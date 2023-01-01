Описание

Рюкзаки серии Fulton объединяют нестареющий винтажный стиль с комфортом, функциональностью и надежной защитой современных фоторюкзаков. Fulton v2 16L вмещает зеркальную или беззеркальную камеру с 5-7 объективами (70-200/2.8 на камере), а в отдельный карман для ноутбука помещаются модели с диагональю до 16". Также хорошо подходит для комбинации камера + пара объективов + складной квадрокоптер (DJI Mavic и аналоги) со всеми необходимыми аксессуарами. Доступ к фототехнике осуществляется через спинку, что надежно защищает от краж. Верхнее отделение со сворачивающимся верхом («Rolltop») предназначено для личных вещей, его объем может быть увеличен при необходимости.

С одной стороны рюкзак оснащен прочным карманом и ремнем для фиксации штатива или монопода. С другой стороны предусмотрена эластичная сетка для бутылки воды.

Рюкзак сшит из плотной хлопковой ткани (600D) с усиленными швами и водоотталкивающей пропиткой. Молнии YKK прослужат вам долгие годы.