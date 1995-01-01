Стильный минималистичный дизайн, вмещающий большое количества оборудования (в том числе длиннофокусные объективы) и / или личных вещей. Высокая степень защиты от ударов и осадков. Облегченный вес и превосходный комфорт даже при ношении в течение всего дня. Вмещает 1–2 беззеркальные или зеркальные камеры с 7–9 объективами, в том числе камеру с установленный объективом общей длиной до 47 см (Canon 200-800, Nikon 180-600, Sony 200-600), плюс ноутбук 16". Подходит для DJI Mavic 3 и аналогичных по размеру дронов.

Предусмотрена возможность крепления внешнего обвеса на стропах MOLLE и карман для штатива или стабилизатора. По всему периметру установлена амортизирующая пена EVA, а дополнительную жесткость придают плотные внутренние разделители и алюминиевые направляющие, установленные у задней стенки рюкзака. Вы можете быть уверены, рюкзак сохранит форму, не провиснет и не деформируется даже при полной загрузке тяжелым оборудованием.

Ключевые особенности:

Гарантия производителя 5 лет

Вмещает большое количества оборудования (в том числе длиннофокусные объективы)

Длинные разделители надежно фиксируют телеобъектив

Рюкзак сохраняет форму даже при полной загрузке тяжелым оборудованием

Защитные уплотнители по всему корпусу

Быстрый доступ к оборудованию сверху и со стороны спины

Большой центральный карман-органайзер на молнии

Карман для ноутбука 14"

Плечевые ремни Pivot-Fit автоматически подстраиваются под широкие или узкие плечи

Стропы MOLLE для внешнего обвеса

Усиленный боковой карман для штатива или стабилизатора

Эластичный боковой карман для бутылки с водой

Регулируемый по высоте нагрудный ремень

Съемные стропы поясного ремня

Карман для Bluetooth-трекера

Молнии YKK

Дополнительная прошивка в точках крепления

Ремень для установки на чемодан на колесах

Двусторонний чехол от дождя и солнца

Соответствует габаритам ручной клади

Два вида доступа к оборудованию

Чтобы быстро достать камеру с установленным объективом (в том числе длиннофокусным), используйте верхний доступ. Клапан верхнего доступа открывается с помощью двух молний. Для моментального открытия молнии соединены между собой ручкой, достаточно потянуть ее и отсек открыт.

На клапане установлена липучка. В закрытом положении липучка обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного проникновения в рюкзак (издает характерный шум при открытии), а в открытом – фиксирует клапан в сложенном положении. Полный доступ обеспечен со стороны спины. Поясной ремень надежно удерживает рюкзак пока вы достаете оборудование: не нужно снимать рюкзак и класть на грязный грунт, достаточно повернуть его вперед и достать все что вам необходимо. Доступ через спинку не только служит удобным методом для смены объективов, но обеспечивает защиту от кражи в транспорте или других общественных местах.

Клапан основного отделения можно открыть наполовину для безопасного доступа в полевых условиях. Вы также можете полностью открыть клапан для аккуратного и удобного размещения оборудования перед путешествием. На внутренней стороне спинки расположен полупрозрачный карман из полиуретана на молнии для различных аксессуаров – кабелей, чехлов для карт памяти, светофильтров и т.п.

Защита оборудования

Амортизирующая пена EVA установлена по всему корпусу рюкзака. Внутренние разделители дополнительно защищают оборудование и предохраняют его от царапин и потертостей. Длинные разделители полностью проходят через рюкзак снизу доверху и надежно удерживают телеобъектив. Предусмотрены 2 прочные нейлоновые стропы на липучках для дополнительной фиксации оборудования. Все делители съемные, вы можете настроить внутреннее пространство точно под размеры оборудования.



Комфортное ношение

Специальная конструкция ремней Pivot-Fit автоматически подстраивается под ширину плеч для лучшей посадки, будь то рослый атлет или миниатюрная девушка, в зимней объемной одежде или в легкой летней футболке. Не нужно тратить время на подгонку, ремни Pivot-Fit идеально лягут вам на плечи, равномерно распределят нагрузку и снимут излишне давление. Спинка и плечевые лямки имеют высокую степень амортизации благодаря EVA пене. Вы можете длительное время носить рюкзак с тяжелым оборудованием и не испытывать дискомфорта. Воздушный канал создает циркуляцию воздуха между спиной и рюкзаком, даже при жаре ваша спина останется сухой. Для дополнительной фиксации рюкзака при активном движении предусмотрен поясной ремень и регулируемый по высоте нагрудный ремень. Нейлоновые стропы поясного ремня съемные.

Боковые карманы

В усиленном расширяемом боковом кармане можно разместить штатив, монопод или стабилизатор. С другой стороны расположен карман из эластичной прочной сетки для бутылки с водой, перчаток, салфеток, зонта и т.д. Предусмотрена дополнительная фиксация предметов в верхней части с помощью съемных ремней.

Большой карман-органайзер на молнии

Расположен в центральной части рюкзака, в нем находится уплотненный карман для ноутбука 14". Что бы ваш гаджет случайно не выпал из рюкзака при открытии кармана, предусмотрен фиксирующий хлястик на липучке. Также предусмотрены 2 кармана для смартфона, повербанка, блокнота и других предметов и 1 карман из полупрозрачного армированного термопластичного полиуретана с молнией для светофильтров, кабелей и т.п. Там же расположен скрытый кармашек из неопрена для Bluetooth-трекера типа Apple AirTag: вы всегда будете знать где находится ваш рюкзак.

Внешний обвес

Не ограничивайте себя внутренним объемом рюкзака. На боковой панели расположены стропы MOLLE, на которых можно закрепить чехлы для объективов, аккумуляторов и карт памяти из коллекции Tenba Tools. Используя комплектные съемные ремни, вы можете переносить в центральной или нижней части рюкзака свернутую куртку, туристический коврик и другие объемные предметы.

Крепление для камеры

На плечевом ремне расположена стропа для установки быстросъемного крепления для камеры, микрофона, и других аксессуаров. Наличие стропы гарантирует отсутствие давления на грудь в месте крепления планки.

Премиальные материалы

Рюкзак изготовлен из водоотталкивающего Rip-Stop нейлона 420D с полиуретановым покрытием. Полиуретановое покрытие придает материалу водонепроницаемые свойства, повышает его износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах. Это надежный и легкий в уходе материал: загрязнения достаточно протереть влажной тканью. Внутренняя часть изготовлена из мягкого трикотажа высокой плотности (300 г/м), он предохранит оборудование от царапин и потертостей. Применяются прочные и надежные японские молнии и зажимы YKK, а все швы усилены.

Защита от дождя и солнца

В комплекте идет Двусторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap™. Серебристая часть предназначена для отражения солнечных лучей в жаркие дни, а черная сторона сделает ваш рюкзак неприметным и убережет от любопытных взглядов. Для дополнительной защиты от дождя вы можете использовать любою сторону чехла.

Внимание к деталям

Если положить рюкзак на землю плечевые и поясной ремни не будут касаться грязного грунта, вы не испачкаете свою одежду. Для переноски в руке предусмотрена ручка. Также имеется нижняя ручка из нейлоновой ленты для удобного перемещения рюкзака в труднодоступных местах – багажник автомобиля или автобуса, полка для ручной клади в самолете или поезде и т.п. На спинке имеется ремень для установки на чемодан на колесах для комфортного передвижения по длинным залам аэропорта. Рюкзак соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний (з-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета).

Как насчет ежедневного ношения? Удалите разделители и переносите в рюкзаке все, что вам угодно. Tenba Solstice v2 станет вашей любимой моделью для повседневного использования.

Технические характеристики:

Вес: 1.68 кг

Внешний размер: 49.5 х 29.2 х 20.3 см

Внутренний размер: 47 х 26.7 х 14 см

Отделение для ноутбука: 36.8 х 25.4 х 1.7 см

Материал и фурнитура