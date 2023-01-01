Описание

В течение двух лет компания Tenba разрабатывала и тестировала чемоданы на надежность, функциональность и безопасность содержимого. Результат двухлетнего труда - коллекция Tenba Roadie.

Элегантные и незаменимые чемоданы и рюкзаки для бескомпромиссных фотографов и кинооператоров, путешествующих с большим количеством оборудования. В коллекции представлено 7 моделей, вы сможете выбрать именно ту, которая вам необходима.

Продуманный дизайн и минималистичный стиль не привлекает нежелательного внимания. Вся коллекции выглядит как обычный багаж и не выдает своей принадлежности к специализированным моделям для дорогостоящего оборудования.

Чемодан на колесах Roadie Air Case Roller 21 предназначен для размещения 2 зеркальных фотокамеры с ручкой, 8-10 объективов до 400 мм, штатива и аксессуаров.

Под элегантным внешним видом скрыт жесткий каркас с несколькими слоями защиты - полипропиленовые панели с воздушными каналами, пенопласт EVA высокой плотности и формованный обод из ABS-пластика. Запатентованная конструкция Tenba Air Case поглощает и рассеивает удар лучше, чем стенка пластикового чемодана и выдерживает самые суровые условия поездки. Вы можете отправить чемодан в багаж, наступить, ударить ногой, уронить, при этом оборудование будет находиться в полной безопасности.

Водоотталкивающий баллистический нейлон 1680D, обладающий особыми износостойкими свойствами. Сверхпрочная синтетическая ткань, состоящая из множества переплетенных армированных волокон, максимально устойчивым на разрыв. Водоотталкивающая пропитка DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные условия эксплуатации (дождь, снег, град, перепад температур и т.п.).

Углы усилены высокопрочным материалом Hypalon от DuPont. Он обладает исключительной устойчивостью к истиранию, прочностью и продолжительным сроком службы. Отличается своей эластичностью, устойчивостью к UV-излучению, сохраняет свои свойства при низких температурах.

Качественные японские молнии YKK. Им доверяют лучшие производители во всем мире за их безупречные стандарты и контроль качества.

Усиленные швы и дополнительная прошивка в точках напряжения.

Сверхмощные съемные амортизирующие колеса с подшипниками из высокоуглеродистой стали, обеспечивают надежность даже при полной загрузке тяжелым оборудованием.

Дополнительные опоры обеспечивают максимальную устойчивость чемодана в вертикальном положении.

Кожухи колес помогают защитить углы корпуса от ударов по эскалаторам и бордюрам.

Большое разнообразие делителей поможет вам точно настроить внутреннее пространство точно под размер оборудования. Предусмотрен комплект длинных делителей для расположения длиннофокусных объективов.

Предусмотрена съемная защитная вставка, которую можно использовать отдельно если вам не нужно все оборудование одновременно. Вы можете взять с собой 2-3 объектива и носить их в своей дорожной сумке или рюкзаке.

При открытии чемодана ремни удерживают крышку вертикально, что облегчает работу с оборудованием и сохраняет небольшую площадь в ограниченном пространстве. Чемодан также можно использовать как мобильную рабочую станцию.

На внутренней стороне крышки расположены прочные ламинированные сетчатые карманы на молнии для хранения кабелей, фильтров, инструментов и других принадлежностей.

Расширяемый боковой карман на молнии для переноски штатива. Это самый быстрый вариант крепления штатива. Установили, зафиксировали и вперед!

На корпусе чемодана расположены три ручки для обеспечения удобства при транспортировке или облегчения подъема на транспортную ленту или в багажник автомобиля. Верхняя ручка снабжена кожаной накладкой, которая обеспечивает комфорт в любых погодных условиях.

Телескопическая выдвижная ручка обеспечивает удобство перемещения по длинным залам аэропортов, отелей или парковок.

Встроенный ремень поможет освободить ваши руки, закрепив несколько предметов ручной клади на чемодане.

Встроенный кодовый замок TSA, защищает молнию основного отсека. Чтобы прикрепить сумку к неподвижному объекту, такому как столб, в комплект входит стальной плетеный трос с навесным кодовым замком TSA. Для хранения троса и замка предусмотрен небольшой наружный карман на молнии.

Комплектуется чехлом от дождя для еще большей защиты от осадков и пыли.

Соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний.

Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета.