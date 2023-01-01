Описание

Сопутствующая модель для сверхпопулярного компактного зума Tamron 28-75mm F/2.8 Di III RXD (модель A036)

В основу разработки зум-объектива 17-28mm (модель A046) была положена та же концепция, что и в разработку модели A036, выпущенной в мае 2018 года, - превосходные оптические характеристики в легком и компактном форм-факторе. Инженеры компании Tamron смогли добиться рекордного для диапазона фокусных расстояний 17-28mm размера (всего 99 мм в длину) и легкого веса (420 г). Общая длина корпуса объектива не изменяется при увеличении фокусного расстояния или во время фокусировки, что обеспечивает стабильную надежную работу и отличную мобильность. Кроме того, у модели A046 очень маленький для сверхширокоугольного зум-объектива диаметр фильтра - всего 67 мм. Родственный объектив 28–75mm (модель A036) имеет такой же диаметр передней линзы, что позволяет использовать одинаковые крышки объектива и фильтры. Два этих зума вместе создают чрезвычайно компактную систему, которая охватывает диапазон фокусных расстояний от 17 до 75mm и весит в целом менее 1 кг.

Великолепное качество изображение и высокое разрешение

Оптическая конструкция зума 17-28mm состоит из 13 элементов в 11 группах, включая три асферические линзы, два низкодисперсных элемента LD (Low Dispersion) и один элемент со сверхнизкой дисперсией XLD (eXtra Low Dispersion), свойства которого близки к свойствам флюорита. Вместе они эффективно подавляют хроматические и другие аберрации. Кроме того, легендарное многослойное антибликовое покрытие BBAR (Broad-Brand Anti-Reflection) от Tamron заметно снижает вероятность появления бликов и ореолов. Используя все имеющиеся функции камеры*, новый объектив обеспечивает превосходные оптические характеристики и высокое разрешение от края до края кадра на всем диапазоне зуммирования, позволяющее полностью раскрыть потенциал новейших многопиксельных фотокамер. Сочетание компактных размеров, легкого веса и высокого разрешения позволяет пользователям снимать в самых разных жанрах, включая пейзажи, архитектуру и случайные непостановочные кадры.

* При съемке с включенной на камере функцией коррекции искажений объектива.

Исключительная возможность съемки крупным планом обеспечивает творческую выразительность снимков

Зум-объектив 17-28mm отличается очень короткой минимальной дистанцией фокусировки MOD, которая при фокусном расстоянии 17mm составляет 0,19 м (аналогично модели A036), при этом максимальный коэффициент увеличения составляет 1: 5,2. На 28-миллиметровом конце достигается максимальный коэффициент увеличения 1: 6 при минимальной дистанции фокусировки 0,26 м. Эта замечательное качество позволяет фотографам создавать интересные композиции с акцентом на перспективу (чем ближе объект съемки, тем он крупнее и объемнее, а перспектива шире и выразительнее), что возможно только с широкоугольными объективами.

Исключительно тихий шаговый двигатель RXD

Привод автофокуса оснащен датчиком, который точно определяет положение объектива, а блок двигателя RXD обеспечивает оптимизированное управление AF. Это гарантирует очень быструю и точную работу автофокуса, позволяя фотографам точно сфокусироваться на постоянно движущихся объектах или при съемке видео. Чрезвычайно тихая работа является важным преимуществом, поскольку она практически исключает посторонние звуки во время видеозаписи. Кроме того, компактная конфигурация системы привода AF RXD способствует общему уменьшению размеров и веса объектива.

Влагоустойчивая конструкция и фтористое покрытие передней линзы

Герметичные резиновые уплотнители расположены в области байонета и в других критических местах, чтобы предотвратить проникновение влаги и/или дождя. Данная функция обеспечивает дополнительный уровень защиты при съемке на открытом воздухе при неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, поверхность передней линзы покрыта защитным фторсодержащим соединением, которое обладает отличными водо- и маслоотталкивающими свойствами. Теперь поверхность линзы намного легче чистить и она менее уязвима для разрушительного воздействия грязи, пыли, влаги и жирных отпечатков пальцев, что значительно облегчает уход за объективом.

Одинаковый дизайн и управление объективов Tamron для полнокадровых беззеркальных камер

Аналогично объективу Tamron 28-75mm (модель A036), у зума 17-28mm (модель A046) кольцо зуммирования расположено спереди, а кольцо фокусировки - сзади. Зуммирование, фокусировка и другие функции идентичны в этой серии объективов для обеспечения привычной уверенной работы с ними. Плавные изящные линии корпуса, искусно обработанное фирменное кольцо цвета белого золота и аккуратный металлический байонет делают конструкцию объектива не только красивой, но и функциональной. Фирменное кольцо в основании корпуса придает новейшим объективам Tamron характерный внешний вид, сразу выделяющий их на фоне других.

Универсальная, крайне привлекательная и удобная комбинация с популярным зумом 28-75mm F/2.8 Di III RXD (модель A036)

Два высококачественных объектива - 17-28mm (модель A046) и 28-75mm (модель A036), - в сочетании охватывают сверхширокий диапазон фокусных расстояний от ультраширокоугольных 17mm до среднего теледиапазона 75mm и отличаются высокой постоянной светосилой F/2.8. Общий вес двух объективов составляет 970 г, то есть менее 1 кг. Эта компактная, легкая, но мощная комбинация максимально поддерживает мобильность беззеркальных камер. Кроме того, обе модели имеют диаметр фильтра 67 мм, поэтому для них можно использовать одинаковые поляризационные (PL) и нейтральные (ND) фильтры, а крышки объективов взаимозаменяемы.

Совместимость с основными программными функциями полнокадровых беззеркальных камер Sony

Новый зум Tamron 17-28mm совместим со многими дополнительными функциями, характерными для беззеркальных камер. Включая следующие:

- Быстрая гибридная автофокусировка (Fast Hybrid AF);

- Автофокус по глазу модели (Eye AF);

- Постоянная ручная фокусировка (Direct Manual Focus);

- Внутрикамерная коррекция затенений, хроматических аберраций, дисторсий;

- Обновления прошивки объектива на базе камеры.

* Набор функций зависит от камеры. Подробнее см. Руководство по эксплуатации камеры.

* По состоянию на май 2019 года.