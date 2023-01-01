Микрофон Synco Lav-S8, петличный, моно, 3.5 мм TRS / TRRS
Код товара : УТ-00057832
Артикул : S8*
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Гарантия производителя 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Передатчик
Питание
батарейка CR1220, около 800 часов
Микрофон
Выходное сопротивление
2.2 кОм
ВЧ фильтр
Есть
Соотношение сигнал / шум, дБ
75
Максимум звукового давления (SPL), дБ
135
Механизм акустического преобразования
электретный конденсатор
Питание
батарейка CR1220, около 800 часов
Чувствительность
-40 дБ (0 дБ = 1В/Па, 1 кГц)
Комплектация
микрофон, клипса, батарейка CR1220, поролоновая ветрозащита, чехол
Направленность
Всенаправленная
Приемник
Питание
батарейка CR1220, около 800 часов
Описание
Компактный всенаправленный петличный микрофон с системой автоматического распознавания записывающего устройства и шумоподавлением. Совместим со смартфонами, фото- и видеокамерами, компьютерами, планшетами и т.д. Значительно превосходит качество звука встроенного микрофона вашего устройства. Записывает естественный звук без помех, идеально подходящий для проведения интервью, публичных выступлений, прямых трансляций, видеоблогов, онлайн-конференций и т.п.
Микрофон
Микрофон оснащен чувствительным электретным капсюлем с частотным диапазоном от 50 Гц до 20 кГц. Крепится к одежде с помощью зажима. Всенаправленная диаграмма обладает одинаковой чувствительностью к сигналам, поступающим со всех сторон. Световой индикатор на электронном блоке позволяет контролировать состояние подключения микрофона. Элемент питания CR1220 (входит в комплект) обеспечивает время работы до 800 часов.
Высокое качество звука
Технология шумоподавления CVC идеально подходит для шумных и многолюдных мест. Основана на алгоритме обработки звука, который снижает фоновый шум на 20-40 дБ. Выделяет нужные голосовые сигналы, не блокирует окружающие звуки, при этом подавляет нежелательные шумы на частотах ниже 70 Гц. Технология кодирования звука Synco обеспечивает чистый и естественный звук с высокой детализацией, но без дополнительной окраски.
Автоматическая идентификация устройства
Два встроенных чипа для автоматически определяют записывающее устройство. После подключения микрофон автоматически адаптируется к работе с большинством микрофонных входов 3,5 мм, что позволяет избежать неудобств, связанных с ручным переключением режимов и использования переходников.
Аудиокабель
Медный экранированный аудиокабель обеспечивает моментальную и стабильную передачу сигнала без электромагнитных помех. Длина 8 метров позволяет свободно перемещаться во время записи.
Ветрозащита
Комплектуется поролоновой ветрозащитой для устранения звуковых ударов при дыхании и произношении резких звуков, устраняет помехи при легком ветре.