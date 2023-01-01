Описание

Сумка Tenba Cineluxe Shoulder Bag 16 предназначена для размещения беззеркальных или зеркальных камер с 3-5 объективами или профессиональных видеокамер и компактные кинокамеры длиной до 34 см.

Соответствует международным правилам ручной клади и помещается под сиденьем самолета. Эта сумка компактна, легка и удобна для переноски, а ее внутренняя высота позволяет хранить камеру с микрофоном и другим дополнительным оборудованием.

Коллекция Tenba Cineluxe была разработана в сотрудничестве с группой профессиональных кинематографистов для обеспечения уникального уровня скорости доступа к оборудованию, защиты и универсальности. Модели были разработаны специально для операторов, чтобы удовлетворить главные потребности, которые не учтены в моделях других производителей.

Благодаря полному открытию в стиле «докторского саквояжа» и достаточному внутреннему пространству, сумка позволяет операторам получить максимально быстрый доступ к своему оборудованию и хранить камеру полностью собранной и готовой к работе. Не нужно тратить время на сборку и настройку оборудования для каждой съемки.

Обычно полностью собранная камера занимает много внутреннего пространства и не оставляет места для дополнительных объективов и аксессуаров. Мягкие делители, чехол на молнии и чехол-обертка защищают объективы и деликатные аксессуары и позволяют безопасно хранить их вместе с камерой, чтобы максимально использовать внутреннее пространство.

Эксклюзивные синие гибкие делители Flex Core имеют прочное алюминиевое основание, которое придает жесткость всей конструкции, при этом точно подстраивается под размер и форму любого оборудования. Дополнительные делители позволяют индивидуально настроить интерьер сумки без ущерба защиты оборудования.

Сумка имеют небольшую площадь, что очень важно при работе в ограниченном пространстве или на тележке для инвентаря. Даже при полном открытии сумка не займет больше места.

Объемный наружный карман на молнии с тремя дополнительными карманами достаточно большой, чтобы вместить микрофоны, батареи и другие аксессуары.

Компактные боковые карманы не расширяются наружу, а уходят внутрь сумки, тем самым, не меняют габариты, что позволяет сумке соответствовать нормам ручной клади.

Съемный плечевой ремень с гибкой наплечной накладкой с силиконовыми стопами надежно фиксируется на плече и не соскальзывает.

Сумку удобно носить даже при полной загрузке. Комфортная накладка из натуральной кожи обеспечивает удобный хват. Предусмотрены боковые ручки для переноски вдвоем.

Предусмотрена установка на тележку или чемодан на колесах.

Для долговечности и защиты от влаги используется прочный баллистический нейлон 1680D с водоотталкивающей пропиткой DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные условия эксплуатации (дождь, снег, град, перепад температур и т.п.).

Резиновые ножки обеспечивают дополнительную защиту от влаги и чистоту вашей сумке. Надежные молнии и зажимы YKK® и усиленные швы.

Анодированные алюминиевые пластины идеально сочетаются с внутренней защитой и обеспечивают сохранность оборудования со всех сторон.

Сумки Tenba Cineluxe сделают жизнь оператора проще и обеспечат бескомпромиссный уровень защиты, скорости доступа и комфорта в переноске.

Соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний.

Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета.