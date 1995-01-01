Усовершенствованная версия традиционных телеобъективов типа 70-300 мм: значительно более широкий угол обзора в положении 50 мм позволит получить кадр, если объект приближается к вам, и нет возможности отойти назад. Это обеспечивает дополнительную свободу при съемке различных сюжетов, от спорта до пейзажей и дикой природы. При этом объектив остается очень легким для полнокадрового: его вес составляет всего 665 г, а длина в сложенном положении – 15 см. Объектив можно зафиксировать в этом положении с помощью специального блокиратора, чтобы передняя часть не выезжала вниз под собственным весом.

Оптическая схема довольно сложная: 19 элементов в 14 группах, их них 4 низкодисперсионных линзы (2 LD + 2 XLD), которые эффективно корректируют хроматические аберрации (кайму из ложных цветов). Современный фокусировочный мотор VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive) обеспечивает быстрое и точное наведение на резкость. Надо отметить, что объектив обладает неплохими способностями для съемки небольших объектов крупным планом: в положении 50 мм коэффициент увеличения составляет 1:2, а в положении 300 мм – 1:3.1. Это, конечно, нельзя назвать полноценным макро, но благодаря большому фокусному расстоянию вы сможете снимать мелкие объекты (например, насекомых) с безопасного расстояния, не пугая их. Как можно видеть на графиках MTF, Tamron 50-300mm f/4.5-6.3 Di III VC VXD обладает высокой резкостью и контрастом даже при полностью открытой диафрагме.

Для удобства съемки с рук Tamron 50-300mm f/4.5-6.3 Di III VC VXD оснащен оптическим стабилизатором изображения, который позволит компенсировать несколько ступеней экспозиции. Для защиты от появления бликов при ярком контровом свете в комплекте идет бленда, а линзы объектива просветлены с помощью покрытия BBAR-G2 (Broad-Band Anti-Reflection Generation 2), которое также обладает гидрофобными и олеофобными свойствами. Корпус объектива защищен от пыли и влаги с помощью внутренних уплотнителей, а порт USB Type C позволяет обновлять программное обеспечение и настраивать некоторые параметры работы с помощью приложения TAMRON Lens Utility.

Как воспользоваться 5-летней гарантией Tamron

В течение двух месяцев после приобретения объектива зарегистрируйте объектив на сайте Tamron. Вам понадобится указать модель, серийный номер объектива, а также место и дату его приобретения.

Если в вашем городе нет сервисного центра TAMRON, то при наступлении гарантийного случая воспользуйтесь сервисом бесплатной доставки. Курьерская служба заберет объектив и доставит обратно после ремонта. Даже если вы по каким-то причинам решите отказаться от ремонта, за доставку платить не придется. Контрольный срок ремонта при наличии запчастей на складе (то есть в подавляющем большинстве случаев) не более 5 дней.