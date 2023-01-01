Описание

Рюкзак Tenba Axis v2 Tactical Backpack 24 Black объемом 24 л вмещает 1–2 беззеркальные или зеркальные камеры, 6-8 объективов до 500 мм и ноутбук 16 дюймов. Подходит для DJI Mavic 3 и аналогичных по размеру дронов. Предусмотрена возможность крепления внешнего обвеса на стропах MOLLE, карман для штатива и монопода. Отделение для личных вещей. Система распределения нагрузки обеспечивает комфорт при длительной носке. Повышенные требования к прочности и надежности позволяют этим рюкзакам противостоять внешним воздействиям и высоким нагрузкам при эксплуатации. Рюкзаки Axis Tactic v2 созданы для фотографов, работающих в экстремальных условиях.

Ключевые особенности

Высокая степень защиты оборудования

Три варианта доступа к оборудованию

Стропы MOLLE для внешнего обвеса

Крепление штатива в центральной части

Боковой карман для штатива или монопода

Карман-органайзер для личных вещей

Карман для ноутбука

Уплотненный трехмерный сетчатый каркас на плечевых ремнях, задней панели и поясном ремне

Плечевые ремни Pivot-Fit

Воздухопроницаемый каркас Airflow

Трехмерная сетка Airmesh

Два нагрудных ремня

Съемный поясной ремень

Использование поясного ремня отдельно в качестве разгрузочного

Стабилизирующие стропы

Карман для Bluetooth-трекера

Безопасность в темное время

Гидрофобная ткань 420D Tenba Helix™

Молнии YKK

Дополнительная прошивка в точках крепления

Регулируемый ремень для установки на чемодан на колесах

Двусторонний чехол от дождя и солнца

Размещение оборудования

1–2 беззеркальные или зеркальные камеры, 6-8 объективов до 500 мм, ноутбук 16 дюймов. Подходит для DJI Mavic 3 и аналогичных по размеру дронов.

Доступ к оборудованию

Предусмотрено три варианта доступа.

Быстрый боковой доступ, когда нужно моментально достать камеру с установленным объективом, не снимая рюкзак.

Верхний доступ позволяет быстро достать камеру с установленным длиннофокусным объективом, например Sony FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS, Canon RF 100-500mm f/4.5-7.1 L IS USM, Nikon NIKKOR Z 800mm F/6.3 VR S и т.п.

Для удобного размещения оборудования предусмотрен полный доступ к содержимому рюкзака со стороны спины, также такой вариант доступа предохраняет оборудование от кражи.

Защита оборудования

Защита из пены EVA установлена по всему корпусу рюкзака. Внутренние съемные делители обеспечивают дополнительную защиту оборудованию и предохраняют его от царапин и потертостей. Позволяют настроить внутреннее пространство точно под размеры оборудования.

Внешний обвес

Не ограничивайте себя внутренним объемом рюкзака. На передней и боковой панелях и поясном ремне расположены стропы MOLLE, на которых можно разместить внешний обвес - чехлы для аккумуляторов и карт памяти из коллекции Tenba Tools. Для быстрой замены объектива его можно расположить в жестком чехле-капсуле Tenba Lens Capsule и закрепить на стропах MOLLE. На ремне можно закрепить холстеры Tenba Axis v2 или любой из подсумков и аксессуаров, совместимых с MOLLE. Ремень съемный, его можно использовать отдельно в качестве разгрузочного. Универсальность, которая так необходима фотографам и видеооператорам.

Переноска штатива

Двойные ремни безопасности, совместимые со стропами MOLLE, скрытый карман для установки ног штатива позволяют прикрепить штатив практически любого размера к передней части рюкзака. В прочном высоком боковом кармане можно расположить небольшой штатив, стабилизатор, монопод или большую бутылку с водой. Над карманом расположен ремень для дополнительной фиксации.

Центральный карман

На передней панели почти по всей высоте рюкзака расположен большой карман-органайзер на молнии с карманами для кабелей, аккумуляторов, документов, бумажника, смартфона. Он достаточно глубокий, в нем может поместиться дождевик или другая одежда.

Быстрый доступ к ноутбуку

Отделение для ноутбука располагается сразу за карманом-органайзером. Не нужно полностью открывать рюкзак, чтобы достать ноутбук. Закрывается на влагозащитную молнию.

Дополнительные карманы

На внутренней стороне задней крышки рюкзака расположен большой карман на молнии для хранения плоских аксессуаров (кабелей, светофильтров, документов и т.п.). Внутри имеется еще одни карман на молнии для различной мелочевки (карт памяти, аккумуляторов и т.п.)

Комфорт при переноске

Специально разработанные ремни Pivot-Fit автоматически подстраиваются под широкие или узкие плечи для идеальной посадки. Стабилизирующие стропы позволяют добиться плотного прилегания рюкзака к спине. Эргономичные перфорированные плечевые лямки и воздухопроницаемый каркас Airflow гарантируют комфортное использование рюкзака в любое время года. Трехмерная сетка Airmesh и воздушный канал создают циркуляцию воздуха между спиной и рюкзаком, сводя к минимуму дискомфорт в жаркой среде. Для дополнительной фиксации и снятия нагрузки с плеч, предусмотрен широкий съемный поясной ремень. Два регулируемых по высоте нагрудных ремня отлично распределяют нагрузку по грудной клетке. Особенно, наличие двух ремней нравится женщинам, они могут расположить ремни выше и ниже груди. Если вам привычно использовать только один комплект ремней, второй можно снять. Спинка, плечевые лямки и поясной ремень имеют отличную степень амортизации. Вы можете длительное время носить рюкзак с тяжелым оборудованием и не испытывать дискомфорта. Рюкзак также можно переносить за ручку. В ручке расположена вставка из прочного полимера с покрытием из легкого и пластичного EVA.

Безопасность в темное время

Стропы MOLLE имеют тонкую светоотражающую нить. Вы не останетесь незамеченным, когда едете на велосипеде или гуляете по ночному городу.

Местонахождение рюкзака

В рюкзаке имеется скрытый карман из неопрена для Bluetooth-трекера, совместимый с AirTag и Tile. Вы всегда будете знать где находится ваш рюкзак с оборудованием.

Премиальные материалы

юкзак изготовлен из всепогодного нейлона 420D Tenba Helix™. Высокая гидрофобность, прочность на разрыв и стойкость к истиранию. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью. Благородный черный цвет рюкзака по достоинству оценят любители классического стиля. На рюкзаке установлены прочные японские молнии YKK с двойным бегунком, что обеспечивает удобный и быстрый доступ. Отделение для ноутбука снабжено специальной молнией с защитой от осадков.

Защита от дождя и солнца

Двухсторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap. Серебристая часть предназначена для отражения солнечных лучей в жаркие дни. Черная сторона сделает ваш рюкзак незаметным и убережет от любопытных взглядов. Для дополнительной защиты от дождя вы можете использовать любою сторону чехла.

Внимание к деталям

Если вы положили рюкзак на землю, плечевые лямки остаются вверху и не касаются мокрого и грязного грунта, они не испачкаются и не перенесут грязь и влагу на вашу одежду. Ремень для установки на чемодан на колесах. Длина ремня регулируется с помощью надежной липучки. Соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета.