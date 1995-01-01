Легкий и прочный холстер Tenba Skyline v2 Top Load 9 для путешествий и прогулок по городу с фотокамерой и объективом.

Размещение

Беззеркальная или зеркальная камера с объективом длиной до 15 см (24/70 2,8)

Карты памяти, аккумуляторы, кабели и другие аксессуары

Настольный штатив

Бутылка с водой

Ключевые особенности

Гарантия производителя 5 лет

Моментальный доступ к фотоаппарату с установленным объективом

Защита установлена по всему корпусу сумки

Два способа переноски

Съемный плечевой ремень

Дополнительные карманы

Влагостойкое дно

Водоотталкивающий 300D полиэстер с PU покрытием

Дополнительная прошивка в точках крепления

Молнии YKK

Защита оборудования

По всему корпусу холстера установлена амортизирующая пена EVA, которая отлично гасит удары и защищает вашу камеру и объектив от механических повреждений.

Обратное открытие крышки обеспечивает быстрый и безопасный доступ к содержимому, холстер не накренится, и камера случайно не выпадет.

Внутренний делитель обеспечивает дополнительную защиту содержимому и позволяет точно настроить пространство под размер оборудования. Делитель съемный, его можно удалить и использовать холстер для личных вещей.

Два способа переноски

Регулируемый по длине плечевой ремень позволяет носить холстер на плече или через плечо в зависимости от ваших предпочтений. Ремень съемный.

Также вы можете носить холстер за ручку, которая расположена посередине откидной крышки. За счет такого расположения холстер не заваливается набок и находится всегда перпендикулярно поверхности.

Дополнительные карманы

На внешней стороне холстера расположен карман на молнии для предметов первой необходимости.

Боковые внешние сетчатые карманы подойдут для бутылки с водой и настольного штатива.

На внутренней стороне откидной крышки расположен карман с полупрозрачным окном на молнии для аккуратного размещения аксессуаров – карт памяти, светофильтров, аккумуляторов, кабелей и т.п.

Премиальные материалы и фурнитура

Холстер изготовлен из водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent). PU покрытие повышает износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах, а пропитка DWR устойчивость к влаге.

Дно изготовлено из влагостойкого 900D полиэстера с покрытием TPU. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью.

Установлены надежные японские молнии YKK с двойным бегунком, что обеспечивает удобный доступ.

Усиленные швы в точках натяжения.

Гарантия производителя 5 лет.

Материалы и фурнитура:

Водоотталкивающий 300D полиэстер с PU покрытием

Влагостойкий 900D полиэстер с покрытием TPU

Молнии YKK

Технические характеристики: