Сумка Tenba Skyline v2 Top Load 9, серый
Код товара:УТ-00070527
Артикул:637-777
Товар не найден
Характеристики
Вес0,32 кг
Вместимость отсека для камерыКамера и 1 объектив
Размеры внешние28 х 19 х 13 см
Размеры внутренние27 х 18 х 12 см
ВместимостьКамера и 1 объектив
ЦветСерый
Описание
Легкий и прочный холстер Tenba Skyline v2 Top Load 9 для путешествий и прогулок по городу с фотокамерой и объективом.
Размещение
- • Беззеркальная или зеркальная камера с объективом длиной до 15 см (24/70 2,8)
- • Карты памяти, аккумуляторы, кабели и другие аксессуары
- • Настольный штатив
- • Бутылка с водой
Ключевые особенности
- Гарантия производителя 5 лет
- Моментальный доступ к фотоаппарату с установленным объективом
- Защита установлена по всему корпусу сумки
- Два способа переноски
- Съемный плечевой ремень
- Дополнительные карманы
- Влагостойкое дно
- Водоотталкивающий 300D полиэстер с PU покрытием
- Дополнительная прошивка в точках крепления
- Молнии YKK
Защита оборудования
По всему корпусу холстера установлена амортизирующая пена EVA, которая отлично гасит удары и защищает вашу камеру и объектив от механических повреждений.
Обратное открытие крышки обеспечивает быстрый и безопасный доступ к содержимому, холстер не накренится, и камера случайно не выпадет.
Внутренний делитель обеспечивает дополнительную защиту содержимому и позволяет точно настроить пространство под размер оборудования. Делитель съемный, его можно удалить и использовать холстер для личных вещей.
Два способа переноски
Регулируемый по длине плечевой ремень позволяет носить холстер на плече или через плечо в зависимости от ваших предпочтений. Ремень съемный.
Также вы можете носить холстер за ручку, которая расположена посередине откидной крышки. За счет такого расположения холстер не заваливается набок и находится всегда перпендикулярно поверхности.
Дополнительные карманы
На внешней стороне холстера расположен карман на молнии для предметов первой необходимости.
Боковые внешние сетчатые карманы подойдут для бутылки с водой и настольного штатива.
На внутренней стороне откидной крышки расположен карман с полупрозрачным окном на молнии для аккуратного размещения аксессуаров – карт памяти, светофильтров, аккумуляторов, кабелей и т.п.
Премиальные материалы и фурнитура
Холстер изготовлен из водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent). PU покрытие повышает износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах, а пропитка DWR устойчивость к влаге.
Дно изготовлено из влагостойкого 900D полиэстера с покрытием TPU. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью.
Установлены надежные японские молнии YKK с двойным бегунком, что обеспечивает удобный доступ.
Усиленные швы в точках натяжения.
Гарантия производителя 5 лет.
Материалы и фурнитура:
- Водоотталкивающий 300D полиэстер с PU покрытием
- Влагостойкий 900D полиэстер с покрытием TPU
- Молнии YKK
Технические характеристики:
- Внешние размеры, см – 28х19х13
- Внутренние размеры, см – 27х18х12
- Вес, кг – 0,32