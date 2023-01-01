Описание

Легкая и прочная сумка Tenba Skyline v2 Shoulder Bag 13 для путешествий и прогулок по городу с фотокамерой и набором объективов.

Размещение

1-2 беззеркальные или зеркальные камеры с 4-5 объективами (до 70-200 2,8)

Карты памяти, аккумуляторы, кабели и другие аксессуары

Настольный штатив

Бутылка с водой

Ключевые особенности

Гарантия производителя 5 лет

Быстрый доступ к оборудованию

Защита установлена по всему корпусу сумки

Два способа переноски

Съемный плечевой ремень с мягкой накладкой

Дополнительные карманы

Влагостойкое дно

Водоотталкивающий 300D полиэстер с PU покрытием

Дополнительная прошивка в точках крепления

Молнии YKK

Защита оборудования

По всему корпусу сумки установлена амортизирующая пена EVA, которая отлично гасит удары и защищает вашу камеру и объектив от механических повреждений. Обратное открытие крышки обеспечивает быстрый и безопасный доступ к содержимому, сумка не накренится, и камера случайно не выпадет. Четыре внутренних делителя обеспечивают дополнительную защиту содержимому и позволяют точно настроить пространство под размер оборудования. Делители съемные, их можно удалить и использовать сумку для личных вещей.

Два способа переноски

Регулируемый по длине плечевой ремень с противоскользящей накладкой позволяет носить сумку на плече или через плечо в зависимости от ваших предпочтений. Ремень съемный. Также вы можете носить сумку за ручку, которая расположена посередине откидной крышки. За счет такого расположения сумка не заваливается набок и находится всегда перпендикулярно поверхности.

Дополнительные карманы

На лицевой части расположен карман на молнии с двумя внутренними сетчатыми карманами для размещения предметов первой необходимости.

На обратной стороне карман на молнии для плоских предметов. Боковые внешние сетчатые карманы подойдут для бутылки с водой и настольного штатива. На внутренней стороне откидной крышки карман с полупрозрачным окном на молнии для аккуратного размещения аксессуаров – карт памяти, светофильтров, аккумуляторов, кабелей и т.п.

Премиальные материалы и фурнитура

Сумка изготовлена из водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent). PU покрытие повышает износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах, а пропитка DWR устойчивость к влаге.

Дно изготовлено из влагостойкого 900D полиэстера с покрытием TPU. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью. Установлены надежные японские молнии YKK с двойным бегунком, что обеспечивает удобный доступ. Усиленные швы в точках натяжения.

Гарантия производителя 5 лет.

Материалы и фурнитура:

Водоотталкивающий 300D полиэстер с PU покрытием

Влагостойкий 900D полиэстер с покрытием TPU

Молнии YKK

Технические характеристики: