Объектив Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD Sony FE
Код товара : УТ-00053364
Артикул : A058S
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
82
Минимальное фокусное расстояние, мм
35
Максимльное фокусное расстояние, мм
150
Относительное отверстие
1:2 - 1:2.8
Минимальная диафрагма
1:16 - 1:22
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Разработка объектива была анонсирована 5 августа 2021 года. Подробные характеристики и цена пока неизвестны.
Tamron 35-150mm f/2-2.8 – зум-объектив, который охватывает диапазон фокусных расстояний от широкоугольного (35 мм) до телефото (150 мм) и идеально подходит для съемок в путешествиях. Это первый зум-объектив для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E, имеющий максимальную диафрагму F2. Вы можете снимать панорамные виды и крупную архитектуру на фокусном расстоянии 35 мм, а впечатляющие снимки крупным планом – на 150 мм.
Фотографы-путешественники легко получат красивые кадры восхода и захода солнца, уникальные фотографии экстерьера и интерьера зданий, а также смогут делать снимки в сумерках и фотографировать ночные пейзажи. Новый светосильный объектив с высокими оптическими характеристиками в самых разных условиях съемки идеально подходит для фотографирования в путешествиях.
У Tamron 35-150mm f/2-2.8 очень высокоскоростной и высокоточный автофокус благодаря механизму фокусировки на базе линейного двигателя VXD (Voice-coil eXtreme-Torment Drive) – новой модели привода от Tamron. Корпус выделяется новым дизайном и эргономичной текстурой поверхности колец, повышающей удобство использования.
Главные особенности
- Первый в мире зум-объектив для беззеркальных камер Sony со светосилой F2-2.8.
- Универсальный диапазон фокусных расстояний для результативной съемки от широкоугольных 35 мм до телефото 150 мм.
- Превосходные оптические характеристики на всем диапазоне зуммирования.
- Быстрый и бесшумный линейный двигатель VXD для высокоскоростной и высокоточной автофокусировки.
- Уникальная возможность фокусировки с очень близкого расстояния для впечатляющих кадров крупным планом - минимальная дистанция фокусировки составляет всего 0,33 м на широком конце.
- Компактный и удобный для ношения объектив
- Новый дизайн с улучшенной текстурой корпуса для удобства использования.
Функции, настраиваемые с помощью TAMRON Lens Utility
- A-B Focus: выбор двух дистанцийпозиций фокусировки (A и B), а также автоматическое перемещение фокуса между A и B
- Focus Preset: Выбор предпочтительной дистанции фокусировки и перемещение фокуса в эту точку по нажатию кнопки
- Switch Focus Ring Function (Focus/Aperture): Выбор функции кольца фокусировки – управление фокусом или диафрагмой:
- Assign function from the camera: назначение какой-либо функции камеры
- MF Ring Rotation: выбор направления вращения кольца в режиме ручной фокусировки.
- MF Method: Выбор привода при ручной фокусировке: линейный / нелинейный.