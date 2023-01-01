Сумка Tenba Axis v2 Tactical 4L Sling Bag черная
Код товара : УТ-00068395
Артикул : 637-760
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 5 лет
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Описание
Удобная и компактная сумка-слинг Tenba Axis v2 Tactical 4L Sling Bag для активных фотографов. Ничего лишнего, только необходимый набор фотооборудования и компактный штатив. Вы полностью сосредоточены на поисках креативного кадра. Вас ничего не отвлекает. Сумка-слинг надежно закреплена на поясе или через плечо. В нужный момент вы моментально достаете камеру и фиксируете уникальный момент.
Разработана для беззеркальной или зеркальной камеры с 1-2 объективами (до 24-70 мм 2.8).
Ключевые особенности:
- Гарантия производителя 5 лет
- Три способа переноски
- Мгновенное преобразование из сумки-слинга в поясную
- Моментальный доступ к фотоаппарату с установленным объективом
- Защита установлена по всему корпусу сумки-слинга
- Ремень со вставкой из пеноматериала
- Быстрая регулировка длины и натяжения ремня
- Стропы MOLLE для внешнего обвеса
- Крепление для штатива или монопода
- Скрытый карман для Bluetooth-трекера
- Дополнительные карманы
- Всепогодный нейлон 420D Tenba Helix™
- Прочность и устойчивость к атмосферным воздействиям
- Молнии YKK®
- Дополнительная прошивка в точках крепления
- Двусторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap™
- Безопасность в темное время
Три способа переноски
Регулируемый по длине плечевой ремень позволяет носить сумку-слинг через плечо или на талии в зависимости от ваших предпочтений. Длина и натяжение ремня регулируется одним движением и займет всего пару секунд. Ремень оснащен подвижными соединениями с корпусом сумки-слинга, за счет этого он автоматически подстраивается под выбранный вами вид переноски, равно располагается на груди или талии, не перекручиваясь и не топорщась. Фиксируется ремень большой удобной застежкой факстекс. Для переноски в руке имеется удобная ручка с амортизирующей вставкой.
Быстрый доступ
Вам важна скорость, и вы не хотите упустить уникальный кадр? Обратное открывание верхнего клапана обеспечивает моментальный и безопасный доступ к содержимому. С сумкой-слингом Tenba Axis v2 ваша камера всегда под рукой и готова к работе.
Защита оборудования
Уплотнитель из амортизирующей пены установлен по всему корпусу сумки-слинга. Съемные делители позволяют настроить пространство точно под размер оборудования и обеспечивают дополнительную защиту. Вы можете не беспокоиться, ваша фотокамера и объектив под надежной защитой.
Комфортная носка
В ремне расположена вставка из пены с эффектом памяти, которая повторяет контуры тела и обеспечивает комфорт при ношении в течение всего дня. Не задней части сумки-слинга установлена вентилируемая панель с сеткой Air Mesh. Даже в самые жаркие дни вы не испытаете дискомфорт с сумкой-слингом Tenba Axis v2. Для дополнительной фиксации сумки-слинга на груди предусмотрен съемный ремень.
Внешний обвес
Не ограничивайте себя только внутренним объемом сумки-слинга. На передней и боковых панелях расположены стропы MOLLE, на которых вы можете разместить внешний обвес - чехлы для аккумуляторов, карт памяти и пр. Дополнительный объектив вы можете расположить в жестком чехле-капсуле Tenba Lens Capsule и закрепить его на стропах MOLLE. Также, вы можете использовать в качестве обвеса любой из подсумков и аксессуаров, совместимых с MOLLE. Универсальность, которая так необходима фотографам и видеооператорам.
Переноска штатива
Двойные ремни, расположенные на дне сумки-слинга, позволяют прикрепить компактный штатив или монопод.
Безопасность в темное время
Стропы MOLLE имеют тонкую светоотражающую нить. Вы не останетесь незамеченным, когда едете на велосипеде или гуляете по ночному городу.
Дополнительные карманы
На внутренней стороне откидной крышки расположен карман с полупрозрачным окном на молнии для аккуратного размещения аксессуаров – карт памяти, светофильтров, аккумуляторов, кабелей и т.п. Там же расположен скрытый карман из неопрена для Bluetooth-трекера. Вы всегда будете знать где находится ваша сумка-слинг с камерой. На лицевой части имеется еще один карман на молнии с внутренним сетчатым карманом для размещения предметов первой необходимости. Вы можете не беспокоиться о сохранности бумажника и смартфона, для них предусмотрен карман на задней части сумки-слинга.
Премиальные материалы и фурнитура
Сумка-слинг изготовлена из всепогодного нейлона 420D Tenba Helix™. Высокая гидрофобность, прочность на разрыв и стойкость к истиранию. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью. Установлены надежные японские молнии YKK с двойным бегунком, что обеспечивает удобный доступ. Благородный черный цвет по достоинству оценят любители классического стиля.
Защита от дождя и солнца
Двухсторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap™. Серебристая часть предназначена для отражения солнечных лучей в жаркие дни. Черная сторона сделает вашу сумку-холстер незаметной и убережет от любопытных взглядов. Для дополнительной защиты от дождя вы можете использовать любою сторону чехла.