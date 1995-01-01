Водонепроницаемое дно

Светоотражающая передняя панель

Светоотражающие петли на молниях

Изготовлена из водостойкого нейлона Helix 5PM с PU покрытием

Внутренняя ткань - темно-серый нейлон Rip-Stop

Плечевая накладка из пеноматериала с эффектом памяти

Центральный карман на молнии

Более прочная ткань на боковых карманах

Удерживающие петли магнитных замков

Сумка Tenba DNA Messenger 9 предназначена для размещения дальномерной, беззеркальной или компактной зеркальной камеры с 2-3 объективами, вспышки, планшета до 10 дюймов и аксессуаров. Разработана для фотожурналистов, спортивных репортеров, стрит-фотографов, путешественников, велосипедистов, а также городских жителей, посещающих различные мероприятия с камерой или без.

Если когда-либо существовала универсальная сумка, которую всегда можно взять с собой, то это сумка Tenba коллекции DNA. Подходит для ежедневного использования в любое время года и при любых даже самых неблагоприятных погодных условиях. Внешне сумка выглядит как обычная городская модель, но внутреннее пространство разработано для надежной защиты содержимого.

Она может похвастаться многими характерными особенностями продукции Tenba.

Эксклюзивная «тихая» липучка Whisper Hook. Уникальная конструкция липучки позволяет бесшумно открыть основное отделение сумки. Достаточно потянуть клапан основного отделения вниз и бесшумное открытие гарантировано.

Магнитные замки Fidlock позволяют быстро открыть основное отделение и также быстро его закрыть. Это самые быстрые замки в мире, их можно открыть и закрыть одной рукой, даже в перчатках или когда сумка находится позади вас. На нижней части замков предусмотрены удерживающие петли, когда замки открыты, они не свисают вниз, петли удерживают их на месте.

Верхняя молния Quick Access. Наличие молнии позволяет быстро достать камеру с установленным объективом и не упустить интересный сюжет. Доставайте ваше оборудование, не открывая передний клапан, сохраняя содержимое сумки скрытым от посторонних глаз. Молния закрыта небольшим клапаном, который предохраняет содержимое сумки от попадания дождя.

По бокам клапана основного отделения расположены «лепестки», которые обеспечивают дополнительную защиту от кражи и попадания влаги.

Водонепроницаемое основание. Дно сумки, борта 3,8 см и швы покрыты термопластичным полиуретаном и полностью водонепроницаемы. Вы можете поставить сумку на любую влажную поверхность на длительное время.

Для безопасного хранения карт памяти, аккумуляторов, кабелей, ключей, смартфона, бумажника имеется карман на молнии, расположенный на передней части сумки под верхним клапаном. Карман разделен перегородкой на два отделения, в одном отделении имеется дополнительный полупрозрачный карман на молнии. Задний наружный карман на молнии идеально подходит для паспорта, блокнота, и других важных вещей. Внутри сумки имеется отделение для планшета.

Съемная вставка с делителями позволит настроить пространство точно под размер вашего оборудования. Удалите вставку и используйте сумку для личных вещей, книг, одежды и много другого.

Безопасность в условиях плохой освещенности. На фронтальной части сумки расположена панель Stealth, изготовленная из светоотражающего материала. Вы не останетесь незамеченным для проезжающего рядом с вами транспорта. Наружные боковые карманы изготовлены из эластичного материала, в них удобно разместятся небольшая бутылка с водой, салфетки, перчатки, маска, санитайзер и другие предметы первой необходимости.

Сумку можно носить как портфель за верхнюю ручку или как наплечную сумку. Разработчики учли ошибки других производителей и расположили ручку так, чтобы при ношении в руке, сумка не опрокидывалась, а располагалась вертикально. В ручке расположена вставка из прочного полимера с покрытием из легкого и пластичного EVA, который обеспечивает комфортную носку даже при полной загрузке сумки тяжелым оборудованием. Регулируемый по длине плечевой ремень с накладкой из пеноматериала с эффектом памяти обеспечит комфорт при переноске в течение всего дня, равномерно распределяя вес даже тяжелой сумки. Силиконовое покрытие не позволяет накладке соскальзывать с плеча и надежно фиксирует сумку. Накладка состоит из нескольких секций для еще более равномерного распределения нагрузки.

Двусторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap. Серебристая часть предназначена для отражения солнечных лучей в жаркие дни. Черная сторона сделает вашу сумку незаметной и убережет ее от любопытных взглядов. Для дополнительной защиты от дождя вы можете использовать любою сторону чехла. Сумка изготовлена из водостойкого нейлон Helix с внешним покрытием 5PM с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием. PU покрытие придает материалу водонепроницаемые свойства, повышает его износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах. Для усиления этих свойств ткань покрывают полиуретаном с двух сторон, увеличивая срок службы изделий. Внутренняя часть сумки и внешняя часть вставки для оборудования выполнены из Rip-Stop нейлона 70D с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием. Внутренняя часть вставки выполнена из мягкого трикотажа 300D, который предохранит оборудование от царапин и потертостей.