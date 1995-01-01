Чемодан-рюкзак на колесах Tenba Axis v2 28L Spinner Backpack Black
Код товара:УТ-00090377
Артикул:637-790
Товар не найден
Характеристики
Вес4.4 кг
Размеры внешние56 х 34 х 25 см
Размеры внутренние46 х 30 x 18 см, отсек для ноутбука: 36 х 30 х 2 см
Вместимость1-2 зеркальные или беззеркальные камеры, 7-9 объектов (в том числе 200-600 мм или 400/2.8), ноутбук 16", штатив или монопод на внешнем креплении
ЦветЧерный
Материалгидрофобный нейлон 420D Helix (снаружи), Rip-stop нейлон + трикотаж высокой плотности 300 г/м (внутри), молнии YKK, усиленные швы
Описание
- Удобный чемодан с плечевыми лямками для фотографов и кинооператоров.
- Маневренность перемещения по длинным залам аэропортов и улицам города благодаря четырем поворотным колесам.
- Комфортное передвижение по лестницам, открытому грунту и гравию благодаря быстрой трансформации в рюкзак: достаточно открыть карман и достать плечевые лямки.
- Быстрый верхний доступ для камеры с длиннофокусным объективом.
- Внутренний карман для ноутбука.
- Усиленный карман для штатива (снаружи сбоку).
- Высокая степень защиты оборудования.
- Легкая алюминиевая рама придает чемодану дополнительную жесткость и устойчивость.
- Гарантия производителя 5 лет.
Размещение:
- 1-2 беззеркальные, зеркальные или компактные кинокамеры
- 7-9 объектов (в том числе 200-600 мм или 400 мм f/2.8)
- Ноутбук 16 дюймов
- Штатив или монопод
- Также подходит для DJI Mavic
Комфорт в дороге
Четыре поворотных колеса позволяют везти чемодан рядом с собой, не наклоняя его. Чемодан свободно маневрирует в узких проходах, между сиденьями и в очередях, не цепляется за углы и не нагружает руки.
Трансформация в рюкзак
Для переноски чемодана по лестнице, неровной дороге, грунту, снегу, когда колеса не справляются – предусмотрена трансформация в рюкзак. Для этого на задней стенке в кармане на молнии расположены удобные плечевые лямки. Спинка и плечевые ремни снабжены амортизирующими вставками с воздухопроницаемой сеткой Air Mesh, которая обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и снимают давление с плеч и спины. Регулируемый по высоте нагрудный ремень дополнительно фиксирует рюкзак во время активного движения. Телескопическая ручка убирается в специальный карман на молнии.
Защита оборудования
Защита из пены EVA установлена в подкладке по всему корпусу чемодана. Легкая алюминиевая рама придает чемодану дополнительную жесткость и прочность. Внутренние съемные разделители позволяют настроить внутреннее пространство точно под размеры камеры и объективов. Они также обеспечивают дополнительную защиту оборудованию и предохраняют его от царапин и потертостей.
Быстрый доступ к камере
Верхний доступ позволяет быстро достать камеру с установленным объективом, в том числе длиннофокусным. Достаточно открыть верхний клапан и камера у вас в руках.
Полный доступ к оборудованию
Для удобного размещения оборудования предусмотрен полный доступ к содержимому чемодана.
Центральный карман с отделением для ноутбука
На передней панели расположен большой карман-органайзер на молнии, в котором находится отделение с фиксирующей липучкой для ноутбука до 16 дюймов. Рядом два небольших кармана для аксессуаров (кабели, зарядное устройства) и прозрачное окно для визитки. Снаружи карман снабжен защитой из плотной амортизирующей пены EVA.
Органайзеры
На внутренней стороне клапана быстрого доступа имеется полупрозрачный карман на молнии для плоских предметов – светофильтры, крышка объектива, салфетки для оптики. На внутренней стороне откидной крышки основного отделения расположены 4 полупрозрачных кармана на молнии для различных аксессуаров. Полупрозрачность позволяет вам сразу понять, что именно находится внутри.
Внешний обвес
Не ограничивайте себя внутренним объемом чемодана. На передней и боковой панелях расположены стропы MOLLE, на которых можно разместить внешний обвес – чехлы для аккумуляторов и карт памяти, мультитул, карабин. С помощью компрессионных ремней вы можете закрепить на передней панели различные предметы – штатив, монопод, свернутую верхнюю одежду. Универсальность, которая так необходима фотографам и видеооператорам.
Карман для штатива
В прочном высоком боковом кармане можно расположить штатив, стабилизатор, монопод или большую бутылку с водой. Над карманом расположен ремень для дополнительной фиксации.
Безопасность в условиях плохой освещенности
Стропы MOLLE имеют тонкую светоотражающую нить. Вы не останетесь незамеченным в темное время суток на парковке аэропорта или вокзала. А также легко опознаете свой чемодан на транспортировочной ленте или в багажном отсеке.
Дополнительные ручки
Чемодан снабжен тремя ручками: в верхней и нижней частях чемодана установлены ручки для удобного расположения чемодана на багажную ленту, полку для ручной клади или в багажник автомобиля. Сбоку расположена удобная ручка с амортизирующей вставкой для комфортной переноски в руке.
Местонахождение чемодана
В чемодане расположен скрытый карман из неопрена для Bluetooth-трекера – вы всегда будете знать, где находится ваше оборудование.
Премиальные материалы и фурнитура
Чемодан изготовлен из всепогодного нейлона 420D Tenba Helix: высокая гидрофобность, прочность на разрыв и стойкость к истиранию. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал: загрязнения достаточно протереть влажной тканью. Установлены надежные японские молнии YKK с двойным бегунком, что обеспечивает удобный доступ. Предусмотрена возможность установки замка (приобретается дополнительно). Усиленные швы в точках натяжения.
Защита от дождя и солнца
Двусторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap™. Серебристая часть отражает солнечные лучи в жаркие дни. Черная сторона сделает ваш чемодан неприметным и убережет от любопытных взглядов. Для дополнительной защиты от дождя вы можете использовать любую сторону чехла.
Ручная кладь
Соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета.
Гарантия производителя 5 лет.
Характеристики
- Размеры внешние: 56 х 34 х 25 см
- Размеры внутренние: 46 х 30 x 18 см, отсек для ноутбука: 36 х 30 х 2 см
- Материалы: гидрофобный нейлон 420D Helix (снаружи), Rip-stop нейлон + трикотаж высокой плотности 300 г/м (внутри), молнии YKK, усиленные швы
- Вместимость: 1-2 зеркальные или беззеркальные камеры, 7-9 объектов (в том числе 200-600 мм или 400/2.8), ноутбук 16", штатив или монопод на внешнем креплении
- Вес: 4.4 кг