Tamron 28-75mm F2.8 G2 – преемник популярного объектива 28-75mm RXD (модель A036), завоевавшего признание во всем мире. Сохранив компактность своего предшественника, новый объектив получил более совершенную оптическую конструкцию, обеспечивающую высокое качество формируемого изображения. Новый привод автофокуса на базе разработанного TAMRON линейного двигателя VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive) обеспечивает высокую скорость автофокусировки с превосходной точностью. При минимальной дистанции фокусировки 0.18 м на широкоугольном конце (коэффициент увеличения 1:2.7) объектив предоставляет отличные возможности для съемки крупным планом.

Особенности продукта

Наилучшее качество изображения в классе стандартных зумов

Быстрый, тихий линейный привод VXD для скоростной и высокоточной фокусировки

Минимальная дистанция фокусировки 0,18 м на широкоугольном конце (коэффициент увеличения 1:2.7) для съемки крупным планом

Новая модель имеет улучшенное исполнение корпуса и более удобна в использовании

Малый вес, компактная конструкция, акцент на простоту использования, размер фильтра 67 мм

Выдающиеся характеристики и высокое разрешение обеспечивают беспрецедентное качество фотосъемки

С целью радикального повышения качества изображения в новом светосильном зум-объективе, TAMRON с нуля разработал оптическую конструкцию объектива 28-75 мм F/2.8 G2. Оптическая конструкция модели A063 включает 17 элементов в 15 группах. Для минимизации оптических аберраций используются два оптических низкодисперсных элемента LD и асферический литой элемент GM. Объектив демонстрирует высокую разрешающую способность по краям кадра на всех фокусных расстояниях, а также обеспечивает мягкое и красивое боке, характерное для светосильных объективов. Качество изображения заметно улучшено по сравнению с моделью A036 первого поколения. При сохранении столь же малой массы и компактной конструкции, объектив 28-75 мм F2.8 G2 обеспечивает значительно более высокое разрешение и качество изображения во всем диапазоне фокусных расстояний. Новый стандартный зум идеально подходит для широкого спектра фотожанров, от уличной фотографии и портретов до пейзажей и съемки семейных мероприятий, таких как каникулы и праздники.

Остановите любое мгновение с помощью высокоскоростной высокоточной автофокусировки

Система автофокусировки основана на высокоточном линейном механизме VXD. VXD имеет исключительно малую инерционность, высокую скорость и точность. Скорость автофокусировки по сравнению с моделью первого поколения A036 увеличена примерно вдвое. Имея такой надежный, скоростной механизм фокусировки на дистанциях от МДФ до бесконечности, а также отличную систему следящего автофокуса, вы не пропустите ни один важный момент, даже при съемке быстро движущихся объектов. Кроме того, привод автофокуса практически бесшумен, что особенно важно, если фото- или видеосъемка должна проводиться в условиях полной тишины.

Конструкторам удалось достичь значения минимальной дистанции фокусировки (МДФ) 0,18 м, и максимального коэффициента увеличения 1:2.7

Возможности фокусировки на близкорасположенных объектах также были улучшены. МДФ объектива 28-75mm F/2.8 G2 составляет 0,18 м при фокусном расстоянии 28 мм, что существенно лучше, чем у модели первого поколения A036. Это позволяет фотографам делать отличные снимки, подчеркивающие эффекты перспективы, характерные для широкоугольной фотографии при съемке крупным планом. Расстояние от объекта до передней линзы объектива составляет при этом 4,4 см. Максимальный коэффициент увеличения равен 1:2,7. Приблизьтесь к любому объекту и наслаждайтесь миром широкоугольной макросъемки! На длиннофокусном конце минимальная дистанция фокусировки равна 0,38 м, а коэффициент увеличения на фокусном расстоянии 75 мм составляет 1:4,1, что позволяет снимать крупным планом.

Фирменное программное обеспечение TAMRON Lens Utility™ для настройки функций объектива

Для объектива второго поколения A063 компанией TAMRON разработано оригинальное программное обеспечение TAMRON Lens Utility. С его помощью пользователи могут настраивать функции и обновлять встроенное ПО объектива. Благодаря этому вы можете изменять конфигурацию объектива, подстраивая его под творческий процесс фото- или видеосъемки. Для подключения к объективу достаточно дата-кабеля USB-C, соответствующее гнездо располагается на корпусе в хвостовой части объектива.

В конструкции объектива второго поколения улучшена как функциональность, так и эргономика

Совершенно новый 28-75-мм объектив F2.8 G2 имеет новый дизайн, который в будущем станет отличительной чертой объективов TAMRON. В своем постоянном стремлении к повышению качества продукции, компания TAMRON учла отзывы клиентов и пересмотрела конструкцию буквально каждого элемента объектива, вплоть до мельчайших деталей. В результате удалось улучшить как его работу, так и тактильные ощущения от использования объектива.

Создавайте фотографии при помощи объективов с одинаковым диаметром фильтра 67 мм

Великолепные вещи поставляются в компактных корпусах! В эту линейку входят и другие объективы с таким же диаметром фильтра 67 мм. Объективы данной серии имеют компактную и легкую конструкцию, подходящую для работы с беззеркальными камерами, а диаметр фильтра каждого объектива составляет 67 мм. Помимо того, что так обеспечивается удобство транспортировки, есть и другое преимущество: дорогие поляризаторы, нейтральные и другие светофильтры могут использоваться взаимозаменяемо. Кроме того, устранена необходимость искать крышки объектива разного размера при смене объективов. Помимо выдающегося оптического качества, вы получите высочайший уровень удобства во всей линейке.

Как воспользоваться 5-летней гарантией Tamron

В течение двух месяцев после приобретения объектива зарегистрируйте объектив на сайте Tamron. Вам понадобится указать модель, серийный номер объектива, а также место и дату его приобретения.

Если в вашем городе нет сервисного центра TAMRON, то при наступлении гарантийного случая воспользуйтесь сервисом бесплатной доставки. Курьерская служба заберет объектив и доставит обратно после ремонта. Даже если вы по каким-то причинам решите отказаться от ремонта, за доставку платить не придется. Контрольный срок ремонта при наличии запчастей на складе (то есть в подавляющем большинстве случаев) не более 5 дней.