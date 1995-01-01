Сумка Tenba Cineluxe Shoulder Bag 21 предназначена для размещения профессиональных видеокамер и кинокамер Sony, Canon, RED, Blackmagic с установленным обвесом и другим дополнительным оборудованием длиной до 43 см.

Коллекция Tenba Cineluxe была разработана в сотрудничестве с группой профессиональных кинематографистов для обеспечения уникального уровня скорости доступа к оборудованию, защиты и универсальности. Модели были разработаны специально для операторов, чтобы удовлетворить главные потребности, которые не учтены в моделях других производителей.

Благодаря полному открытию в стиле «докторского саквояжа» и достаточному внутреннему пространству, сумка позволяет операторам получить максимально быстрый доступ к своему оборудованию и хранить камеру полностью собранной и готовой к работе. Не нужно тратить время на сборку и настройку оборудования для каждой съемки.

Обычно полностью собранная камера занимает много внутреннего пространства и не оставляет места для дополнительных объективов и аксессуаров. Мягкие делители чехол на молнии и два мягких чехла-обертки защищают объективы и деликатные аксессуары и позволяют безопасно хранить их вместе с камерой, чтобы максимально использовать внутреннее пространство.

Эксклюзивные синие гибкие делители Flex Core имеют прочное алюминиевое основание, которое придает жесткость всей конструкции, при этом точно подстраивается под размер и форму любого оборудования. Дополнительные делители позволяют индивидуально настроить интерьер сумки без ущерба защиты оборудования.

Внутри сумки расположена подушка из пенопласта и ремень, которые фиксируют объектив, установленный на камере. Конструкции надежна закреплена, даже когда сумка находится в вертикальном положении.

Сумка имеют небольшую площадь, что очень важно при работе в ограниченном пространстве или на тележке для инвентаря. Даже при полном открытии сумка не займет больше места.

Объемный наружный карман на молнии с тремя дополнительными карманами и одним карманом для ручек достаточно большой, чтобы вместить микрофоны, батареи и другие аксессуары.

Компактные боковые карманы при пользовании не расширяются наружу, а уходят внутрь сумки, тем самым, не меняют габариты, что позволяет сумке соответствовать нормам ручной клади.

Съемный плечевой ремень с гибкой наплечной накладкой с силиконовыми стопами надежно фиксируется на плече и не соскальзывает.

Сумку удобно носить даже при полной загрузке. Комфортная накладка из натуральной кожи обеспечивает удобный хват. Предусмотрены боковые ручки для переноски вдвоем.

Предусмотрена установка на тележку или чемодан на колесах в горизонтальном и вертикальном положении.

Для долговечности и защиты от влаги используется прочный баллистический нейлон 1680D с водоотталкивающей пропиткой DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные условия эксплуатации (дождь, снег, град, перепад температур и т.п.).

Резиновые ножки обеспечивают дополнительную защиту от влаги и чистоту вашей сумке. Надежные молнии и зажимы YKK® и усиленные швы.

Анодированные алюминиевые пластины идеально сочетаются с внутренней защитой и обеспечивают сохранность оборудования со всех сторон.

Соответствует габаритам ручной клади. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте у своего перевозчика до вылета.

Сумки Tenba Cineluxe сделают жизнь оператора проще и обеспечат бескомпромиссный уровень защиты, скорости доступа и комфорта в переноске.

Соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний.

Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета.