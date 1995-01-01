Рюкзак Tenba Solstice v2 Backpack 24 серый
Товар не найден
Характеристики
Описание
Стильный минималистичный дизайн, вмещающий большое количества оборудования (в том числе длиннофокусные объективы) и / или личных вещей. Высокая степень защиты от ударов и осадков. Облегченный вес и превосходный комфорт даже при ношении в течение всего дня. Вмещает 1–2 беззеркальные или зеркальные камеры с 7–9 объективами, в том числе камеру с установленный объективом общей длиной до 47 см (Canon 200-800, Nikon 180-600, Sony 200-600), плюс ноутбук 16". Подходит для DJI Mavic 3 и аналогичных по размеру дронов.
Предусмотрена возможность крепления внешнего обвеса на стропах MOLLE и карман для штатива или стабилизатора. По всему периметру установлена амортизирующая пена EVA, а дополнительную жесткость придают плотные внутренние разделители и алюминиевые направляющие, установленные у задней стенки рюкзака. Вы можете быть уверены, рюкзак сохранит форму, не провиснет и не деформируется даже при полной загрузке тяжелым оборудованием.
Ключевые особенности:
- Гарантия производителя 5 лет
- Вмещает большое количества оборудования (в том числе длиннофокусные объективы)
- Длинные разделители надежно фиксируют телеобъектив
- Рюкзак сохраняет форму даже при полной загрузке тяжелым оборудованием
- Защитные уплотнители по всему корпусу
- Быстрый доступ к оборудованию сверху и со стороны спины
- Большой центральный карман-органайзер на молнии
- Карман для ноутбука 14"
- Плечевые ремни Pivot-Fit автоматически подстраиваются под широкие или узкие плечи
- Стропы MOLLE для внешнего обвеса
- Усиленный боковой карман для штатива или стабилизатора
- Эластичный боковой карман для бутылки с водой
- Регулируемый по высоте нагрудный ремень
- Съемные стропы поясного ремня
- Карман для Bluetooth-трекера
- Молнии YKK
- Дополнительная прошивка в точках крепления
- Ремень для установки на чемодан на колесах
- Двусторонний чехол от дождя и солнца
- Соответствует габаритам ручной клади
Два вида доступа к оборудованию
Чтобы быстро достать камеру с установленным объективом (в том числе длиннофокусным), используйте верхний доступ. Клапан верхнего доступа открывается с помощью двух молний. Для моментального открытия молнии соединены между собой ручкой, достаточно потянуть ее и отсек открыт.
На клапане установлена липучка. В закрытом положении липучка обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного проникновения в рюкзак (издает характерный шум при открытии), а в открытом – фиксирует клапан в сложенном положении. Полный доступ обеспечен со стороны спины. Поясной ремень надежно удерживает рюкзак пока вы достаете оборудование: не нужно снимать рюкзак и класть на грязный грунт, достаточно повернуть его вперед и достать все что вам необходимо. Доступ через спинку не только служит удобным методом для смены объективов, но обеспечивает защиту от кражи в транспорте или других общественных местах.
Клапан основного отделения можно открыть наполовину для безопасного доступа в полевых условиях. Вы также можете полностью открыть клапан для аккуратного и удобного размещения оборудования перед путешествием. На внутренней стороне спинки расположен полупрозрачный карман из полиуретана на молнии для различных аксессуаров – кабелей, чехлов для карт памяти, светофильтров и т.п.
Защита оборудования
Амортизирующая пена EVA установлена по всему корпусу рюкзака. Внутренние разделители дополнительно защищают оборудование и предохраняют его от царапин и потертостей. Длинные разделители полностью проходят через рюкзак снизу доверху и надежно удерживают телеобъектив. Предусмотрены 2 прочные нейлоновые стропы на липучках для дополнительной фиксации оборудования. Все делители съемные, вы можете настроить внутреннее пространство точно под размеры оборудования.
Комфортное ношение
Специальная конструкция ремней Pivot-Fit автоматически подстраивается под ширину плеч для лучшей посадки, будь то рослый атлет или миниатюрная девушка, в зимней объемной одежде или в легкой летней футболке. Не нужно тратить время на подгонку, ремни Pivot-Fit идеально лягут вам на плечи, равномерно распределят нагрузку и снимут излишне давление. Спинка и плечевые лямки имеют высокую степень амортизации благодаря EVA пене. Вы можете длительное время носить рюкзак с тяжелым оборудованием и не испытывать дискомфорта. Воздушный канал создает циркуляцию воздуха между спиной и рюкзаком, даже при жаре ваша спина останется сухой. Для дополнительной фиксации рюкзака при активном движении предусмотрен поясной ремень и регулируемый по высоте нагрудный ремень. Нейлоновые стропы поясного ремня съемные.
Боковые карманы
В усиленном расширяемом боковом кармане можно разместить штатив, монопод или стабилизатор. С другой стороны расположен карман из эластичной прочной сетки для бутылки с водой, перчаток, салфеток, зонта и т.д. Предусмотрена дополнительная фиксация предметов в верхней части с помощью съемных ремней.
Большой карман-органайзер на молнии
Расположен в центральной части рюкзака, в нем находится уплотненный карман для ноутбука 14". Что бы ваш гаджет случайно не выпал из рюкзака при открытии кармана, предусмотрен фиксирующий хлястик на липучке. Также предусмотрены 2 кармана для смартфона, повербанка, блокнота и других предметов и 1 карман из полупрозрачного армированного термопластичного полиуретана с молнией для светофильтров, кабелей и т.п. Там же расположен скрытый кармашек из неопрена для Bluetooth-трекера типа Apple AirTag: вы всегда будете знать где находится ваш рюкзак.
Внешний обвес
Не ограничивайте себя внутренним объемом рюкзака. На боковой панели расположены стропы MOLLE, на которых можно закрепить чехлы для объективов, аккумуляторов и карт памяти из коллекции Tenba Tools. Используя комплектные съемные ремни, вы можете переносить в центральной или нижней части рюкзака свернутую куртку, туристический коврик и другие объемные предметы.
Крепление для камеры
На плечевом ремне расположена стропа для установки быстросъемного крепления для камеры, микрофона, и других аксессуаров. Наличие стропы гарантирует отсутствие давления на грудь в месте крепления планки.
Премиальные материалы
Рюкзак изготовлен из водоотталкивающего Rip-Stop нейлона 420D с полиуретановым покрытием. Полиуретановое покрытие придает материалу водонепроницаемые свойства, повышает его износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах. Это надежный и легкий в уходе материал: загрязнения достаточно протереть влажной тканью. Внутренняя часть изготовлена из мягкого трикотажа высокой плотности (300 г/м), он предохранит оборудование от царапин и потертостей. Применяются прочные и надежные японские молнии и зажимы YKK, а все швы усилены.
Защита от дождя и солнца
В комплекте идет Двусторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap™. Серебристая часть предназначена для отражения солнечных лучей в жаркие дни, а черная сторона сделает ваш рюкзак неприметным и убережет от любопытных взглядов. Для дополнительной защиты от дождя вы можете использовать любою сторону чехла.
Внимание к деталям
Если положить рюкзак на землю плечевые и поясной ремни не будут касаться грязного грунта, вы не испачкаете свою одежду. Для переноски в руке предусмотрена ручка. Также имеется нижняя ручка из нейлоновой ленты для удобного перемещения рюкзака в труднодоступных местах – багажник автомобиля или автобуса, полка для ручной клади в самолете или поезде и т.п. На спинке имеется ремень для установки на чемодан на колесах для комфортного передвижения по длинным залам аэропорта. Рюкзак соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний (з-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета).
Как насчет ежедневного ношения? Удалите разделители и переносите в рюкзаке все, что вам угодно. Tenba Solstice v2 станет вашей любимой моделью для повседневного использования.
Технические характеристики:
- Вес: 1.68 кг
- Внешний размер: 49.5 х 29.2 х 20.3 см
- Внутренний размер: 47 х 26.7 х 14 см
- Отделение для ноутбука: 36.8 х 25.4 х 1.7 см
Материал и фурнитура
- Внешний: водоотталкивающий Rip-Stop нейлон 420D с PU покрытием
- Внутренний: трикотаж высокой плотности 300 г/м
- Молнии YKK®
- Усиленные швы