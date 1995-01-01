Удобный чемодан с плечевыми лямками для фотографов и кинооператоров.

Маневренность перемещения по длинным залам аэропортов и улицам города благодаря четырем поворотным колесам.

Комфортное передвижение по лестницам, открытому грунту и гравию благодаря быстрой трансформации в рюкзак: достаточно открыть карман и достать плечевые лямки.

Быстрый верхний доступ для камеры с длиннофокусным объективом.

Внутренний карман для ноутбука.

Усиленный карман для штатива (снаружи сбоку).

Высокая степень защиты оборудования.

Легкая алюминиевая рама придает чемодану дополнительную жесткость и устойчивость.

Гарантия производителя 5 лет.

Размещение:

1-2 беззеркальные, зеркальные или компактные кинокамеры

7-9 объектов (в том числе 200-600 мм или 400 мм f/2.8)

Ноутбук 16 дюймов

Штатив или монопод

Также подходит для DJI Mavic

Комфорт в дороге

Четыре поворотных колеса позволяют везти чемодан рядом с собой, не наклоняя его. Чемодан свободно маневрирует в узких проходах, между сиденьями и в очередях, не цепляется за углы и не нагружает руки.

Трансформация в рюкзак

Для переноски чемодана по лестнице, неровной дороге, грунту, снегу, когда колеса не справляются – предусмотрена трансформация в рюкзак. Для этого на задней стенке в кармане на молнии расположены удобные плечевые лямки. Спинка и плечевые ремни снабжены амортизирующими вставками с воздухопроницаемой сеткой Air Mesh, которая обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и снимают давление с плеч и спины. Регулируемый по высоте нагрудный ремень дополнительно фиксирует рюкзак во время активного движения. Телескопическая ручка убирается в специальный карман на молнии.

Защита оборудования

Защита из пены EVA установлена в подкладке по всему корпусу чемодана. Легкая алюминиевая рама придает чемодану дополнительную жесткость и прочность. Внутренние съемные разделители позволяют настроить внутреннее пространство точно под размеры камеры и объективов. Они также обеспечивают дополнительную защиту оборудованию и предохраняют его от царапин и потертостей.

Быстрый доступ к камере

Верхний доступ позволяет быстро достать камеру с установленным объективом, в том числе длиннофокусным. Достаточно открыть верхний клапан и камера у вас в руках.

Полный доступ к оборудованию

Для удобного размещения оборудования предусмотрен полный доступ к содержимому чемодана.

Центральный карман с отделением для ноутбука

На передней панели расположен большой карман-органайзер на молнии, в котором находится отделение с фиксирующей липучкой для ноутбука до 16 дюймов. Рядом два небольших кармана для аксессуаров (кабели, зарядное устройства) и прозрачное окно для визитки. Снаружи карман снабжен защитой из плотной амортизирующей пены EVA.

Органайзеры

На внутренней стороне клапана быстрого доступа имеется полупрозрачный карман на молнии для плоских предметов – светофильтры, крышка объектива, салфетки для оптики. На внутренней стороне откидной крышки основного отделения расположены 4 полупрозрачных кармана на молнии для различных аксессуаров. Полупрозрачность позволяет вам сразу понять, что именно находится внутри.

Внешний обвес

Не ограничивайте себя внутренним объемом чемодана. На передней и боковой панелях расположены стропы MOLLE, на которых можно разместить внешний обвес – чехлы для аккумуляторов и карт памяти, мультитул, карабин. С помощью компрессионных ремней вы можете закрепить на передней панели различные предметы – штатив, монопод, свернутую верхнюю одежду. Универсальность, которая так необходима фотографам и видеооператорам.

Карман для штатива

В прочном высоком боковом кармане можно расположить штатив, стабилизатор, монопод или большую бутылку с водой. Над карманом расположен ремень для дополнительной фиксации.

Безопасность в условиях плохой освещенности

Стропы MOLLE имеют тонкую светоотражающую нить. Вы не останетесь незамеченным в темное время суток на парковке аэропорта или вокзала. А также легко опознаете свой чемодан на транспортировочной ленте или в багажном отсеке.

Дополнительные ручки

Чемодан снабжен тремя ручками: в верхней и нижней частях чемодана установлены ручки для удобного расположения чемодана на багажную ленту, полку для ручной клади или в багажник автомобиля. Сбоку расположена удобная ручка с амортизирующей вставкой для комфортной переноски в руке.

Местонахождение чемодана

В чемодане расположен скрытый карман из неопрена для Bluetooth-трекера – вы всегда будете знать, где находится ваше оборудование.

Премиальные материалы и фурнитура

Чемодан изготовлен из всепогодного нейлона 420D Tenba Helix: высокая гидрофобность, прочность на разрыв и стойкость к истиранию. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал: загрязнения достаточно протереть влажной тканью. Установлены надежные японские молнии YKK с двойным бегунком, что обеспечивает удобный доступ. Предусмотрена возможность установки замка (приобретается дополнительно). Усиленные швы в точках натяжения.

Защита от дождя и солнца

Двусторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap™. Серебристая часть отражает солнечные лучи в жаркие дни. Черная сторона сделает ваш чемодан неприметным и убережет от любопытных взглядов. Для дополнительной защиты от дождя вы можете использовать любую сторону чехла.

Ручная кладь

Соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета.

Гарантия производителя 5 лет.