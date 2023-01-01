Описание

Чехол Tenba Skyline v2 Pouch 3 для компактной камеры (Sony RX100, Canon PowerShot G7 X Mark III) обеспечивает надежную защиту оборудованию и удобную переноску.

Защита оборудования

По всему корпусу чехла установлена амортизирующая пена EVA, которая отлично гасит удары и защитит вашу камеру от механических повреждений.

Три способа переноски

Регулируемый по длине съемный плечевой ремень позволяет носить чехол на плече или через плечо в зависимости от ваших предпочтений.

Вы можете закрепить чехол на брючном ремне. Для этого на задней части чехла расположена петля с надежной липучкой.

Также чехол можно закрепить на сумках и рюкзаках Tenba Axis или других моделях, на которых имеются стропы MOLLE или другие совместимые стропы.

Премиальные материалы и фурнитура

Чехол изготовлен из водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent). PU покрытие повышает износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах, а пропитка DWR устойчивость к влаге.

Дно изготовлено из влагостойкого 900D полиэстера с покрытием TPU. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью.

Установлена надежная японская молния YKK.

Гарантия производителя 5 лет.

Материалы и фурнитура:

Водоотталкивающий 300D полиэстер с PU покрытием

Влагостойкий 900D полиэстер с покрытием TPU

Молния YKK

Технические характеристики: