Универсальный и компактный объектив с 10.7х оптическим зумом для повседневной съемки и путешествий. С ним вы сможете заснять и широкую панораму, и отдельные детали крупным планом с большого расстояния. Данная модель является развитием объектива 28-200mm f/2.8-5.6 Di III RXD – светосила упала на 1 ступень, но это позволило сохранить размеры и вес в границах разумного. 28-300 также оснащен новым фокусировочным мотором и оптическим стабилизатором изображения:

Новый линейный VXD мотор обеспечивает высокую скорость и точность фокусировки, а также поддерживает все функции современных камер (фокусировка по глазам, распознавание и ведение объектов и так далее). Фокусировка осуществляется очень тихо и при этом плавно, без рыскания, что важно для съемки видео.

Встроенный оптический стабилизатор позволяет компенсировать колебания в длиннофокусных положениях зума, которые невозможно исправить с помощью одного лишь матричного стабилизатора камеры.

Объектив обладает сложной оптической схемой: 20 элементов в 13 группах, из них 3 асферических и 2 низкодисперсионных (LD + XLD). Эти специальные элементы позволяют исправить различные аберрации оптики. Если говорить о качестве изображения, объектив обладает высокой резкостью по центру и в средней части кадра, как можно видеть из графиков MTF. На самых крайних частях изображения резкость заметно падает, там лучше не размещать важные для сюжета объекты. Виньетирование (затемнение по краям кадра) здесь умеренное, а вот дисторсия, то есть искажения геометрии, очень заметна: бочкообразная в широкоугольном положении и подушкообразная в длиннофокусном. Мы рекомендуем фотографировать в RAW, чтобы легко исправить эти аберрации простым применением профиля объектива в фоторедакторе. Хроматические аберрации (кайма из ложных цветов) находятся на низком уровне. Боке (характер размытия фона) достаточно приятное – конечно, ему далеко до художественных, портретных объективов, но в целом оно не вызывает негативных эмоций. Отметим, что объектив может фокусироваться с очень небольшого расстояния в широкоугольном положении: примерно с 4-5 см от передней линзы (19 см от фокальной плоскости). Это, конечно, не делает его макрообъективом, но позволяет снимать интересные крупные планы.

Tamron 28-300mm f/4-7.1 Di III VC VXD, как и практически вся оптика Tamron, выполнен в корпусе из термостабильного поликарбоната, с защитой от попадания пыли и влаги. На корпусе располагается 2 кольца – фокусировки и трансфокации, – а также блокиратор зума (чтобы объектив не выезжал вперед во время ношения под весом собственных линз) и 1 кнопка, на которую можно привязать какую-либо функцию по вашему усмотрению. Сбоку на корпусе имеется USB-C порт, через который объектив можно подключить к компьютеру или мобильному телефону для обновления программного обеспечения (по мере выхода новых версий) и настройки определенных функций. К примеру, можно задать чувствительность кольца ручной фокусировки (длину его хода). Объектив использует очень распространенный размер резьбы для светофильтров – 67 мм, что тоже можно назвать определенным плюсом.

В целом Tamron 28-300mm f/4-7.1 Di III VC VXD, как и большинство подобных объективов, предлагает определенный компромисс между размерами / весом с одной стороны и светосилой / качеством изображения с другой. Физику не обмануть: на этот объектив лучше всего снимать пока солнце высоко в зените, иначе вам придется сильно выкручивать ISO на камере. Тем не менее, многие аберрации сейчас легко исправляются одной кнопкой «применить профиль» в редакторе, небольшой вес позволяет носить камеру в течение всего дня, а широкий диапазон фокусных расстояний дает возможность быстро среагировать на какой-либо интересный сюжет: появится ли он вплотную к вам или будет вдалеке, вы успеете среагировать, просто повернув кольцо зума. Важными отличиями от 28-200mm f/2.8-5.6 Di III RXD стали оптический стабилизатор и новый мотор фокусировки – благодаря этим нововведениям 28-300mm работает на другом уровне.

Как воспользоваться 5-летней гарантией Tamron

В течение двух месяцев после приобретения объектива зарегистрируйте объектив на сайте Tamron. Вам понадобится указать модель, серийный номер объектива, а также место и дату его приобретения.

Если в вашем городе нет сервисного центра TAMRON, то при наступлении гарантийного случая воспользуйтесь сервисом бесплатной доставки. Курьерская служба заберет объектив и доставит обратно после ремонта. Даже если вы по каким-то причинам решите отказаться от ремонта, за доставку платить не придется. Контрольный срок ремонта при наличии запчастей на складе (то есть в подавляющем большинстве случаев) не более 5 дней.