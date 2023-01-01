Рюкзак Tenba Fulton v2 14L All WR Backpack, черный
Код товара : УТ-00057050
Артикул : 637-735
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Вес
910 г
Вместимость
зеркальная или беззеркальная камера с 2-4 объективами (24-70/2.8 на камере или 70-200/2.8 отдельно) и ноутбук до 13"
Материал
420D Helix All Weather (нижняя часть), 600D нейлон (верх), трикотаж, молнии YKK Splashguard
Размеры внутренние
25 х 23 х 13 см, отсек для ноутбука: 33 х 22 х 2 см
Описание
Рюкзаки серии Fulton объединяют нестареющий винтажный стиль с комфортом, функциональностью и надежной защитой современных фоторюкзаков. Fulton v2 14L вмещает зеркальную или беззеркальную камеру с 2-4 объективами (24-70/2.8 на камере или 70-200/2.8 отдельно) и ноутбуком до 13". Также хорошо подходит для складных квадрокоптеров (DJI Mavic и аналоги). Доступ к технике осуществляется через спинку, что надежно защищает от краж. Верхнее отделение со сворачивающимся верхом («Rolltop») предназначено для личных вещей, его объем может быть увеличен при необходимости.
С одной стороны рюкзак оснащен прочным карманом и ремнем для фиксации небольшого штатива или монопода. С другой стороны предусмотрена эластичная сетка для бутылки воды.
В отличие от обычного Fulton v2, который изготавливается из хлопка, Fulton v2 All WR шьется из более износостойкого и водоотталкивающего нейлона 420D Helix All Weather (нижняя часть) и 600D нейлона (верх). В производстве используются усиленные швы и молнии YKK® Splashguard (с защитой от дождя). Также в комплекте идет двусторонний чехол-дождевик, который отсутствует у обычной версии. В жаркую погоду дождевик можно использовать серебристой поверхностью наружу, для защиты от солнечного света.