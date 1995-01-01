Чемодан на колесах Tenba Cineluxe Roller 21 предназначен для размещения профессиональных видеокамер и кинокамер Sony, Canon, RED, Blackmagic с установленным обвесом и другим дополнительным оборудованием и аксессуарами длиной до 46 см.

Коллекция Tenba Cineluxe была разработана в сотрудничестве с группой профессиональных кинематографистов для обеспечения уникального уровня скорости доступа к оборудованию, защиты и универсальности. Модели были разработаны специально для операторов, чтобы удовлетворить главные потребности, которые не учтены в моделях других производителей.

Благодаря полному открытию в стиле «докторского саквояжа» и достаточному внутреннему пространству, чемодан позволяет операторам получить максимально быстрый доступ к своему оборудованию и хранить камеру полностью собранной и готовой к работе. Не нужно тратить время на сборку и настройку оборудования для каждой съемки.

Обычно полностью собранная камера занимает много внутреннего пространства и не оставляет места для дополнительных объективов и аксессуаров. Мягкие делители чехол на молнии и два мягких чехла-обертки защищают объективы и деликатные аксессуары и позволяют безопасно хранить их вместе с камерой, чтобы максимально использовать внутреннее пространство.

Эксклюзивные синие гибкие делители Flex Core имеют прочное алюминиевое основание, которое придает жесткость всей конструкции, при этом точно подстраивается под размер и форму любого оборудования. Дополнительные делители позволяют индивидуально настроить интерьер сумки без ущерба защиты оборудования.

Внутри сумки расположена подушка из пенопласта и ремень, которые фиксируют объектив, установленный на камере. Конструкции надежна закреплена, даже когда чемодан находится в вертикальном положении.

Направляющие, в которые убирается выдвижная ручка, размещены в средней части сумки. В углублении, которое обычно не используется, предусмотрено место для базовой площадки с направляющими трубками. Если для размещения оборудования необходимо ровное дно, предусмотрены дополнительные вставки.

Чемодан имеют небольшую площадь, что очень важно при работе в ограниченном пространстве или на тележке для инвентаря. Даже при полном открытии он не займет больше места.

Два наружных кармана на молнии достаточно большие, чтобы вместить микрофоны, батареи и другие аксессуары.

Амортизирующие съемные колеса обеспечивают супер-плавную езду по длинным залам аэропорта или другой ровной поверхности. Дополнительные опоры обеспечивают максимальную устойчивость чемодана в вертикальном положении. На нижней части чемодана расположены рейлинги.

Надежная алюминиевая выдвижная ручка с эргономичной накладкой.

Чемодан можно переносить как сумку. Комфортная накладка из натуральной кожи обеспечивает удобный хват. Предусмотрены боковые ручки для переноски вдвоем.

Для долговечности и защиты от влаги используется прочный баллистический нейлон 1680D с водоотталкивающей пропиткой DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные условия эксплуатации (дождь, снег, град, перепад температур и т.п.).

Надежные молнии и зажимы YKK® и усиленные швы.

Анодированные алюминиевые пластины идеально сочетаются с внутренней защитой и обеспечивают сохранность оборудования со всех сторон.

Чемоданы Tenba Cineluxe сделают жизнь оператора проще и обеспечат бескомпромиссный уровень защиты, скорости доступа и комфорта в переноске.