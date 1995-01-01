Рюкзак Axis Tactic v2 объемом 16 л вмещает 1–2 беззеркальные, цифровые зеркальные или кинокамеры с 4–6 объективами до 300 мм или установленный на камере 70-200 мм, планшет 11 дюймов. Подходит для DJI Mavic и других компактных дронов. Предусмотрена возможность крепления внешнего обвеса на стропах MOLLE, карман для штатива и монопода. Обеспечивает комфорт при длительной носке. Повышенные требования к прочности и надежности позволяют этим рюкзакам противостоять внешним воздействиям и высоким нагрузкам при эксплуатации. Рюкзак Axis Tactic v2 созданы для фотографов, работающих в экстремальных условиях.

Ключевые особенности

Высокая степень защиты оборудования

Два варианта доступа к оборудованию

Полный доступ к оборудованию не снимая рюкзака

Стропы MOLLE для внешнего обвеса

Карман для штатива или монопода

Отсек-органайзер с карманом для планшета

Уплотненный трехмерный сетчатый каркас на плечевых ремнях и задней панели

Плечевые ремни Pivot-Fit

Воздухопроницаемый каркас Airflow

Трехмерная сетка Airmesh

Два нагрудных ремня

Съемный поясной ремень

Стабилизирующие стропы

Усиленная сетка на боковом кармане

Карман для Bluetooth-трекера

Безопасность в темное время

Гидрофобная ткань 420D Tenba Helix™

Молнии YKK

Дополнительная прошивка в точках крепления

Регулируемый ремень для установки на чемодан на колесах

Двусторонний чехол от дождя и солнца

Размещение оборудования

1–2 беззеркальные или зеркальные камеры с 4–6 объективами до 300 мм или с установленным на камере 70–200 мм, планшет с диагональю до 11 дюймов, штатив, монопод. Также подходит для DJI Mavic и других компактных дронов.

Доступ к оборудованию

Предусмотрено два варианта доступа. Верхний доступ позволяет переносить камеру с установленным длиннофокусным объективом. Полный доступ со стороны спины. Чтобы достать оборудование, не нужно снимать рюкзак и класть на грязный грунт, достаточно повернуть его вперед и достать все что вам необходимо. Поясной ремень надежно удерживает рюкзак пока вы достаете оборудование. Обратное открытие не только служит удобным местом для смены объективов, но обеспечивает защиту от кражи.

Защита оборудования

Защита из пены EVA установлена по всему корпусу рюкзака. Внутренние съемные делители обеспечивают дополнительную защиту оборудованию и предохраняют его от царапин и потертостей. Позволяют настроить внутреннее пространство точно под размеры оборудования. Предусмотрена прочная нейлоновая стропа на липучке для фиксации объектива, установленного на камере.

Внешний обвес

Не ограничивайте себя только внутренним объемом рюкзака. На передней и боковой панелях, а также на поясном ремне расположены стропы MOLLE, на которых вы можете разместить внешний обвес - чехлы для аккумуляторов и карт памяти из коллекции Tenba Tools . Дополнительный объектив вы можете расположить в жестком чехле-капсуле Tenba Lens Capsule и закрепить его на стропах MOLLE. Также, вы можете использовать в качестве обвеса любой из подсумков и аксессуаров, совместимых с MOLLE. Универсальность, которая так необходима фотографам и видеооператорам.

Переноска штатива

Двойные ремни безопасности, совместимые со стропами MOLLE, позволяют прикрепить штатив практически любого размера к передней части рюкзака. В прочном высоком боковом кармане можно расположить стабилизатор, монопод или большую бутылку с водой. Над карманом расположен ремень для дополнительной фиксации.

Дополнительные карманы

На передней панели рюкзака расположен большой отсек-органайзер на молнии с карманами для кабелей, аккумуляторов, документов, бумажника, смартфона. Там же расположен отдельный карман для планшета 11 дюймов и карман на молнии для мелких предметов. Внешний боковой эластичный карман для небольшой бутылки с водой, перчаток и т.п. На внутренней стороне крышки основного отделения распложены два кармана на молнии для плоских предметов (светофильтр, кабели и т.п.).

Комфорт при переноске

Специально разработанные ремни Pivot-Fit автоматически подстраиваются под широкие или узкие плечи для идеальной посадки. Стабилизирующие стропы позволяют добиться плотного прилегания рюкзака к спине. Эргономичные перфорированные плечевые лямки и воздухопроницаемый каркас Airflow гарантируют комфортное использование рюкзака в любое время года. Трехмерная сетка Airmesh и воздушный канал создают циркуляцию воздуха между спиной и рюкзаком, сводя к минимуму дискомфорт в жаркой среде. Для дополнительной фиксации и равномерного распределения нагрузки предусмотрен съемный поясной ремень. Два регулируемых по высоте нагрудных ремня отлично распределяют нагрузку по грудной клетке. Особенно, наличие двух ремней нравится женщинам, они могут расположить ремни выше и ниже груди. Если вам привычно использовать только один комплект ремней, второй можно снять. Спинка и плечевые лямки имеют отличную степень амортизации. Вы можете длительное время носить рюкзак с тяжелым оборудованием и не испытывать дискомфорта. Рюкзак также можно переносить за ручку. В ручке расположена вставка из прочного полимера с покрытием из легкого и пластичного EVA.

Безопасность в темное время

Стропы MOLLE имеют тонкую светоотражающую нить. Вы не останетесь незамеченным, когда едете на велосипеде или гуляете по ночному городу.

Местонахождение рюкзака

В рюкзаке имеется скрытый карман из неопрена для Bluetooth-трекера, совместимый с AirTag и Tile. Вы всегда будете знать где находится ваш рюкзак с оборудованием.

Внимание к деталям

Для дополнительной защиты при сильных ливнях предусмотрен фирменный двусторонний чехол Weather Wrap. Серебристая часть предназначена для отражения солнечных лучей в жаркие дни. Черная сторона сделает ваш рюкзак незаметным и убережет от любопытных взглядов. Для дополнительной защиты от дождя вы можете использовать любою сторону чехла. Если вы положили рюкзак на землю, плечевые лямки остаются вверху и не касаются мокрого и грязного грунта, они не испачкаются и не перенесут грязь и влагу на вашу одежду. Ремень для установки на чемодан на колесах. Длина ремня регулируется с помощью надежной липучки. Соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета.