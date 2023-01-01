Описание

Удобная и компактная сумка-слинг Tenba Axis v2 Tactical 6L Sling Bag для активных фотографов. Ничего лишнего, только необходимый набор фотооборудования и компактный штатив. Вы полностью сосредоточены на поисках креативного кадра. Вас ничего не отвлекает. Сумка-слинг надежно закреплена на поясе или через плечо. В нужный момент вы моментально достаете камеру и фиксируете уникальный момент. Разработана для беззеркальной или зеркальной камеры с 2-3 объективами (до 70-200 мм 2.8). Также подходит для DJI Mavic и других компактных дронов.

Ключевые особенности:

Гарантия производителя 5 лет

Три способа переноски

Мгновенное преобразование из сумки-слинга в поясную

Моментальный доступ к фотоаппарату с установленным объективом

Защита установлена по всему корпусу сумки-слинга

Ремень со вставкой из пеноматериала

Быстрая регулировка длины и натяжения ремня

Стропы MOLLE для внешнего обвеса

Крепление для штатива или монопода

Скрытый карман для Bluetooth-трекера

Дополнительные карманы

Всепогодный нейлон 420D Tenba Helix™

Прочность и устойчивость к атмосферным воздействиям

Молнии YKK®

Дополнительная прошивка в точках крепления

Двусторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap™

Безопасность в темное время

Три способа переноски

Регулируемый по длине плечевой ремень позволяет носить сумку-слинг через плечо или на талии в зависимости от ваших предпочтений. Длина и натяжение ремня регулируется одним движением и займет всего пару секунд. Ремень оснащен подвижными соединениями с корпусом сумки-слинга, за счет этого он автоматически подстраивается под выбранный вами вид переноски, равно располагается на груди или талии, не перекручиваясь и не топорщась. Фиксируется ремень большой удобной застежкой факстекс. Для переноски в руке имеется удобная ручка с амортизирующей вставкой.

Быстрый доступ

Вам важна скорость, и вы не хотите упустить уникальный кадр? Обратное открывание верхнего клапана обеспечивает моментальный и безопасный доступ к содержимому. С сумкой-слингом Tenba Axis v2 ваша камера всегда под рукой и готова к работе.

Защита оборудования

Уплотнитель из амортизирующей пены установлен по всему корпусу сумки-слинга. Съемные делители позволяют настроить пространство точно под размер оборудования и обеспечивают дополнительную защиту. Вы можете не беспокоиться, ваша фотокамера и объектив под надежной защитой.

Комфортная носка

В ремне расположена вставка из пены с эффектом памяти, которая повторяет контуры тела и обеспечивает комфорт при ношении в течение всего дня. Не задней части сумки-слинга установлена вентилируемая панель с сеткой Air Mesh. Даже в самые жаркие дни вы не испытаете дискомфорт с сумкой-слингом Tenba Axis v2. Для дополнительной фиксации сумки-слинга на груди предусмотрен съемный ремень.

Внешний обвес

Не ограничивайте себя только внутренним объемом сумки-слинга. На передней и боковых панелях расположены стропы MOLLE, на которых вы можете разместить внешний обвес - чехлы для аккумуляторов, карт памяти и пр. Дополнительный объектив вы можете расположить в жестком чехле-капсуле Tenba Lens Capsule и закрепить его на стропах MOLLE. Также, вы можете использовать в качестве обвеса любой из подсумков и аксессуаров, совместимых с MOLLE. Универсальность, которая так необходима фотографам и видеооператорам.

Переноска штатива

Двойные ремни, расположенные на дне сумки-слинга, позволяют прикрепить компактный штатив или монопод.

Безопасность в темное время

Стропы MOLLE имеют тонкую светоотражающую нить. Вы не останетесь незамеченным, когда едете на велосипеде или гуляете по ночному городу.

Дополнительные карманы

На внутренней стороне откидной крышки расположен карман с полупрозрачным окном на молнии для аккуратного размещения аксессуаров – карт памяти, светофильтров, аккумуляторов, кабелей и т.п. Там же расположен скрытый карман из неопрена для Bluetooth-трекера. Вы всегда будете знать где находится ваша сумка-слинг с камерой. На лицевой части имеется еще один карман на молнии с двумя внутренними сетчатыми карманами для размещения предметов первой необходимости. Вы можете не беспокоиться о сохранности бумажника и смартфона, для них предусмотрен карман на задней части сумки-слинга.

Премиальные материалы и фурнитура

Сумка-слинг изготовлена из всепогодного нейлона 420D Tenba Helix™. Высокая гидрофобность, прочность на разрыв и стойкость к истиранию. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью. Установлены надежные японские молнии YKK с двойным бегунком, что обеспечивает удобный доступ. Благородный черный цвет по достоинству оценят любители классического стиля.

Защита от дождя и солнца

Двухсторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap™. Серебристая часть предназначена для отражения солнечных лучей в жаркие дни. Черная сторона сделает вашу сумку-холстер незаметной и убережет от любопытных взглядов. Для дополнительной защиты от дождя вы можете использовать любою сторону чехла.