Флагманская серия объективов Tamron SP зародилась в 1979 году, она основана на концепции создания объективов, гарантирующих безупречные кадры всем, кто по-настоящему влюблен в фотографию. В этом году серии SP исполняется 40 лет. В рамках празднования этого юбилея компания Tamron разработала модель F045, которая сосредоточила в себе огромный опыт и мастерство специалистов Tamron в области производства профессиональных фикс-объективов. Классический объектив с фиксированным фокусным расстоянием 35 mm некоторые считают самым основным из всего ряда сменных объективов, тем более, что в данном случае он является воплощением всех лучших оптических технологий и производственных ноу-хау, разработанных компанией Tamron к сегодняшнему дню.

Беспрецедентное качество изображения, высокое разрешение и красивое мягкое боке модели F045 позволяют фотографам запечатлеть любую сцену с самыми мельчайшими деталями. Внешний стиль объектива был разработан, исходя из стремления к повышенной работоспособности и долговечности в сочетании с четким ориентиром на актуальные потребности фотографов. Новый фикс-объектив выделяется максимальной диафрагмой f/1.4, высокоскоростным и высокоточным автофокусом, исключительной надежностью, а также различными функциями, повышающими удобство использования, что делает его идеальным объективом для повседневного творческого процесса. Он отлично подходит практически для любого сюжета, включая репортаж, пейзаж, спорт, стрит-фото, свадебную съемку и семейные фотосессии.

​Как воспользоваться 5-летней гарантией Tamron

В течение двух месяцев после приобретения объектива зарегистрируйте объектив на сайте Tamron. Вам понадобится указать модель, серийный номер объектива, а также место и дату его приобретения.

Если в вашем городе нет сервисного центра TAMRON, то при наступлении гарантийного случая воспользуйтесь сервисом бесплатной доставки. Курьерская служба заберет объектив и доставит обратно после ремонта. Даже если вы по каким-то причинам решите отказаться от ремонта, за доставку платить не придется. Контрольный срок ремонта при наличии запчастей на складе (то есть в подавляющем большинстве случаев) не более 5 дней.