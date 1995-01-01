Объектив Tamron 20-40mm f/2.8 Di III VXD Sony FE
Код товара : УТ-00068079
Артикул : @ A062S
67 990 ₽
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Описание
Объектив находится в стадии разработки, подробные характеристики будут известны позже.
20-40mm F2.8 – светосильный зум-объектив, габариты и вес которого позволяют постоянно носить его с собой для повседневной съемки как фото, так и видео. Объектив 20-40mm F/2.8 Di III VXD обеспечивает получение красивых изображений во всем диапазоне масштабирования и отлично подходит для фотосъемки, а также для создания видеоблогов и другого видеоконтента. Объектив оснащен приводом фокусировки VXD от TAMRON (Voice-coil eXtreme-torque Drive) на базе линейного двигателя, который отличается бесшумностью и плавностью работы. Благодаря тому, что минимальная дистанция фокусировки (МДФ) составляет всего 0,17 м, а максимальный коэффициент увеличения на широкоугольном конце равен 1:3.8, объектив предоставляет исключительные возможности съемки с близкого расстояния, включая широкоугольную макросъемку.
Основные особенности
1. Открытая диафрагма F/2.8, компактные размеры и исключительно универсальный диапазон зуммирования 20-40 мм
Появление инновационной модели 20-40mm F2.8 стало ответом на желание пользователей иметь универсальный компактный объектив, который можно легко носить с собой. Он имеет рабочую диафрагму F2.8 во всем диапазоне фокусных расстояний от 20 до 40 мм, и лучший в своем классе компактный и легкий дизайн (длина всего 86,5 мм и масса 365 г). При максимальном увеличении фокусное расстояние составляет 40 мм, что очень удобно для повседневной уличной съемки, создания портретов или фуд-фотографии. В то же время фокусное расстояние 20 мм на широкоугольном конце позволяет создавать потрясающие и впечатляющие природные пейзажи с уникальной сверхширокоугольной перспективой, которую невозможно передать при помощи стандартных светосильных зум-объективов, диапазоны фокусных расстояний которых начинаются с 24 мм.
2. Сказочные семейные видео, видеоблоги и другой онлайн-контент
Компактный и легкий объектив 20-40mm F/2.8 Di III VXD обеспечивает отличную развесовку, которая хорошо сбалансирована даже при наличии таких аксессуаров, как батарейные ручки или стабилизаторы карданного подвеса. С помощью этого единственного объектива вы не пропустите ни одного кадра, от уличных сюжетов до широкоугольных пейзажей во время путешествий и селфи с широким фоном.
3. Высокое качество изображения в компактном и легком корпусе
4. Линейный двигатель TAMRON VXD обеспечивает высокую скорость и точность автофокусировки
5. Широкоугольная макросъемка: МДФ 0,17 м и максимальное увеличение 1:3,8 на широком конце.
6. Быстрое зуммирование (сектор поворота кольца зуммирования составляет всего 65°)
7. Утилита TAMRON Lens UtilityТМ обеспечивает настройку функций кольца фокусировки и обновления встроенного ПО.
8. Новый дизайн с улучшенной текстурой и устойчивостью к царапинам
9. Диаметр фильтра составляет 67 мм, как и у большинства других объективов TAMRON для беззеркальных камер
10. Влагостойкая конструкция и фторсодержащее покрытие передней линзы.
11. Совместимость со многими камерными функциями и возможностями, включая быструю гибридную автофокусировку и автофокусировку по глазам.