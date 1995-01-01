Ключевые особенности

Загрузка камеры через верх

Расширяемое дно

Прошивка лентой MOLLE для навешивания дополнительных чехлов

Влагостойкий и прочный материал: нейлон 420D Tenba Helix

Молнии YKK

Двусторонний чехол от дождя и солнца

Три способа переноски: на плечевом ремне, на поясном ремне, в руке за верхнюю ручку

Вы используете разные модели объективов и у вас часто возникает необходимость увеличить размер чехла? В стандартном виде сумка Tenba Axis v2 предназначена для беззеркальной или зеркальной цифровой камеры с установленным объективом типа 24-70/2.8. Она также подходит для переноски квадрокоптеров серии DJI Mavic и других складных дронов. Расстегнув молнию на дне сумки, вы можете положить внутрь камеру с объективом 70-200/2.8 или 24-70/2.8 вместе с установленной блендой.

Быстрый доступ

Вам важна скорость, и вы не хотите упустить уникальный кадр? Верхний клапан открывается «от себя», что обеспечивает моментальный и безопасный доступ к содержимому. С сумкой-кобурой Tenba Axis v2 ваша камера всегда под рукой и готова к работе.

Внешний обвес

Не ограничивайте себя только внутренним объемом сумки. Передняя и боковые панели прошиты стропами MOLLE, на которых вы можете разместить внешний обвес: чехол для вспышки или второго объектива (хорошо подходит чехол Tenba Lens Capsule), чехол для телефона, аккумуляторов, карт памяти и так далее.

Безопасность в темное время

Стропы MOLLE имеют тонкую светоотражающую нить. Это обеспечивает хорошую заметность для водителей, то есть вашу безопасность в ночное время.

Защита оборудования

Уплотнительная подкладка из амортизирующей пены установлена со всех сторон сумки. Вы можете не беспокоиться, ваша фотокамера и объектив под надежной защитой.

Дополнительные карманы

На лицевой части сумки расположен карман на молнии. В нем можно разместить бумажник, смартфон, USB аккумулятор, провода и другие необходимые аксессуары. Скрытый карман из неопрена предназначен для Bluetooth-трекера. По бокам расположены эластичные карманы для бутылки с водой, перчаток, салфеток и других необходимых вещей.

Способы переноски

Сумки можно переносить несколькими способами. Регулируемый по длине плечевой ремень позволяет носить ее на плече или через плечо в зависимости от ваших предпочтений. Ремень съемный, на металлических кольцах, удобная накладка из амортизирующей пены с сеткой обеспечивает комфорт при ношении в течение всего дня. На ремне установлены надежные металлические карабины. Для переноски в руке имеется удобная ручка с амортизирующей вставкой. Наконец, вы можете закрепить сумку на поясном ремне. Не задней части сумки установлена вентилируемая панель с сеткой: даже в самые жаркие дни вы не испытаете дискомфорт с Tenba Axis v2.

Премиальные материалы

Чехол изготовлен из всепогодного нейлона 420D Tenba Helix™ – это высокая гидрофобность, прочность на разрыв и стойкость к истиранию. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью.

Tenba Axis v2 закрывается на прочную японскую молнию YKK с двойным бегунком, что обеспечивает удобный доступ.

Защита от дождя и солнца

Двусторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap: серебристая часть предназначена для отражения солнечных лучей в жаркие дни, черная сторона сделает ваш чехол малозаметным. Для защиты от дождя вы можете использовать любою сторону чехла.