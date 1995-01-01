Рюкзаки серии Fulton объединяют нестареющий винтажный стиль с комфортом, функциональностью и надежной защитой современных фоторюкзаков. Fulton v2 14L вмещает зеркальную или беззеркальную камеру с 2-4 объективами (24-70/2.8 на камере или 70-200/2.8 отдельно) и ноутбуком до 13". Также хорошо подходит для складных квадрокоптеров (DJI Mavic и аналоги). Доступ к технике осуществляется через спинку, что надежно защищает от краж. Верхнее отделение со сворачивающимся верхом («Rolltop») предназначено для личных вещей, его объем может быть увеличен при необходимости.

С одной стороны рюкзак оснащен прочным карманом и ремнем для фиксации небольшого штатива или монопода. С другой стороны предусмотрена эластичная сетка для бутылки воды.

Рюкзак сшит из плотной хлопковой ткани (600D) с усиленными швами и водоотталкивающей пропиткой. Молнии YKK прослужат вам долгие годы.