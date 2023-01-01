Описание

Объектив, который любит путешествовать! Tamron 17-50 мм f/4 Di III VXD (модель A068) обеспечивает широкий диапазон зуммирования – от сверхшироких до стандартных фокусных расстояний – нет необходимости менять объективы. От пейзажей, содержащих динамичные композиции с огромным охватом, до случайных снимков и стандартных портретов – вы будете поражены разнообразием возможностей, которые дает один компактный объектив. Более того, этот зум-объектив обеспечивает постоянную диафрагму F4 во всем диапазоне, что делает его идеальным не только для фотосъемки, но и для видеосъемки. Данный объектив значительно расширит диапазон ваших возможностей самовыражения, проложив путь к совершенно новым творческим фотографическим впечатлениям.

Улучшенные оптические характеристики с превосходным боке при F4

Оптическая конструкция 17-50 мм F4 состоит из 15 элементов в 13 группах. Благодаря точному расположению специальных линзовых элементов, включая три LD (низкодисперсных), один GM (асферический из литого стекла) и два гибридных асферических линзовых элемента, хроматические и другие аберрации эффективно подавляются. Это позволяект достичь высокого разрешекния по всему полю кадра, превосходной четкости изображения и превосходного размытия в зоне нерезкости на полностью открытой диафрагме f/4, что приближает вас к идеальному снимку.

Компактный, легкий корпус и внутренняя трансфокация для удобства съемки

Объектив 17-50mm F4 весит всего 460 г и имеет длину 11.5 см – размер, который обеспечивает отличный баланс c беззеркальной камерой Sony. Внутренний механизм фокусировки и трансфокации сводит к минимуму изменение центра тяжести во время съемки, что важно при использовании с электронным стабилизатором. Корпус объектива имеет влагостойкую конструкцию, а фторсодержащее покрытие на передней и задней линзе обеспечивает устойчивость к царапинам и упрощает чистку объектива от следов дождя или отпечатков пальцев.

Высокоскоростная, высокоточная и бесшумная автофокусировка для фото и видео

В приводе автофокусировки объектива используется линейный двигатель VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive). Этот привод обеспечивает высокую скорость работы и точность (шаг всего 0,005 мм). Поэтому Tamron 17-50mm f/4 гарантирует, что вы не пропустите ни одного снимка на улице или в путешествии. Съемка подвижных объектов также не составляет проблем, объектив позволяет надежно отслеживать даже такие объекты, движения которых трудно предсказать (например, маленьких детей или домашних животных). Благодаря бесшумной работе объектив можно использовать при съемке в условиях повышенных требований к шуму: например, в театре или в церкви.

Минимальная дистанция фокусировки 0.19 м, увеличение 1:3.8 для съемки крупным планом

Tamron 17-50 мм f/4 Di III VXD обладает поразительно малой минимальной дистанцией фокусировки (0,19 м). Максимальный коэффициент увеличения составляет 1:4.6 в широкоугольном положении или 1:3.8 в положении 50 мм. Фактически, при рабочем расстоянии 5.7 см от переднего края корпуса (в положении 17 мм), вы можете подойти к объекту съемки так близко, как захотите. Это позволяет снимать в стесненных условиях: в небольших комнатах, салоне автомобиля или внутри походной палатки. Это также позволяет вам создавать интересные композиции с крупным планом небольшого объекта (например, цветка) и широкой перспективой на заднем плане.

Совместимость с ПО Tamron Lens Utility

Объектив совместим с бесплатным фирменным программным обеспечением TAMRON Lens Utility (для Windows и Android). Это приложение позволяет пользователям изменять настройки объектива, назначать функции и при необходимости обновляться до последней версии прошивки (* обновление прошивки доступно только для ПК версии). Благодаря гнезду USB-C, расположенному на корпусе объектива, для подключения достаточно использовать обычный USB дата-кабель (кабель должен поддерживать функцию передачи данных, некоторые USB кабели могут быть несовместимы, рекомендуется использовать кабели Tamron CC-350 или CC-150)

Усовершенствованный дизайн корпуса для удобства эксплуатации

Каждая отдельная деталь объектива – вплоть до мельчайших – была пересмотрена, в результате чего был создан усовершенствованный дизайн, в котором улучшены как функциональность, так и эргономика. Внешняя поверхность объектива глянцево-черная, устойчивая к царапинам и отпечаткам пальцев. Кроме того, были улучшены резиновые накладки на кольцах для более надежного сцепления. Формы с плавными изгибами создают достойный внешний вид, символизирующий функциональную красоту и высокое качество.

Резьба для светофильтров 67 мм

Как и многие другие объективы Tamron линейки Di III, этот объектив использует резьбу диаметром 67 мм, что позволяет вам сэкономить на покупке светофильтров, а также быстро переставлять их с одного объектива на другой при необходимости замены.