Основные особенности:

Прочный чемодан на колесах для камеры, объективов, ноутбука и штатива.

Удобно катить благодаря четырем поворотным колесам.

Легко преодолеть любые препятствия (лестницы, грунт, снег) – закрепите плечевые ремни и несите как рюкзак. Ремни приобретаются дополнительно (артикул 638-740).

Используйте чемодан для поездок без фототехники – удалите защитный блок для оборудования, заменив его на тканевый чехол. Комплект чехлов приобретается дополнительно (артикул 638-741).

Соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний.

Гарантия производителя 5 лет.

Размещение:

2-3 беззеркальных или зеркальных фотоаппарата (в том числе с батарейной ручкой) или компактная кинокамера

8-10 объективов (до 400 мм 2,8 или 180-600 мм)

Ноутбук 16 дюймов (до 40 см)

Штатив

Комфорт в дороге

Четыре поворотных колеса позволяют катить чемодан рядом с собой, не наклоняя его. Он свободно маневрирует в узких проходах, между сиденьями и в очередях, не цепляется за углы и не нагружает руки. Запатентованные колеса Tenba WideTrak с технологией CloudDrive обеспечивают непревзойденную устойчивость и плавность. Подшипники из углеродистой стали гарантируют долгую эксплуатацию и бесшумное передвижение по любым поверхностям. Кожухи колес защищают углы чемодана от ударов. Колеса съемные, в случае необходимости их можно заменить самостоятельно. Сумку или небольшой рюкзак можно закрепить на чемодане, используя специальную лямку.

Рюкзак на колесах

Для передвижения по лестницам, неровной дороге, открытому грунту, песку или снегу, когда катить чемодан тяжело, предусмотрена возможность крепления плечевых ремней. Для равномерного распределения нагрузки в области лопаток и поясницы предусмотрены мягкие подушки, а плечевые ремни снабжены амортизирующими вставками с воздухопроницаемой сеткой Air Mesh. Регулируемый по высоте нагрудный ремень дополнительно фиксирует лямки во время активного движения. Комплект плечевых ремней приобретается дополнительно (артикул 638-740).

Защита оборудования

Под элегантным внешним видом скрыта надежная внутренняя защитная оболочка с жестким каркасом: упругие полиэтиленовые стенки с воздушными каналами и поперечными ячейками (структура пчелиных сот) защищают от сильных ударов и сдавливания + амортизирующая EVA пена и мягкая трикотажная подкладка, не царапающая деликатные поверхности. Ваша техника защищена со всех сторон. Съемные перегородки-разделители на липучках позволяют настроить внутреннее пространство точно под размеры ваших камер и объективов.

Органайзеры

На передней панели расположен большой карман-органайзер на молнии, в нем 4 небольших кармана, прозрачное окно для визитки и отделение для ноутбука до 16 дюймов с фиксирующей липучкой. Наружная часть переднего кармана органайзера снабжена защитой из плотной амортизирующей пены EVA. На внутренней стороне откидной крышки основного отделения расположены 4 полупрозрачных кармана на молнии для различных аксессуаров. Для фиксации крышки в вертикальном положении предусмотрены эластичные ремни. Снаружи в боковом кармане можно расположить штатив, стабилизатор, монопод или большую бутылку с водой. Есть потайной кармашек для Bluetooth-трекера, такого как Apple AirTag, с которым вы всегда будете знать, где находится ваше оборудование.

Ручки

На корпусе чемодана расположены три широкие и смягченные уплотнителем ручки (сверху, снизу и сбоку) – для удобства переноски по лестницам, подъема на транспортную ленту, в багажник автомобиля, на верхние полки в самолете или поезде. Верхняя ручка и боковые ручки снабжены кожаной накладкой, которая обеспечивает комфорт в любых погодных условиях. Телескопическая ручка фиксируется в трех положениях по высоте и снабжена удобной накладкой из софт-тач пластика.

Защита от кражи

Встроенный кодовый замок (сертифицирован TSA) защищает молнию основного отсека. Для крепления чемодана к таким объектам как столб, перила или скамейка в зале ожидания в комплект входит стальной плетеный трос с навесным кодовым замком, также сертифицированным TSA – это позволит вам ненадолго отлучиться, не беспокоясь за сохранность техники. Для хранения троса и замка предусмотрен небольшой наружный карман на молнии.

Защита от дождя и солнца

Двусторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap: серебристая часть для отражения солнечных лучей в жаркие дни, черная сторона сделает ваш чемодан неприметным и убережет от любопытных взглядов. Чемодан сам по себе обработан водоотталкивающей пропиткой, но при необходимости долго находиться под дождем, рекомендуется использовать эту накидку, так как влага все равно будет постепенно просачиваться через швы и молнии.

Премиальные материалы и фурнитура

Водоотталкивающий баллистический нейлон 1680D - сверхпрочная синтетическая ткань с армированным волокнами, максимально устойчива на разрыв.

Водоотталкивающая пропитка DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду, капли скатываются с поверхности.

Углы усилены высокопрочным материалом Hypalon от DuPont.

Низкопрофильные износостойкие японские молнии YKK Woven-in-Tough

Усиленные швы и дополнительная прошивка в точках напряжения.

Ручная кладь

Tenba Roadie v2 Spinner 21 International cоответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета.

Гарантия производителя 5 лет.