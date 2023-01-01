Описание

Новый Tamron SP 70-200mm f/2.8 G2 (A025) отличается улучшенной оптической схемой, более эффективной стабилизацией изображения, быстрой и точной автофокусировкой, а также сокращенной минимальной дистанцией фокусировки. Хотя в объективе по-прежнему используется 23 элемента в 17 группах, материал одного из них изменен с обычного оптического стекла на стекло с низкой дисперсией (всего таких элементов стало 5). Это позволило заметно улучшить контрастность, особенно ближе к краям кадра.

Объектив использует комбинацию новых просветляющих покрытий eBAND (Extended Bandwidth & Angular-Dependency) и BBAR (Broad-Band Anti-Reflection), которые улучшают светопропускаемость лучей во всем видимом спектре, а также снижают засветку и ореолы. Передний элемент дополнительно защищен высокопрочным флюориновым покрытием, отталкивающим жидкости и жир. Защита от пыли и влаги стала более надежной: помимо байонетного соединения уплотнителями защищены все поворотные кольца и блок переключателей на корпусе.

Версия для Nikon впервые оснащается электромагнитной конструкцией диафрагмы, которая позволяет быстрее открывать и закрывать ее при серийной съемке, обеспечивая датчикам камеры больше времени на фокусировку и замер экспозиции.

Ножка штативного адаптера может теперь напрямую устанавливаться в штативные головки с площадками системы Arca Swiss. Адаптер выполнен из легкого и прочного магниевого сплава.

Наконец, новый Tamron SP 70-200mm f/2.8 G2 (A025) совместим с консолью Tamron TAP-in, которая позволяет калибровать автофокусировку и обновлять встроенное программное обеспечение объектива без обращения в сервисный центр.