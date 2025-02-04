Новый Tamron SP 70-200mm f/2.8 G2 (A025) отличается улучшенной оптической схемой, более эффективной стабилизацией изображения, быстрой и точной автофокусировкой, а также сокращенной минимальной дистанцией фокусировки. Хотя в объективе по-прежнему используется 23 элемента в 17 группах, материал одного из них изменен с обычного оптического стекла на стекло с низкой дисперсией (всего таких элементов стало 5). Это позволило заметно улучшить контрастность, особенно ближе к краям кадра.

Объектив использует комбинацию новых просветляющих покрытий eBAND (Extended Bandwidth & Angular-Dependency) и BBAR (Broad-Band Anti-Reflection), которые улучшают светопропускаемость лучей во всем видимом спектре, а также снижают засветку и ореолы. Передний элемент дополнительно защищен высокопрочным флюориновым покрытием, отталкивающим жидкости и жир. Защита от пыли и влаги стала более надежной: помимо байонетного соединения уплотнителями защищены все поворотные кольца и блок переключателей на корпусе.

Ножка штативного адаптера может теперь напрямую устанавливаться в штативные головки с площадками системы Arca Swiss. Адаптер выполнен из легкого и прочного магниевого сплава.

Наконец, новый Tamron SP 70-200mm f/2.8 G2 (A025) совместим с консолью Tamron TAP-in, которая позволяет калибровать автофокусировку и обновлять встроенное программное обеспечение объектива без обращения в сервисный центр.

​Как воспользоваться 5-летней гарантией Tamron

В течение двух месяцев после приобретения объектива зарегистрируйте объектив на сайте Tamron. Вам понадобится указать модель, серийный номер объектива, а также место и дату его приобретения.

Если в вашем городе нет сервисного центра TAMRON, то при наступлении гарантийного случая воспользуйтесь сервисом бесплатной доставки. Курьерская служба заберет объектив и доставит обратно после ремонта. Даже если вы по каким-то причинам решите отказаться от ремонта, за доставку платить не придется. Контрольный срок ремонта при наличии запчастей на складе (то есть в подавляющем большинстве случаев) не более 5 дней.