Чехол Tenba Skyline v2 Pouch 3, серый
Код товара : УТ-00070510
Артикул : 637-771
1 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 5 лет
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Описание
Чехол Tenba Skyline v2 Pouch 3 для компактной камеры (Sony RX100, Canon PowerShot G7 X Mark III) обеспечивает надежную защиту оборудованию и удобную переноску.
Защита оборудования
По всему корпусу чехла установлена амортизирующая пена EVA, которая отлично гасит удары и защитит вашу камеру от механических повреждений.
Три способа переноски
Регулируемый по длине съемный плечевой ремень позволяет носить чехол на плече или через плечо в зависимости от ваших предпочтений.
Вы можете закрепить чехол на брючном ремне. Для этого на задней части чехла расположена петля с надежной липучкой.
Также чехол можно закрепить на сумках и рюкзаках Tenba Axis или других моделях, на которых имеются стропы MOLLE или другие совместимые стропы.
Премиальные материалы и фурнитура
Чехол изготовлен из водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent). PU покрытие повышает износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах, а пропитка DWR устойчивость к влаге.
Дно изготовлено из влагостойкого 900D полиэстера с покрытием TPU. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью.
Установлена надежная японская молния YKK.
Гарантия производителя 5 лет.
Материалы и фурнитура:
- Водоотталкивающий 300D полиэстер с PU покрытием
- Влагостойкий 900D полиэстер с покрытием TPU
- Молния YKK
Технические характеристики:
- Внешний размер, см – 12х8х5
- Внутренний размер, см - 11х7х4
- Вес, кг – 0,07