Объектив Tamron 35mm f/1.4 SP Di USD Canon EF (F045E)
Код товара : УТ-00033043
Артикул : F045E
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon EF
Диаметр светофильтра, мм
72
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.3 м
Угол поля зрения
63°26'
Конструкция объектива
14 элементов в 10 группах (4 низкодисперсных элемента LD и 3 асферических элемента GM)
Физические характеристики
Вес
815 г
Размеры товара
80.9 х 104.8 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда, чехол
Описание
Флагманская серия объективов Tamron SP зародилась в 1979 году, она основана на концепции создания объективов, гарантирующих безупречные кадры всем, кто по-настоящему влюблен в фотографию. В этом году серии SP исполняется 40 лет. В рамках празднования этого юбилея компания Tamron разработала модель F045, которая сосредоточила в себе огромный опыт и мастерство специалистов Tamron в области производства профессиональных фикс-объективов. Классический объектив с фиксированным фокусным расстоянием 35 mm некоторые считают самым основным из всего ряда сменных объективов, тем более, что в данном случае он является воплощением всех лучших оптических технологий и производственных ноу-хау, разработанных компанией Tamron к сегодняшнему дню.
Беспрецедентное качество изображения, высокое разрешение и красивое мягкое боке модели F045 позволяют фотографам запечатлеть любую сцену с самыми мельчайшими деталями. Внешний стиль объектива был разработан, исходя из стремления к повышенной работоспособности и долговечности в сочетании с четким ориентиром на актуальные потребности фотографов. Новый фикс-объектив выделяется максимальной диафрагмой f/1.4, высокоскоростным и высокоточным автофокусом, исключительной надежностью, а также различными функциями, повышающими удобство использования, что делает его идеальным объективом для повседневного творческого процесса. Он отлично подходит практически для любого сюжета, включая репортаж, пейзаж, спорт, стрит-фото, свадебную съемку и семейные фотосессии.
Видео
Tamron SP 35mm F/1.4 Di USD - Впечатления полгода спустя