточно развернуть его через плечо и достать все что вам необходимо. Клапан расположен по всей длине рюкзака, вы беспрепятственно сможете достать камеру даже с длинным телевиком. Боковой доступ также служит удобным местом для смены объективов и обеспечивают лучшую защиту от кражи.

Защита оборудования

По всему корпусу установлена амортизирующая пена EVA. Дополнительную жесткость придают плотные внутренние делители. Вы можете быть уверены, рюкзак-слинг сохранит форму, не провиснет и не деформируется даже при полной загрузке тяжелым оборудованием. Все делители съемные, вы можете настроить внутреннее пространство точно под размеры оборудования.

Комфорт при ношении

При переноске рюкзак располагается практически вертикально, не свисая на бок и не напрягая плечи. Компрессионная пена EVA на лямке и спинке рюкзака обеспечивают удобную посадку и комфортную носку в течение всего дня. Воздушный канал создает циркуляцию воздуха между спиной и рюкзаком, даже при жаре ваша спина останется сухой. Удобная и быстрая регулировка длины плечевой лямки под ваш тип телосложения. Для дополнительной фиксации рюкзака-слинга при активном движении предусмотрен съемный боковой ремень.

Боковой карман

В усиленном расширяемом боковом кармане можно разместить штатив, монопод или стабилизатор. Предусмотрена дополнительная фиксация предметов в верхней части с помощью съемного ремня.

Дополнительные карманы

В центральной части по всей высоте рюкзака расположен большой карман на молнии для предметов первой необходимости. На внутренней стороне клапана доступа в основное отделение расположен полупрозрачный карман из полиуретана на молнии для различных аксессуаров – кабелей, чехлов для карт памяти, светофильтров и т.п. Там же расположен скрытый карман из неопрена для Bluetooth-трекера. Вы всегда будете знать где находится ваш рюкзак-слинг.

Внешний обвес

Не ограничивайте себя внутренним объемом рюкзака. На боковой панели расположена стропа MOLLE, на которой можно закрепить чехол для объектива, аккумуляторов и карт памяти из коллекции Tenba Tools. Используя комплектные съемные ремни, вы можете переносить на центральной или боковой частях рюкзака куртку, небольшой туристический коврик и другие объемные предметы.

Место для крепления камеры

На плечевом ремне расположена стропа для установки быстросъемного крепления для камеры, микрофона, и других аксессуаров. Наличие стропы гарантирует отсутствие давления на грудь в месте крепления планки.

Премиальные материалы

Рюкзак-слинг изготовлен из водоотталкивающего Rip-Stop нейлона 420D с полиуретановым покрытием. Полиуретановое покрытие придает материалу водонепроницаемые свойства, повышает его износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах. Надежный и легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью. Внутренняя часть изготовлена из мягкого трикотажа высокой плотности 300 г/м, он предохранит оборудование от царапин и потертостей. Прочные и надежные японские молнии и зажимы YKK. Усиленные швы.

Защита от дождя и солнца

Двухсторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap™. Серебристая часть предназначена для отражения солнечных лучей в жаркие дни. Черная сторона сделает ваш рюкзак неприметным и убережет от любопытных взглядов. Для дополнительной защиты от дождя вы можете использовать любою сторону чехла.

Внимание к деталям

Для переноски в руке предусмотрена ручка. Также имеется нижняя ручка из нейлоновой ленты для удобного перемещения рюкзака в труднодоступных местах – багажник автомобиля или автобуса, полка для ручной клади в самолете или поезде и т.п. Соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета. Как насчет ежедневного ношения? Удалите разделители и переносите в рюкзаке все, что вам угодно. Tenba Solstice v2 станет вашей любимой моделью для повседневного использования.

Технические характеристики: