Представляем вниманию мировой общественности принципиально новое поколение ультра-телеобъективов

Ультра-телеобъектив SP 150-600мм G2 (2-го поколения) с улучшенными оптическими характеристиками идеально подходит для съемки с рук с высочайшим разрешением. Этот новый объектив создан на базе популярного объектива SP 150-600 мм (модель A011), которые были впервые представлены компанией Tamron в декабре 2013 года. Он обладает улучшенными оптическими характеристиками, имеет более высокую скорость автофокусировки, усовершенствованную систему оптической стабилизации (VC), фтористое покрытие, замок механизма зуммирования Flex Zoom Lock.

Полностью переработанный в соответствии со строгими стандартами качества и техническими требованиями к конструкции компании Tamron, этот новый зум-объектив сочетает в себе интеллектуальные технологии, отличные характеристики, высочайшее мастерство исполнения, долговечность и удобство использования.

Усовершенствованная оптическая система обеспечивает максимальную универсальность использования

Три линзы объектива с низкой дисперсией (LD) в модели SP 150-600мм G2 полностью компенсируют продольные и поперечные хроматические аберрации. Также обновлена оптическая конструкция (21 элемент в 13 группах). Технологии защиты от отражений — покрытия eBAND (Extended Bandwidth & Angular-Dependency) и BBAR (Broad-Band Anti-Reflection) — повышают светопропускающую способность и компенсируют внутренние отражения, в том числе свет, отраженный от матрицы камеры. Поэтому даже при съемке фотографий в контровом или частично контровом свете полностью устраняются ореолы и блики от отраженного света.

Ряд дополнительных улучшений делает объектив еще более универсальным. Например, минимальная дистанция фокусировки (MOD) была сокращена до 2,2 м, и теперь с помощью телеобъектива можно получать великолепные фотографии в режиме макросъемки и достигать выразительного эффекта боке.

Запечатлейте ценные моменты с высокой резкостью и точностью

Модель A022 оснащена ультразвуковым приводом автофокуса (USD) кольцевого типа с высокой скоростью реагирования и удобным управлением. Скорость автофокусировки значительно выше по сравнению с предыдущими моделями, что позволяет быстро и точно фокусироваться даже при съемке движущихся объектов. При съемке с автофокусировкой функция корректировки постоянной ручной фокусировки позволяет моментально выполнять точную настройку фокусировки вручную без необходимости переключения между режимами.

Усовершенствованная система оптической стабилизации (VC) гарантирует получение четких снимков

Эффективность оптической стабилизации (VC) в режиме VC MODE 3 эквивалентна 4,5 ступеням, в соответствии с уровнями эффективности стабилизации изображения, установленными стандартами CIPA (Camera & Imaging Products Association). Теперь в модели A022 есть три режима оптической стабилизации, и при съемке можно выбрать оптимальный режим в зависимости от условий (например, если требуется снять панораму).

Режим VC MODE 1 — стандартный режим, предназначенный для обеспечения баланса между стабильностью изображения в видоискателе и оптической стабилизацией.

VC MODE 2 предназначен исключительно для съемки панорам.

В режиме VC MODE 3 приоритетной является стабилизация снимков, а не стабилизация изображения в видоискателе.

Отдельно приобретаемая консоль TAMRON TAP-in позволяет менять настройки режима VC MODE 1. Возможность выбора изображения в видоискателе — стандартное или приоритет изображения в видоискателе.

Механизм замка FLEX ZOOM LOCK позволяет фиксировать зум в любом положении

Механизм FLEX ZOOM LOCK позволяет быстро заблокировать или разблокировать кольцо зуммирования в любом положении простым смещением кольца. Фотографы могут снимать с любого угла, не опасаясь случайного изменения фокусного расстояния. Кроме того, переключатель традиционного замка механизма изменения фокусного расстояния предотвращает нежелательное выдвижение объектива при транспортировке.

Стремление к функциональности и красоте проявляется во всех деталях нового ультра-телеобъектива

В основе концепции дизайна лежит стремление к функциональности и красоте, а философия Human Touch находит свое отражение даже в самых мельчайших деталях новых ультра-телеобъективов SP 150-600мм G2. Передняя часть объектива плавно изогнута и удобно лежит в руке фотографа, кольцо фокусировки и кольцо зуммирования с канавками, ширина которых обеспечивает еще большее удобство использования, простой в обращении переключатель ограничителя фокусировки, удобная рукоятка, совместимая с быстросъемной системой Arca-Swiss, и другие функции. Конструкция бленды с плавными контурами, отлично подходящая для оправы объектива, обеспечивает простоту ее установки и снятия. Несмотря на использование металла во внешней отделке и добавление новых функций, таких как механизм FLEX ZOOM LOCK, размер и вес SP 150-600мм G2 позволяют комфортно снимать с рук, а внешний вид остается изящным и стильным.

Другие особенности:

Система электромагнитной диафрагмы совместима с камерами Nikon

Система электромагнитной диафрагмы, которая была стандартной у объективов для байонета Canon, теперь устанавливается и в объективы для байонета Nikon*. Благодаря тому, что лепестки диафрагмы приводятся в движение и управляются мотором посредством электронных импульсов, возможен более точный контроль диафрагмы.

* Совместимые камеры: D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D7000, D7100, D7200, D300, D300s, D600, D610, D700, D750, D800, D800E, D810, D810A, D3x, D3s, D4, D4s, Df, D500, D5. (По состоянию на 01.09.2016 г.)

Влагостойкая конструкция для защиты объективов

Герметичные уплотнения по всей окружности оправы объектива обеспечивают дополнительную защиту оборудования при съемке вне помещений.

Фтористое покрытие, обеспечивающее защиту и безопасную очистку

На поверхность передней линзы объектива нанесено защитное фтористое покрытие, отталкивающее влагу и жир. Поверхность линзы теперь легче очищается и менее подвержена повреждениям от попадания грязи, пыли, влаги, а также от отпечатков пальцев.

Уменьшение бликов и ореолов благодаря покрытиям eBAND и BBAR

Две современные технологии покрытия линз — eBAND (Extended Bandwidth & Angular-Dependency) на основе нанотехнологии и BBAR (Broad-Band Anti-Reflection) — повышают светопропускающую способность и сводят к минимуму блики и ореолы. Снятые объективом изображения отличаются высокой контрастностью, резкостью и четкостью.

Как воспользоваться 5-летней гарантией Tamron

В течение двух месяцев после приобретения объектива зарегистрируйте объектив на сайте Tamron. Вам понадобится указать модель, серийный номер объектива, а также место и дату его приобретения.

Если в вашем городе нет сервисного центра TAMRON, то при наступлении гарантийного случая воспользуйтесь сервисом бесплатной доставки. Курьерская служба заберет объектив и доставит обратно после ремонта. Даже если вы по каким-то причинам решите отказаться от ремонта, за доставку платить не придется. Контрольный срок ремонта при наличии запчастей на складе (то есть в подавляющем большинстве случаев) не более 5 дней.