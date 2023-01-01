Объектив Tamron 70-200mm f/2.8 SP Di VC USD G2 Nikon F (A025N)
Код товара : УТ-00015780
Артикул : A025N
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
77
Минимальное фокусное расстояние, мм
70
Максимльное фокусное расстояние, мм
200
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.95 м
Угол поля зрения
34°21' - 12°21'
Конструкция объектива
23 элемента в 17 группах (1 элемент с экстра-низкой дисперсией, 5 элементов с низкой дисперсией)
Физические характеристики
Вес
1485 г
Размеры товара
88 х 191.3 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, чехол, бленда
Описание
Новый Tamron SP 70-200mm f/2.8 G2 (A025) отличается улучшенной оптической схемой, более эффективной стабилизацией изображения, быстрой и точной автофокусировкой, а также сокращенной минимальной дистанцией фокусировки. Хотя в объективе по-прежнему используется 23 элемента в 17 группах, материал одного из них изменен с обычного оптического стекла на стекло с низкой дисперсией (всего таких элементов стало 5). Это позволило заметно улучшить контрастность, особенно ближе к краям кадра.
Объектив использует комбинацию новых просветляющих покрытий eBAND (Extended Bandwidth & Angular-Dependency) и BBAR (Broad-Band Anti-Reflection), которые улучшают светопропускаемость лучей во всем видимом спектре, а также снижают засветку и ореолы. Передний элемент дополнительно защищен высокопрочным флюориновым покрытием, отталкивающим жидкости и жир. Защита от пыли и влаги стала более надежной: помимо байонетного соединения уплотнителями защищены все поворотные кольца и блок переключателей на корпусе.
Версия для Nikon впервые оснащается электромагнитной конструкцией диафрагмы, которая позволяет быстрее открывать и закрывать ее при серийной съемке, обеспечивая датчикам камеры больше времени на фокусировку и замер экспозиции.
Ножка штативного адаптера может теперь напрямую устанавливаться в штативные головки с площадками системы Arca Swiss. Адаптер выполнен из легкого и прочного магниевого сплава.
Наконец, новый Tamron SP 70-200mm f/2.8 G2 (A025) совместим с консолью Tamron TAP-in, которая позволяет калибровать автофокусировку и обновлять встроенное программное обеспечение объектива без обращения в сервисный центр.