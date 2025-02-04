90mm f/2.8 Di III Macro VXD – первый макрообъектив Tamron, сделанный специально для полнокадровых беззеркальных камер. Этот объектив представляет уже 11-е поколение в серии, его выпуск отмечает 45 лет с момента создания первого Tamron SP 90mm f/2.5 (Model 52B), выпущенного в 1979 году. Впервые применен новый 12-лепестковый механизм диафрагмы, который обеспечивает скругленную форму отверстия во всем диапазоне значений, от полностью открытого f/2.8 до минимального f/16, что в особенности важно для макрообъективов, которые часто работают с закрытой диафрагмой. Скругленная диафрагма обеспечивает красивые, естественные блики в расфокусированных областях кадра и улучшает качество боке в целом.

Объектив использует новую оптическую схему: 15 элементов в 12 группах, из них 4 специальных, с низким коэффициентом дисперсии. Эти элементы позволяют эффективно исправлять хроматические аберрации (ложные цвета, которые появляются на кромках контрастных объектов, а также в расфокусированных областях). Инженеры специально не стали применять асферические элементы, чтобы исключить эффект «луковых колец» на бликах от источников света. Как можно видеть из графиков MTF, это сказалось на резкости по краям кадра, но, во-первых, даже там резкость остается на хорошем уровне (никакой «каши»), а во-вторых, на графике показаны данные для f/2.8, а при диафрагмировании края, конечно, становятся такими же резкими, как и центр.

Хроматические аберрации удалось скорректировать практически полностью. Виньетирование находится на незначительном уровне, на открытой диафрагме можно заметить затемнение (около 1 ступени экспозиции) в самых углах изображения. Присутствует небольшая бочкообразная дисторсия – опять же, она проявляется в самых углах кадра, по центре и в середине все линии остаются параллельными друг другу. Виньетирование и дисторсия очень легко корректируются, если вы снимаете в RAW – достаточно 1 раз задать профиль объектива в редакторе, чтобы в дальнейшем коррекция применялась ко всем снимкам. Качество боке очень приятное – размытие мягкое, можно сказать кремовое, без каких-либо резких контуров на фоне. При съемке в JPEG можно использовать автоматическую коррекцию аберраций в камере.

Для защиты от бликов и ореолов используется современное многослойное просветляющее покрытие BBAR-G2 (Broad-Band Anti-Reflection Generation 2), которое отлично справляется со своими задачами. В комплекте также идет пластиковая бленда с открывающимся сбоку лючком, который позволяет работать с вращающимися светофильтрами (например, поляризационными).

В 90mm f/2.8 Di III Macro применяется современный привод автофокуса VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive) – это разновидность линейного шагового мотора, которую Tamron использует во всех своих новых объективах. Фокус работает исключительно быстро – настолько, что можно даже поймать птицу на лету. Поэтому 90mm f/2.8 Di III Macro можно рассматривать не только как специализированную модель для макро и предметной съемки, но и как умеренно-длиннофокусный объектив, например, для портретов. Автофокус при съемке видео работает точно так же хорошо, быстро и плавно. При использовании ручного фокуса его можно сделать линейным и задать длину хода кольца – это делается через приложение Tamron для ПК или смартфонов. К примеру, для макросъемки можно задать очень длинный ход (720°), чтобы перемещать фокус минимальными шагами, а для других видов съемки можно поменять это значение на более привычные 90 или 120 градусов. На корпусе объектива имеется ограничитель дистанции фокусировки и программируемая кнопка, функцию которой можно задать через приложение Tamron или через меню камеры.

Объектив выполнен в достаточно легком и компактном корпусе, который защищен от влаги. USB Type C порт позволяет обновлять программное обеспечение по мере выхода новых версий, а также производить другие настройки через приложение Tamron.

Характеристики

Байонет: Nikon Z (35 mm)

Nikon Z (35 mm) Фокусное расстояние: 90 мм

90 мм Относительное отверстие: 1:2.8

1:2.8 Минимальная диафрагма: 1:16

1:16 Минимальная дистанция фокусировки: 0.23 м (увеличение 1:1)

0.23 м (увеличение 1:1) Угол поля зрения: 27°2′ (диагональный)

27°2′ (диагональный) Конструкция объектива: 15 элементов в 12 группах, из них 4 с низкой дисперсией (LD)

15 элементов в 12 группах, из них 4 с низкой дисперсией (LD) Диаметр светофильтра: 67 мм

67 мм Число лепестков диафрагмы: 12

12 Вес: 640 г

640 г Размеры: 128.5 х 79.2 мм

128.5 х 79.2 мм Защита от пыли и влаги

Дата анонса: 24.10.2024

24.10.2024 Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда

Как воспользоваться 5-летней гарантией Tamron

В течение двух месяцев после приобретения объектива зарегистрируйте объектив на сайте Tamron. Вам понадобится указать модель, серийный номер объектива, а также место и дату его приобретения.

Если в вашем городе нет сервисного центра TAMRON, то при наступлении гарантийного случая воспользуйтесь сервисом бесплатной доставки. Курьерская служба заберет объектив и доставит обратно после ремонта. Даже если вы по каким-то причинам решите отказаться от ремонта, за доставку платить не придется. Контрольный срок ремонта при наличии запчастей на складе (то есть в подавляющем большинстве случаев) не более 5 дней.