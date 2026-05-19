Объектив Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD Nikon F (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00094041 Артикул: б/у-БУМ 2026-05-19/3 Код товара: УТ-00094041 Артикул: б/у-БУМ 2026-05-19/3 Объектив, система Nikon F Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: 159041 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Следы эксплуатации.

S/n: 100708

Комплектация: Объектив, крышки, бленда, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Nikon F Тип б/у товара Объективы Описание Код товара: 159041 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Следы эксплуатации.

S/n: 100708

Комплектация: Объектив, крышки, бленда, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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