Описание

Превосходное качество в компактном корпусе.

Повышенная мобильность сочетается с великолепной детализацией изображения и точностью автофокуса.

Модель A035 – очень легкий и очень резкий ультрателеобъектив.

Tamron 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (модель A035) представляет собой высокомобильный ультрателезум с точным автофокусом AF для мгновенной четкой и легкой съемки. Специализированные низкодисперсные стеклянные линзы LD (Low Dispersion) устраняют аберрации, нередко возникающие при телефотосъемке. А запатентованное компанией Tamron покрытие eBAND (Extended Bandwidth & Angular-Dependency) предотвращает лишние переотражения, давая более четкие, контрастные и яркие изображения. Корпус модели A035, изготовленный в основном из магния, является самым легким в классе ультрателезумов (1115 г), что делает его идеальным для съемки с рук в течение длительного времени. Минимальная дистанция фокусировки MOD, составляющая 1,5 метра, и максимальный коэффициент увеличения 1:3.6 позволяют плавно смягчить передний план или фон, чтобы объемно выделить главные объекты, снятые с близкого расстояния. Кроме того, влагостойкая конструкция и фтористое покрытие передней линзы обеспечивают дополнительную защиту при съемке на открытом воздухе.

Невероятно отзывчивый и хорошо стабилизированный телефотообъектив с высоким качеством изображения.

В нем реализована система быстрого управления от Tamron с двойным микропроцессорным блоком Dual MPU. Она включает в себя микропроцессор MPU со встроенным блоком DSP (Digital Signal Processor) для превосходной обработки сигналов, поступающих от системы автофокуса AF, и отдельный MPU, обслуживающий исключительно систему стабилизации изображения VC. Благодаря отзывчивому AF и улучшенной VC вы можете качественно, уверенно и легко снимать быстродвижущиеся объекты даже при слабом освещении.

Точная и отзывчивая работа AF.

Встроенный в MPU блок DSP (цифровой сигнальный процессор) обеспечивает высокоскоростную обработку цифровых сигналов и отличную реакцию AF. Данное улучшение позволяет очень точно отслеживать перемещения высокоскоростных объектов. Система привода AF использует ультразвуковой бесшумный двигатель USD (Ultrasonic Silent Drive) для выдающейся производительности и быстрой точной фокусировки.

Хорошая устойчивость к микросмазам благодаря усовершенствованной VC.

Полностью обновлена система стабилизации изображения VC (Vibration Compensation), улучшены алгоритмы ее управления и добавлен независимый микропроцессор MPU, отвечающий только за систему VC. Ее эффективность эквивалентна X ступеням экспозиции согласно стандарту CIPA. Хотя большинство ультра-телеобъективов подвержены микродрожанию, передающемуся с камеры, модель A035 обеспечивает отличную стабильность для надежной спокойной съемки с рук.

Дополнительное крепление для штатива сделает вашу съемку еще успешнее.

Использовать штатив с A035 так же легко, как и снимать с рук. Продуманное до мелочей крепление заметно упрощает управление объективом. Легкосъемная штативная лапка, совместимая со стандартом Arca-Swiss, улучшает скорость и гибкость процесса. Этот дополнительный аксессуар позволяет выбрать наиболее оптимальный способ съемки широкого круга предметов.

Красивое боке и эффективная стабилизация изображения.

При минимальной дистанции фокусировки 1,5 м и максимальном коэффициенте увеличения 1: 3,6, зум A035 способен сильно приблизить объект, что делает возможной съемку крупным планом с мягким эффектом размытия. Система стабилизации изображения допускает ручную съемку под разными углами.

Покрытие eBAND резко снижает количество ореолов и бликов.

Внутренние линзы нового A035 покрыты оригинальным составом eBAND от Tamron (Extended Bandwidth & Angular-Dependency), созданного по технологии, сочетающей в себе наноструктурированный слой с чрезвычайно низкими показателями преломления и традиционное многослойное покрытие, что обеспечивает отличные антиотражающие свойства. Применение покрытия eBAND в сочетании с BBAR (Broad-Band Anti-Reflection) успешно и существенно ограничивает проявление ореолов и бликов, которые могут возникать при фотографировании предметов с подсветкой.

Герметизирующие резиновые уплотнители по всему корпусу объектива помогают защитить ваше оборудование при съемке на открытом воздухе.

Фтористое покрытие для защиты и безопасной очистки передней линзы

Передняя линза объектива покрыта защитным фтористым соединением, которое является водо- и маслоотталкивающим. Поверхность линзы теперь легче протирать и она менее уязвима к разрушительным последствиям грязи, пыли, влаги или масляных отпечатков пальцев.

Система электромагнитной диафрагмы, совместимая с камерами Nikon

В объективах для Nikon теперь используется электромагнитная система диафрагмы, которая является стандартной функцией объективов для зеркальных камер Canon. Стала возможной более точная регулировка отверстия диафрагмы, поскольку лепестки диафрагмы приводятся в действие и управляются двигателем посредством электронных импульсных сигналов.