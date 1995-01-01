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Чехол Tenba Skyline v2 Pouch 4, серый

  • Skyline v2 Pouch 4, серый
  • Skyline v2 Pouch 4, серый
  • Skyline v2 Pouch 4, серый
  • Skyline v2 Pouch 4, серый
  • Skyline v2 Pouch 4, серый
  • Skyline v2 Pouch 4, серый
  • Skyline v2 Pouch 4, серый
  • Skyline v2 Pouch 4, серый
  • Skyline v2 Pouch 4, серый
  • Skyline v2 Pouch 4, серый
  • Skyline v2 Pouch 4, серый
  • Skyline v2 Pouch 4, серый
  • Skyline v2 Pouch 4, серый
Код товара:УТ-00070512
Артикул:637-773

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Чехол Tenba Skyline v2 Pouch 4 для беззеркальной камеры с установленным объективом (Sony a6700) или компактной камеры (Fuji x100v, Canon PowerShot G1 X Mark III) обеспечивает надежную защиту оборудованию и удобную переноску.
Защита оборудования
По всему корпусу чехла установлена амортизирующая пена EVA, которая отлично гасит удары и защитит вашу камеру от механических повреждений.
Три способа переноски
Регулируемый по длине съемный плечевой ремень позволяет носить чехол на плече или через плечо в зависимости от ваших предпочтений.
Вы можете закрепить чехол на брючном ремне. Для этого на задней части чехла расположена петля с надежной липучкой.
Также чехол можно закрепить на сумках и рюкзаках Tenba Axis или других моделях, на которых имеются стропы MOLLE или другие совместимые стропы.
Премиальные материалы и фурнитура
Чехол изготовлен из водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent). PU покрытие повышает износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах, а пропитка DWR устойчивость к влаге.
Дно изготовлено из влагостойкого 900D полиэстера с покрытием TPU. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью.
Установлена надежная японская молния YKK.
Гарантия производителя 5 лет.
Материалы и фурнитура:
  • Водоотталкивающий 300D полиэстер с PU покрытием
  • Влагостойкий 900D полиэстер с покрытием TPU
  • Молния YKK
Технические характеристики:
  • Внешний размер, см – 14х8х8
  • Внутренний размер, см - 13х8х6
  • Вес, кг – 0,09