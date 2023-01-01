Описание

Разработка объектива была анонсирована 5 августа 2021 года. Подробные характеристики и цена пока неизвестны.

Tamron 35-150mm f/2-2.8 – зум-объектив, который охватывает диапазон фокусных расстояний от широкоугольного (35 мм) до телефото (150 мм) и идеально подходит для съемок в путешествиях. Это первый зум-объектив для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E, имеющий максимальную диафрагму F2. Вы можете снимать панорамные виды и крупную архитектуру на фокусном расстоянии 35 мм, а впечатляющие снимки крупным планом – на 150 мм.

Фотографы-путешественники легко получат красивые кадры восхода и захода солнца, уникальные фотографии экстерьера и интерьера зданий, а также смогут делать снимки в сумерках и фотографировать ночные пейзажи. Новый светосильный объектив с высокими оптическими характеристиками в самых разных условиях съемки идеально подходит для фотографирования в путешествиях.

У Tamron 35-150mm f/2-2.8 очень высокоскоростной и высокоточный автофокус благодаря механизму фокусировки на базе линейного двигателя VXD (Voice-coil eXtreme-Torment Drive) – новой модели привода от Tamron. Корпус выделяется новым дизайном и эргономичной текстурой поверхности колец, повышающей удобство использования.

Главные особенности

Первый в мире зум-объектив для беззеркальных камер Sony со светосилой F2-2.8.

Универсальный диапазон фокусных расстояний для результативной съемки от широкоугольных 35 мм до телефото 150 мм.

Превосходные оптические характеристики на всем диапазоне зуммирования.

Быстрый и бесшумный линейный двигатель VXD для высокоскоростной и высокоточной автофокусировки.

Уникальная возможность фокусировки с очень близкого расстояния для впечатляющих кадров крупным планом - минимальная дистанция фокусировки составляет всего 0,33 м на широком конце.

Компактный и удобный для ношения объектив

Новый дизайн с улучшенной текстурой корпуса для удобства использования.

Функции, настраиваемые с помощью TAMRON Lens Utility

Возможные вариант использования кнопки установки фокуса (Focus Set Button):

A-B Focus: выбор двух дистанцийпозиций фокусировки (A и B), а также автоматическое перемещение фокуса между A и B

Focus Preset: Выбор предпочтительной дистанции фокусировки и перемещение фокуса в эту точку по нажатию кнопки

Switch Focus Ring Function (Focus/Aperture): Выбор функции кольца фокусировки – управление фокусом или диафрагмой:

Assign function from the camera: назначение какой-либо функции камеры

Установки кольца фокусировки