Беспроводной петличный микрофон для телефона SYNCO P2SL, обновленная версия популярной модели SYNCO P2L. Подключение через разъем Apple Lightning на гаджеты с операционной системой Apple iOS (кроме Apple iPhone 15). Отличное решение записи звука для видеоблога, социальных сетей, стрима, онлайн-конференций и т.п. Зрители будут слышать объемный звук, создающий ощущение полного погружения. Подключение в одно касание. Устойчивый сигнал - 150 метров в прямой видимости и 50 метров с препятствиями. Регулировка громкости и отключение звука. Система активного шумоподавления. Работа до 5 часов без подзарядки. Беспроводной зарядный футляр с быстрой зарядкой.

Передатчик

Компактный и легкий передатчик со встроенным всенаправленным микрофоном (MEMS) обеспечивает высокое качество звука и отсутствие потерь в процессе преобразования сигнала. Он устойчив к ударам, вибрациям, перепадам температур и имеет высокую надежность. Для крепления на одежде предусмотрен клипсовый зажим.

Приемник

Миниатюрный приемник не имеет встроенного аккумулятора, для активации его достаточно подключить к смартфону или ноутбуку. Приемник имеет разъем USB Type-C для подзарядки вашего устройства во время записи.

Длительное время работы

Передатчик позволяет вести непрерывную запись до 5 часов. Небольшая подзарядка в течение 10 минут продлевает запись на 45 минут. В случае необходимости время работы может быть увеличено до 15 часов с помощью беспроводного зарядного футляра (2 дополнительных полных цикла заряда).

Футляр с автономной беспроводной зарядкой

Беспроводной зарядный футляр со встроенным аккумулятором служит для зарядки, хранения и транспортировки компонентов системы. Два дополнительных полных цикла зарядки передатчика.

Устойчивая передача сигнала

Использование новейшего алгоритма кодирования сигнала Syncoder™ 3.0 и интеллектуального чипа DSP позволяет передавать сигнал без помех на расстоянии до 50 метров при наличии препятствий или до 150 метров в зоне прямой видимости.

Активное шумоподавление

Технология активного шумоподавления SYNCO Acoustic Noise Canceling ™ устраняет низкочастотный шум, сохраняя звук насыщенным и чистым без искажения тонов с глубокими басами, стабильными средними и высокими частотами.

Отключение микрофона

Функция отключения звука микрофона для конфиденциального общения с командой, настройки оборудования и т.п.

Регулировка громкости

Четыре уровня регулировки громкости сигнала во время записи позволяет не расходовать время на постобработку. Предусмотрены 4 уровня до 50 дБ.

Автоматическое подключение одним нажатием

Благодаря технологии ActiveSense™ достаточно один раз открыть беспроводной зарядный футляр и приемник с передатчиком будут автоматически сопряжены для совместной работы.

Световая индикация

Световой индикатор на корпусе приемника, передатчика и беспроводного зарядного футляра отображает состояние работы системы. Для экономии заряда аккумулятора, индикацию можно отключить.

Ветрозащита

Комплектуется ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума и помех от ветра. Она отлично фильтрует посторонние шумы, не искажая звук и сохраняя при этом эффект присутствия на улице.

Материалы

Корпус компонентов системы изготовлен из ABS пластика. Высокая устойчивость к ударным нагрузкам, механическим повреждениям и воздействиям окружающей среды, долговечность. Широкий диапазон эксплуатационных температур от -40°C до +90°C. Использование передовой технологии нанесения краски обеспечивает покрытие, устойчивое к истиранию, царапинам и сколам. Обтекаемый дизайн и изысканная цветовая гамма станут достойным дополнением вашего стиля.

Ключевые особенности

Разъем Apple Lightning.

Запись двух источников одновременно.

Автоматическое подключение к смартфону.

Устойчивый сигнал - 150 метров в прямой видимости и 50 метров с препятствиями.

Запись до 5 часов.

Беспроводной зарядный футляр.

10 минут подзарядки - 45 минут записи.

2 полных цикла зарядки в футляре.

Отключение микрофона.

Регулировка уровня громкости.

Запись звука и зарядка смартфона одновременно.

Всенаправленный микрофон (MEMS).

Активное шумоподавление без искажения звучания.

Ветрозащита.

Цифровая индикация работы микрофона.

Прочный корпус из ABS пластика.

Диапазон эксплуатационных температур от -40°C до +90°C.

Компактный и легкий.

Современный дизайн.

Комплектация: