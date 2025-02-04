50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A067) создает новую категорию высококачественных ультра-телезумов для беззеркальных камер. С коэффициентом трансфокации 8x и диапазоном фокусных расстояний, начинающимся с беспрецедентных 50 мм (это фокусное расстояние часто называют «стандартным»), новый ультра-телеобъектив для полнокадровых беззеркальных камер имеет те же габариты, что и привычный зум 100-400 мм, но вдобавок предлагает более широкий угол обзора на коротком конце, что обеспечивает превосходную универсальность. Длина объектива 50-400mm f/4.5-6.3 составляет всего 183,4 мм, а вес – 1155 г, но при этом его характеристики намного выше, чем можно ожидать. Благодаря эффективному расположению специальных линзовых элементов объектив поддерживает высокое качество формируемого изображения во всем диапазоне фокусных расстояний, от 50 до 400 мм.

Размер фильтра составляет 67 мм, как и у большинства других объективов Tamron для беззеркальных камер, что обеспечивает большее удобство при совместном использовании нескольких объективов. Удобству съемки способствуют такие особенности, как новый дизайн корпуса с улучшенной текстурой поверхности, а также разъем для подключения модуля Tamron Lens Utility. При использовании с данным объективом Tamron Lens Utility делает доступной функцию «Ограничитель дистанции фокусировки». Удобство использования повышается благодаря дополнительному штативному креплению, совместимому с Arca-Swiss.

В целом, 50-400 мм F/4.5-6.3 - это очень портативный и универсальный зум-объектив, который гарантирует, что пользователь никогда не упустит возможности для съемки во всем диапазоне фокусных расстояний - от стандартного (50 мм) до сверхдлиннофокусного (400 мм). Это прорывной продукт, который создает совершенно новую продуктовую категорию – беззеркальных ультра-телезумов, – и снова первенство у Tamron.

Особенности

1. Расширенный диапазон фокусных расстояний – от стандартных 50 мм до длиннофокусных 400 мм (кратность зума 8х)

50-400 мм f/4.5-6.3 - это новаторский ультрателеобъектив с уникальным 8-кратным зумом, который охватывает фокусные расстояния от 50 до 400 мм. Фокусное расстояние 50 мм долгое время считалось “стандартным” фокусным расстоянием для полнокадровых цифровых камер. Объектив 50-400 мм f/4.5-6.3 имеет на широкоугольном конце беспрецедентное фокусное расстояние 50 мм, поэтому пользователи сохраняют возможность вести объект съемки даже в том случае, если он приближается слишком близко к камере, а также быстро переходить от общего плана к крупному и обратно. Благодаря универсальности этой революционной модели, пользователи могут наслаждаться съемкой в самых разных жанрах - от пейзажей и диких птиц до животных, спортивных состязаний и фотографий небольших групп - и все это с помощью одного компактного объектива.

2. Неизменно высокое качество изображения во всем диапазоне зуммирования

Оптическая конструкция состоит из 24 элементов в 18 группах. Эффективное использование специальных линзовых элементов, в том числе двух XLD (сверхнизкодисперсных), трех LD (низкодисперсных), одного GM (асферического из литого стекла) и одного гибридного асферического линзового элемента, позволяет хорошо контролировать аберрации, включая осевые хроматические. Объектив 50-400 мм f/4.5-6.3 также оснащен покрытием BBAR-G2 (широкополосное антибликовое покрытие второго поколения), сводящим к минимуму блики и переотражения и позволяющим передавать мельчайшие детали даже в контровом свете. Объектив 50-400-мм f/4.5-6.3 обеспечивает неизменно ясное и четкое изображение в каждом кадре.

3. Привод VXD обеспечивает высокоточную скоростную автофокусировку

В объективе 50-400 мм f/4.5-6.3 применен механизм фокусировки на базе линейного привода VXD, обеспечивающий быструю и точную фокусировку на всем диапазоне дистанций, от минимальной до бесконечности. Отличные характеристики отслеживания фокуса движущихся объектов позволяют получать четкие изображения даже при съемке диких птиц и спортивных соревнований. Привод практически бесшумен, и поэтому идеально подходит как для фото-, так и для видеосъемки.

4. Фирменная система стабилизации изображения VC от Tamron

Несмотря на то, что объектив 50-400mm f/4.5-6.3 очень компактен, он оснащен фирменной системой стабилизации изображения VC. Стабилизатор эффективно борется с размытием изображения, вызываемым движением камеры. Благодаря применению технологии искусственного интеллекта, объектив сам выбирает оптимальный алгоритм стабилизации изображения при съемках видео с фокусными расстояниями 100 мм и менее.

5. Расширенные возможности и универсальные функции

1) Соединительный порт для TAMRON Lens Utility

Объектив поставляется со стандартным программным обеспечением TAMRON Lens Utility. Подключив объектив к компьютеру с помощью поставляемого отдельно кабеля TAMRON Connection Cable, пользователи получают возможность настроить множество различных функций и обновлять встроенное программное обеспечение. Индивидуальная настройка дает дополнительную гибкость при фото- и видеосъемке в различных условиях.

2) Новая функция “Ограничитель фокуса” в ПО TAMRON Lens Utility

При использовании объектива 50-400mm f/4.5-6.3 совместно с ПО TAMRON Lens Utility, пользователям доступна новая функция «Ограничитель фокуса». Эта опция позволяет ограничить диапазон дистанций, в котором система автофокусировки пытается настроиться на резкость, и таким образом пользователь сокращает время, требуемое для перефокусировки объектива. Применение этой функции также позволяет исключить фокусировку на предметах, находящихся на линии визирования перед объектом съемки.

3) Быстрое изменение фокусного расстояния (сектор поворота кольца трансфокатора всего 75°)

4) Поставляемая отдельно лапка для треноги (совместима с Arca-Swiss)

6. Сверхкомпактная конструкция: длина – 185,8 мм, масса – 1180 г

Объектив 50-400mm f/4.5-6.3 очень легкий и компактный, несмотря на впечатляющий диапазон фокусных расстояний – от 50 до 400 мм. У 50-400 мм f/4.5-6.3 примерно такие же габариты, как и у привычного 100-400 мм, так что его легко паковать, перевозить, и снимать с его помощью спорт или дикую природу хоть целый день.

7. Макрофотография с коэффициентом увеличения 1:2 при фокусном расстоянии 50 мм

Объектив 50-400mm f/4.5-6.3 позволяет достичь великолепного – особенно для зум-телеобъектива – качества при съемке крупным планом. Пользователи смогут наслаждаться макрофотографией при съемке на дистанции 0.25 м с коэффициентом увеличения 1:2. Кроме того при съемке в длиннофокусном положении (ФР=400 мм) на минимальной дистанции фокусировки (1,5 м), обеспечивается коэффициент увеличения 1:4. Возможность снимать предметы крупным планом без смены оптики увеличивает универсальность и расширяет креативные возможности.

8. Новый дизайн покрытия корпуса с улучшенной текстурой поверхности и устойчивостью к царапинам.

9. Размер фильтра 67 мм: такой же, как и многих других популярных объективов для беззеркальных камер.

10. Особенности, повышающие удобство использования объектива (влагостойкая конструкция, фтористое покрытие, блокировка зума и т.д.).

11. Совместимость со множеством функций фотокамеры, таких как быстрая гибридная фокусировка, фокусировка по глазам, интеллектуальное отслеживание объектов.

Как воспользоваться 5-летней гарантией Tamron

В течение двух месяцев после приобретения объектива зарегистрируйте объектив на сайте Tamron. Вам понадобится указать модель, серийный номер объектива, а также место и дату его приобретения.

Если в вашем городе нет сервисного центра TAMRON, то при наступлении гарантийного случая воспользуйтесь сервисом бесплатной доставки. Курьерская служба заберет объектив и доставит обратно после ремонта. Даже если вы по каким-то причинам решите отказаться от ремонта, за доставку платить не придется. Контрольный срок ремонта при наличии запчастей на складе (то есть в подавляющем большинстве случаев) не более 5 дней.