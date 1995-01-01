В течение двух лет компания Tenba разрабатывала и тестировала чемоданы на надежность, функциональность и безопасность содержимого. Результат двухлетнего труда - коллекция Tenba Roadie.

Элегантные и незаменимые чемоданы и рюкзаки для бескомпромиссных фотографов и кинооператоров, путешествующих с большим количеством оборудования. В коллекции представлено 7 моделей, вы сможете выбрать именно ту, которая вам необходима.

Продуманный дизайн и минималистичный стиль не привлекает нежелательного внимания. Вся коллекции выглядит как обычный багаж и не выдает своей принадлежности к специализированным моделям для дорогостоящего оборудования.

Гибридная модель чемодан-рюкзак на колесах Roadie Hybrid Roller 21 предназначен для размещения 2 зеркальных фотокамеры с ручкой, 8-10 объективов до 400 мм, ноутбука 17 дюймов, штатива и аксессуаров.

Под элегантным внешним видом скрыта надежная внутренняя защитная оболочка с жестким каркасом. Полиэтиленовые стенки с воздушными каналами и поперечными ячейками, амортизирующей пеной и подкладкой из нейлоновой ткани обеспечивают отличную защиту оборудования со всех сторон.

Водоотталкивающий баллистический нейлон 1680D, обладающий особыми износостойкими свойствами. Сверхпрочная синтетическая ткань, состоящая из множества переплетенных армированных волокон, максимально устойчивым на разрыв. Водоотталкивающая пропитка DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные условия эксплуатации (дождь, снег, град, перепад температур и т.п.).

При использовании чемодана на мягкой и влажной земле или песчаном пляже, где нет возможности катить чемодан, в данной модели предусмотрены наплечные лямки. На задней стенке в кармане на молнии расположены удобные ремни для переноски чемодана в формфакторе рюкзака. Предусмотрен ремень для дополнительной фиксации на груди.

Углы усилены высокопрочным материалом Hypalon от DuPont. Он обладает исключительной устойчивостью к истиранию, прочностью и продолжительным сроком службы. Отличается своей эластичностью, устойчивостью к UV-излучению, сохраняет свои свойства при низких температурах.

Качественные японские молнии YKK. Им доверяют лучшие производители во всем мире за их безупречные стандарты и контроль качества.

Усиленные швы и дополнительная прошивка в точках напряжения.

Сверхмощные съемные амортизирующие колеса с подшипниками из высокоуглеродистой стали, обеспечивают надежность даже при полной загрузке тяжелым оборудованием.

Дополнительные опоры обеспечивают максимальную устойчивость чемодана в вертикальном положении.

Кожухи колес помогают защитить углы корпуса чемодана от ударов по эскалаторам и бордюрам.

Большое разнообразие делителей поможет вам точно настроить внутреннее пространство точно под размер оборудования. Предусмотрен комплект длинных делителей для расположения длиннофокусных объективов.

Предусмотрена съемная защитная вставка, которую можно использовать отдельно если вам не нужно все оборудование одновременно. Вы можете взять с собой 2-3 объектива и носить их в своей дорожной сумке или рюкзаке.

При открытии чемодана ремни удерживают крышку вертикально, что облегчает работу с оборудованием и сохраняет небольшую площадь в ограниченном пространстве. Чемодан также можно использовать как мобильную рабочую станцию.

На внутренней стороне крышки расположены прочные ламинированные сетчатые карманы на молнии для хранения кабелей, фильтров, инструментов и других принадлежностей.

На внешней стороне расположено отделение на молнии для размещения ноутбука и планшета. На внутренней стороне отделения предусмотрены 4 кармана для документов и аксессуаров.

Расширяемый боковой карман на молнии для переноски штатива. Это самый быстрый вариант крепления штатива. Установили, зафиксировали и вперед!

На корпусе чемодана расположены три ручки для обеспечения удобства при транспортировке или облегчения подъема на транспортную ленту или в багажник автомобиля. Верхняя ручка снабжена кожаной накладкой, которая обеспечивает комфорт в любых погодных условиях.

Телескопическая выдвижная ручка обеспечивает удобство перемещения по длинным залам аэропортов, отелей или парковок.

Встроенный ремень поможет освободить ваши руки, закрепив несколько предметов ручной клади на чемодане.

Встроенный кодовый замок TSA, защищает молнию основного отсека. Чтобы прикрепить сумку к неподвижному объекту, такому как столб, в комплект входит стальной плетеный трос с навесным кодовым замком TSA. Для хранения троса и замка предусмотрен небольшой наружный карман на молнии.

Комплектуется чехлом от дождя для еще большей защиты от осадков и пыли.

Соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний.

Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета.