Рюкзаки серии Fulton объединяют нестареющий винтажный стиль с комфортом, функциональностью и надежной защитой современных фоторюкзаков. Fulton v2 10L All WR вмещает зеркальную или беззеркальную камеру с 2-4 объективами (24-70/2.8 отдельно от камеры) и планшетом до 11". Также хорошо подходит для складных квадрокоптеров (DJI Mavic и аналоги). Доступ к технике осуществляется через спинку, что надежно защищает от краж. Верхнее отделение со сворачивающимся верхом («Rolltop») предназначено для личных вещей, его объем может быть увеличен при необходимости.

С одной стороны рюкзак оснащен прочным карманом и ремнем для фиксации небольшого штатива или монопода. С другой стороны предусмотрена эластичная сетка для бутылки воды.

В отличие от обычного Fulton v2, который изготавливается из хлопка, Fulton v2​ All WR шьется из более износостойкого и водоотталкивающего нейлона 420D Helix All Weather (нижняя часть) и 600D нейлона (верх). В производстве используются усиленные швы и молнии YKK® Splashguard (с защитой от дождя). Также в комплекте идет двусторонний чехол-дождевик, который отсутствует у обычной версии. В жаркую погоду дождевик можно использовать серебристой поверхностью наружу, для защиты от солнечного света.