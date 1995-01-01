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Рюкзак Tenba Fulton v2 10L Backpack, оливковый

  • Fulton v2 10L Backpack, оливковый
  • Fulton v2 10L Backpack, оливковый
  • Fulton v2 10L Backpack, оливковый
  • Fulton v2 10L Backpack, оливковый
  • Fulton v2 10L Backpack, оливковый
  • Fulton v2 10L Backpack, оливковый
  • Fulton v2 10L Backpack, оливковый
  • Fulton v2 10L Backpack, оливковый
  • Fulton v2 10L Backpack, оливковый
  • Fulton v2 10L Backpack, оливковый
  • Fulton v2 10L Backpack, оливковый
  • Fulton v2 10L Backpack, оливковый
  • Fulton v2 10L Backpack, оливковый
  • Fulton v2 10L Backpack, оливковый
  • Fulton v2 10L Backpack, оливковый
  • Fulton v2 10L Backpack, оливковый
  • Fulton v2 10L Backpack, оливковый
  • Fulton v2 10L Backpack, оливковый
  • Fulton v2 10L Backpack, оливковый
  • Fulton v2 10L Backpack, оливковый
  • Fulton v2 10L Backpack, оливковый
Код товара:УТ-00057048
Артикул:637-731

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рюкзаки серии Fulton объединяют нестареющий винтажный стиль с комфортом, функциональностью и надежной защитой современных фоторюкзаков. Fulton v2 10L вмещает зеркальную или беззеркальную камеру с 2-4 объективами (24-70/2.8 отдельно от камеры) и планшетом до 11". Также хорошо подходит для складных квадрокоптеров (DJI Mavic и аналоги). Доступ к технике осуществляется через спинку, что надежно защищает от краж. Верхнее отделение со сворачивающимся верхом («Rolltop») предназначено для личных вещей, его объем может быть увеличен при необходимости.

С одной стороны рюкзак оснащен прочным карманом и ремнем для фиксации небольшого штатива или монопода. С другой стороны предусмотрена эластичная сетка для бутылки воды.

Рюкзак сшит из плотной хлопковой ткани (600D) с усиленными швами и водоотталкивающей пропиткой. Молнии YKK прослужат вам долгие годы.