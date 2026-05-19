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Объектив Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD Nikon F (состояние 4) (б/у)

  • 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD Nikon F (состояние 4)
  • 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD Nikon F (состояние 4)
  • 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD Nikon F (состояние 4)
  • 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD Nikon F (состояние 4)
  • 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD Nikon F (состояние 4)
  • 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD Nikon F (состояние 4)
  • 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD Nikon F (состояние 4)
  • 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD Nikon F (состояние 4)
  • 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD Nikon F (состояние 4)
  • 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD Nikon F (состояние 4)
  • 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD Nikon F (состояние 4)
  • 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD Nikon F (состояние 4)
  • 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD Nikon F (состояние 4)
  • 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD Nikon F (состояние 4)
  • 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD Nikon F (состояние 4)
Код товара:УТ-00094041
Артикул:б/у-БУМ 2026-05-19/3

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Код товара: 159041

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Следы эксплуатации.
S/n: 100708
Комплектация: Объектив, крышки, бленда, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.