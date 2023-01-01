Описание

Tenba DNA DSLR Backpack 16 – рюкзак среднего размера для зеркальной или беззеркальной камеры с 4-6 объективами (70-200/2.8 помещается установленным на камеру), ноутбуком до 16" и штативом (на внешнем боковом креплении). Дизайн сумок и рюкзаков DNA была разработан под влиянием нью-йоркских велоcипедистов, рюкзак хорошо подходит для городского casual стиля одежды: уличных фотографов, фотожурналистов, съемки мероприятий и спорта.

Камера располагается в нижней половине рюкзака в специальной извлекаемой вставке. Верх предназначен для одежды и личных вещей. Если вытащить вставку для камеры, DNA DSLR Backpack можно использовать в качестве повседневного рюкзака для работы и учебы. Сбоку располагается эластичный карман для бутылки воды, с другой стороны: более широкий карман, в котором можно переносить компактный штатив или монопод. Ноутбук располагается в отдельном отсеке в районе спинки.

Спинка рюкзака эргономическая, с тремя широкими и мягкими подушками в районе лопаток и поясницы, между которых проходят широкие вентиляционные каналы Air Flow. На спинке рюкзака предусмотрен ремень, фиксирующий его при установке на ручку чемодана или сумки на колесах. Есть нагрудная стяжка с регулировкой по высоте и поясной ремень (съемный) – они помогают плотно прижать рюкзак к телу, чтобы он не болтался при активном движении.

Основной материал рюкзака – плотный нейлон 420D Helix All Weather с водоотталкивающей пропиткой DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные погодные условия дождь, снег и град.