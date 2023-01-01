Беспроводная система Synco P2SL 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр, разъем Lightning
Код товара : УТ-00067146
Артикул : P2SL
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Гарантия производителя 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Беспроводная система
Тип передачи
цифровая 2.4 ГГц
Количество каналов
2
Передатчик
Крепление антенны
Встроенная
Вес
10 г
Вес
5 г
Питание
от мобильного устройства
Время работы
5 часов
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
75
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от мобильного устройства
Количество каналов
2
Разрешение (для микрофонов с АЦП)
48 кГц 16 бит
Вес
10 г
Вес
5 г
Комплектация
см. описание
Направленность
Всенаправленная
Приемник
Вес
10 г
Вес
5 г
Крепление антенны
Встроенная
Питание
от мобильного устройства
Время работы
5 часов
Описание
Беспроводной петличный микрофон для телефона SYNCO P2SL, обновленная версия популярной модели SYNCO P2L. Подключение через разъем Apple Lightning на гаджеты с операционной системой Apple iOS (кроме Apple iPhone 15). Отличное решение записи звука для видеоблога, социальных сетей, стрима, онлайн-конференций и т.п. Два передатчика и двухканальный приемник позволяют вести запись в стереорежиме. Зрители будут слышать объемный звук, создающий ощущение полного погружения. Подключение в одно касание. Устойчивый сигнал - 150 метров в прямой видимости и 50 метров с препятствиями. Регулировка громкости и отключение звука. Система активного шумоподавления. Работа до 5 часов без подзарядки. Беспроводной зарядный футляр с быстрой зарядкой.
Стереозвук
Беспроводной петличный микрофон SYNCO P2SL имеет 2 режима — моно и стерео. В режиме моно производится стандартная запись на одну звуковую дорожку. В режиме стерео, звуки распределяются на левую и правую дорожку, создавая многогранный и объемный звук. Это идеальный двойной микрофон для интервью или диалога с двумя людьми, когда необходимо распределение звуков на две дорожки для дальнейшей постобработки и создания эффекта присутствия.
Передатчик
Компактный и легкий передатчик со встроенным всенаправленным микрофоном (MEMS) обеспечивает высокое качество звука и отсутствие потерь в процессе преобразования сигнала. Он устойчив к ударам, вибрациям, перепадам температур и имеет высокую надежность. Для крепления на одежде предусмотрен клипсовый зажим.
Приемник
Миниатюрный приемник не имеет встроенного аккумулятора, для активации его достаточно подключить к смартфону или ноутбуку. Приемник имеет разъем USB Type-C для подзарядки вашего устройства во время записи.
Длительное время работы
Передатчик позволяет вести непрерывную запись до 5 часов. Небольшая подзарядка в течение 10 минут продлевает запись на 45 минут. В случае необходимости время работы может быть увеличено до 15 часов с помощью беспроводного зарядного футляра (2 дополнительных полных цикла заряда).
Футляр с автономной беспроводной зарядкой
Беспроводной зарядный футляр со встроенным аккумулятором служит для зарядки, хранения и транспортировки компонентов системы. Два дополнительных полных цикла зарядки передатчика.
Устойчивая передача сигнала
Использование новейшего алгоритма кодирования сигнала Syncoder™ 3.0 и интеллектуального чипа DSP позволяет передавать сигнал без помех на расстоянии до 50 метров при наличии препятствий или до 150 метров в зоне прямой видимости.
Активное шумоподавление
Технология активного шумоподавления SYNCO Acoustic Noise Canceling ™ устраняет низкочастотный шум, сохраняя звук насыщенным и чистым без искажения тонов с глубокими басами, стабильными средними и высокими частотами.
Отключение микрофона
Функция отключения звука микрофона для конфиденциального общения с командой, настройки оборудования и т.п.
Регулировка громкости
Четыре уровня регулировки громкости сигнала во время записи позволяет не расходовать время на постобработку. Предусмотрены 4 уровня до 50 дБ.
Автоматическое подключение одним нажатием
Благодаря технологии ActiveSense™ достаточно один раз открыть беспроводной зарядный футляр и приемник с передатчиком будут автоматически сопряжены для совместной работы.
Световая индикация
Световой индикатор на корпусе приемника, передатчика и беспроводного зарядного футляра отображает состояние работы системы. Для экономии заряда аккумулятора, индикацию можно отключить.
Ветрозащита
Комплектуется ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума и помех от ветра. Она отлично фильтрует посторонние шумы, не искажая звук и сохраняя при этом эффект присутствия на улице.
Материалы
Корпус компонентов системы изготовлен из ABS пластика. Высокая устойчивость к ударным нагрузкам, механическим повреждениям и воздействиям окружающей среды, долговечность. Широкий диапазон эксплуатационных температур от -40°C до +90°C. Использование передовой технологии нанесения краски обеспечивает покрытие, устойчивое к истиранию, царапинам и сколам. Обтекаемый дизайн и изысканная цветовая гамма станут достойным дополнением вашего стиля.
Ключевые особенности
- Разъем Apple Lightning.
- Запись двух источников одновременно.
- Автоматическое подключение к смартфону.
- Устойчивый сигнал - 150 метров в прямой видимости и 50 метров с препятствиями.
- Запись до 5 часов.
- Беспроводной зарядный футляр.
- 10 минут подзарядки - 45 минут записи.
- 2 полных цикла зарядки в футляре.
- Отключение микрофона.
- Регулировка уровня громкости.
- Запись звука и зарядка смартфона одновременно.
- Всенаправленный микрофон (MEMS).
- Активное шумоподавление без искажения звучания.
- Ветрозащита.
- Цифровая индикация работы микрофона.
- Прочный корпус из ABS пластика.
- Диапазон эксплуатационных температур от -40°C до +90°C.
- Компактный и легкий.
- Современный дизайн.
Комплектация:
- Передатчик – 2 шт.
- Приемник – 1 шт.
- Футляр с автономной беспроводной зарядкой – 1 шт.
- Кабель для зарядки – 1 шт.
- Ветрозащита – 2 шт.