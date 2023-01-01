Описание

Новый 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (B028) – первый в мире универсальный ультрателезум для зеркальных камер формата APS-C, охватывающий диапазон фокусных расстояний 18-400 мм. Заключенный в легкий компактный корпус, он вобрал все накопленные знания и опыт Tamron в сфере создания универсальных объективов с зуммированием, включая самую современную оптическую и механическую конструкцию, HLD-привод автофокуса (High/Low torque modulated Drive) и систему стабилизации изображения VC. Теперь фотографы могут наслаждаться широкоугольной и телефотосъемкой, используя один объектив, который идеально подходит для путешественников и позволяет не брать с собой дополнительные объективы. Новый объектив модели B028 дает возможность снимать в самых разных жанрах, включая повседневные интересные сцены.

Первый в мире универсальный зум-объектив, достигающий фокусного расстояния 400 мм в теледиапазоне

Новая модель B028 - это первый в мире объектив для зеркальных камер кроп-формата APS-C, который охватывает диапазон фокусных расстояний 18-400 мм и имеет коэффициент зуммирования 22,2x. Теперь фотографы смогут в полной мере насладиться эффектами ультра-телефото, визуально приближающими отдаленные предметы и значительно сжимающими перспективу. Универсальный 18-400mm F/3.5-6.3 идеально подходит как для путешествий, так и для повседневного ношения. Он позволяет фотографу, не меняя объективов, быстро и легко снимать широкий круг объектов, включая сцены путешествий, дикую природу, спортивные состязания, пейзажи, городскую архитектуру, портреты и продукты питания.

* (по состоянию на май 2017 года, Tamron)

Отличное качество изображения на всем диапазоне зуммирования, от широкоугольного до ультрателефото

Оптическая конструкция 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD состоит из 16 элементов в 11 группах. Использование специализированных стеклянных элементов - низкодисперсных (LD) и асферических линз - эффективно минимизирует широкий спектр аберраций, в том числе хроматические аберрации и дисторсию, тем самым обеспечивая отличное качество изображения. Оптимальное распределение влияний между отдельными группами элементов объектива обеспечивает как оптическое совершенство, так и компактный размер. Кроме того, он способен выполнять съемку крупным планом с максимальным коэффициентом увеличения 1: 2.9.

Легкий вес и компактные размеры объектива демонстрируют основную философию Tamron для универсальных зум-объективов

18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD весит всего 705 г. Новая конструкция корпуса объектива с использованием трехступенчатого выдвижения «хобота» обеспечивает необходимое удлинение для увеличения коэффициента зуммирования 22.2х. По сравнению с обычным подходом, распределение перемещений линз на большее количество кулачков смогло повысить удобство работы с объективом и стабильность корпуса при зуммировании.

Двигатель HLD обеспечивает высокоточную автофокусировку и компактную конструкцию объектива

Система привода автофокуса для модели B028 использует новейший двигатель HLD (High/Low torque modulated Drive) от Tamron. Энергосберегающий двигатель HLD создает более высокий крутящий момент и мгновенно переходит от низких к высоким оборотам для точной и плавной фокусировки. Привод HLD занимает мало места благодаря своей компактности и небольшому диаметру, что позволило в целом уменьшить размер объектива.

Объектив оснащен системой стабилизации изображения, необходимой съемки с фокусным 400 мм

Модель B028 оснащена уникальной системой стабилизации изображения (VC) от Tamron, эффективно препятствующей сотрясению камеры в условиях низкой освещенности (например, в тусклом искусственном освещении или в сумерках) и при съемке со значительным увеличением. Это существенно расширяет возможности при съемке с рук, позволяет фотографу точнее видеть границы снимка и быстрее выстраивать его композицию.

Система электромагнитной диафрагмы теперь используется и для объективов Nikon

Система электромагнитной диафрагмы, которая была стандартной функцией у объективов для зеркальных камер Canon, теперь устанавливается и в объективы для байонета Nikon*. Стала возможна более точная регулировка отверстия диафрагмы, поскольку лепестки диафрагмы приводятся в действие и управляются двигателем посредством электронных импульсных сигналов.

*3 Доступно только для камер, совместимых с электромагнитной диафрагмой (D3100, D3200, D3300, D3400, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, D7000, D7100, D7200, D300S, D500) (по состоянию на май 2017 г., Tamron)

Удобные функции для повседневного комфортного использования

Для успешной и активной съемки на природе или на улице модель B028 оснащена надежной влагозащитой, гарантирующей безотказную съемку в неблагоприятных погодных условиях. Помимо этого, механизм блокировки зума предотвращает нежелательное перемещение хобота объектива под собственным весом, когда камера во время ходьбы поворачивается вниз.

Совместимость с дополнительным аксессуаром – консолью TAP-in Tamron

Дополнительный аксессуар консоль TAMRON TAP-in обеспечивает подключение через USB-порт к персональному компьютеру, позволяя легко обновлять прошивку объектива и настраивать все его функции, включая тонкую регулировку AF и VC.

Консоль TAP-in продается отдельно

