Рюкзак Tenba Fulton v2 14L Backpack, оливковый
Код товара : УТ-00057052
Артикул : 637-734
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Вес
910 г
Вместимость
зеркальная или беззеркальная камера с 2-4 объективами (24-70/2.8 на камере или 70-200/2.8 отдельно) и ноутбук до 13"
Материал
хлопок 600D, трикотаж, молнии YKK
Размеры внутренние
25 х 23 х 13 см, отсек для ноутбука: 33 х 22 х 2 см
Описание
Рюкзаки серии Fulton объединяют нестареющий винтажный стиль с комфортом, функциональностью и надежной защитой современных фоторюкзаков. Fulton v2 14L вмещает зеркальную или беззеркальную камеру с 2-4 объективами (24-70/2.8 на камере или 70-200/2.8 отдельно) и ноутбуком до 13". Также хорошо подходит для складных квадрокоптеров (DJI Mavic и аналоги). Доступ к технике осуществляется через спинку, что надежно защищает от краж. Верхнее отделение со сворачивающимся верхом («Rolltop») предназначено для личных вещей, его объем может быть увеличен при необходимости.
С одной стороны рюкзак оснащен прочным карманом и ремнем для фиксации небольшого штатива или монопода. С другой стороны предусмотрена эластичная сетка для бутылки воды.
Рюкзак сшит из плотной хлопковой ткани (600D) с усиленными швами и водоотталкивающей пропиткой. Молнии YKK прослужат вам долгие годы.