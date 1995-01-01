Сумка Tenba Skyline v2 Shoulder Bag 12, черный
Код товара:УТ-00070515
Артикул:637-784
Товар не найден
Характеристики
Вес0,5 кг
Вместимость отсека для камерыКамера и 1 объектив
Размеры внешние22 х 30 х 17 см
Размеры внутренние20 х 29 х 14 см
ВместимостьКамера и 1 объектив
ЦветЧерный
Описание
Легкая и прочная сумка Tenba Skyline v2 Shoulder Bag 12 для путешествий и прогулок по городу с фотокамерой и набором объективов.
Размещение
- Беззеркальная или зеркальная камера с 3-4 объективами
- Карты памяти, аккумуляторы, кабели и другие аксессуары
- Настольный штатив
- Бутылка с водой
Ключевые особенности
- Гарантия производителя 5 лет
- Быстрый доступ к оборудованию
- Защита установлена по всему корпусу сумки
- Два способа переноски
- Съемный плечевой ремень с мягкой накладкой
- Дополнительные карманы
- Влагостойкое дно
- Водоотталкивающий 300D полиэстер с PU покрытием
- Дополнительная прошивка в точках крепления
- Молнии YKK
Защита оборудования
По всему корпусу сумки установлена амортизирующая пена EVA, которая отлично гасит удары и защищает вашу камеру и объектив от механических повреждений. Обратное открытие крышки обеспечивает быстрый и безопасный доступ к содержимому, сумка не накренится, и камера случайно не выпадет. Четыре внутренних делителя обеспечивают дополнительную защиту содержимому и позволяют точно настроить пространство под размер оборудования. Делители съемные, их можно удалить и использовать сумку для личных вещей.
Два способа переноски
Регулируемый по длине плечевой ремень с противоскользящей накладкой позволяет носить сумку на плече или через плечо в зависимости от ваших предпочтений. Ремень съемный. Также вы можете носить сумку за ручку, которая расположена посередине откидной крышки. За счет такого расположения сумка не заваливается набок и находится всегда перпендикулярно поверхности.
Дополнительные карманы
На лицевой части расположен карман на молнии с двумя внутренними сетчатыми карманами для размещения предметов первой необходимости.
На обратной стороне карман на молнии для плоских предметов. Боковые внешние сетчатые карманы подойдут для бутылки с водой и настольного штатива. На внутренней стороне откидной крышки карман с полупрозрачным окном на молнии для аккуратного размещения аксессуаров – карт памяти, светофильтров, аккумуляторов, кабелей и т.п.
Премиальные материалы и фурнитура
Сумка изготовлена из водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent). PU покрытие повышает износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах, а пропитка DWR устойчивость к влаге.
Дно изготовлено из влагостойкого 900D полиэстера с покрытием TPU. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью. Установлены надежные японские молнии YKK с двойным бегунком, что обеспечивает удобный доступ. Усиленные швы в точках натяжения.
Гарантия производителя 5 лет.
Материалы и фурнитура:
- Водоотталкивающий 300D полиэстер с PU покрытием
- Влагостойкий 900D полиэстер с покрытием TPU
- Молнии YKK
Технические характеристики:
- Внешние размеры, см – 22х30х17
- Внутренние размеры, см – 20х29х14
- Вес, кг – 0,5